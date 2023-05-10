Тренер «Зенита» Оливейра: «Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать здесь. Он не собирается уходить, как и остальные бразильцы»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра считает, что Малком не покинет команду летом.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Зенита» со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».
«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него все получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит».
Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Мое мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», – сказал Оливейра.
В текущем сезоне на счету Малкома 22 гола и 7 голевых передач в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Зенита». Его подробная статистика доступна здесь.
Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»
Ваша агрессия от бессилия
Промес с детства за белую полосу (на ромбике).
кому он нужен гроза Химок и крыльев
Никто никого не будет отпускать бесплатно :)
Если он будет играть в Европе, что поменяется?
Если только из своих принципов, он лично захочет покорить так сказать Европу, поиграть в ЛЧ, попасть в сборную, ему стоит уходить...
А вот если он просто хочет заработать для себя и для своих детей, а может и внуков, быть любимчиком всего Питера, то зачем ему уходить?
Малки -это реально крутой чел мне кажется, он в Зените не только футболист, он и виза для других бразильцев.
Вот условно на примете у Зенита и Спартака очень классный нападающий из Бразилии ,
перспективный и т.д... И запрос на него поступит от этих 2 клубов.... Кого он выберет, ответ очевиден!!!
Что вы там с Кузьмичем, Борзыкиным и Васей инвалидом разглядели ?
если захочет в топклуб никто выкручивать руки не будет если ценник будет нормальный,а не развод лоха на лопуха
Директор стадиона"
Кто постарше помнит Лужники.