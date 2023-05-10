Тренер «Зенита» Оливейра: «Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать здесь. Он не собирается уходить, как и остальные бразильцы»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вильям Оливейра Малком Чемпионат.com Футбол

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра считает, что Малком не покинет команду летом.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Зенита» со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него все получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит».

Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Мое мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», – сказал Оливейра.

В текущем сезоне на счету Малкома 22 гола и 7 голевых передач в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Зенита». Его подробная статистика доступна здесь.

Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»

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33 комментария

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Саня Беляков
Ответ Спартак сила
ловите наркомана кому он нужен гроза Химок и крыльев
Радуйтесь своей грозе белого порошка))
+41
-14
+27
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Николай Иванов
Ответ Антон Фалафель
Его мерзотный жест с пальцами о всём сказал. Будет доить Зеню как может, до победного конца
То ли дело промес)) Играет исключительно за бесплатно . С детства за Ромбик.
+29
-6
+23
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Deca
Что ещё остаётся победителям 5 тура, кроме как желчь изливать к статье, которая никакого отношения к ним не имеет.
Ваша агрессия от бессилия
+14
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+7
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Злодей Спб
Ответ Николай Иванов
То ли дело промес)) Играет исключительно за бесплатно . С детства за Ромбик.
Коллега, вы путаете!
Промес с детства за белую полосу (на ромбике).
+6
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Кирилл.С-Пб
Ответ Спартак сила
ловите наркомана кому он нужен гроза Химок и крыльев
Снимайтесь с чемпионата как обещали. Опять ничего не светит в следующем сезоне 🥳
+6
-2
+4
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BaltikaSPb
Ответ Deca
Что ещё остаётся победителям 5 тура, кроме как желчь изливать к статье, которая никакого отношения к ним не имеет. Ваша агрессия от бессилия
Я думал белые ночи начинаются а это в нерезиновой полыхает
+6
-3
+3
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Спартак сила
ловите наркомана
кому он нужен гроза Химок и крыльев
+31
-28
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Abriel
Ответ Антон Фалафель
Его мерзотный жест с пальцами о всём сказал. Будет доить Зеню как может, до победного конца
переживаешь за Зенит, похвально.
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Злодей Спб
Спортс вообще жестит в последние дни - болельщиков московских клубов не бережет. Они и так в депрессии, а такими заголовками просто добивает ^_^
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Валерий Анташов
Может и престижно сидеть на лавке условной Барселоны, но не интересно. А здесь он любимец миллионов, постоянно играет, да и зарплата нехилая. Там он будет одним из многих, а здесь он звезда. Играл он уже в Европе и может сравнить, вот нравится ему здесь больше, возможно, некоторым этого не понять.
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Tiestorzn17
Ага, прям очередь стоит за непонятно кем из непойми откуда...
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ box2box2
Надо отпускать, без ЛЧ нет смысла ему гробить карьеру в нашем пешеходном шапито-турнире...
дак вроде никто и не держит.просто ценник должен быть адекватный
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Злодей Спб
Ответ box2box2
Надо отпускать, без ЛЧ нет смысла ему гробить карьеру в нашем пешеходном шапито-турнире...
Будут предложения трансферные - клуб рассмотрит.
Никто никого не будет отпускать бесплатно :)
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Bartez1986
Ответ Deca
Что ещё остаётся победителям 5 тура, кроме как желчь изливать к статье, которая никакого отношения к ним не имеет. Ваша агрессия от бессилия
по такой логике, что делают многочисленные питерские болельщики на ветках, где играет Спартак не с Зенитом?)
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Макс Дунаевский
Он бразилец-играет в России.
Если он будет играть в Европе, что поменяется?
Если только из своих принципов, он лично захочет покорить так сказать Европу, поиграть в ЛЧ, попасть в сборную, ему стоит уходить...
А вот если он просто хочет заработать для себя и для своих детей, а может и внуков, быть любимчиком всего Питера, то зачем ему уходить?
Малки -это реально крутой чел мне кажется, он в Зените не только футболист, он и виза для других бразильцев.
Вот условно на примете у Зенита и Спартака очень классный нападающий из Бразилии ,
перспективный и т.д... И запрос на него поступит от этих 2 клубов.... Кого он выберет, ответ очевиден!!!
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BaltikaSPb
Ответ Антон Фалафель
Его мерзотный жест с пальцами о всём сказал. Будет доить Зеню как может, до победного конца
Какой жест ?
Что вы там с Кузьмичем, Борзыкиным и Васей инвалидом разглядели ?
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Газонокосильщик Хави
Ответ гоша малахов
1:1 😂
ты счет после матча псж написал?
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SMART789
Ответ Спартак сила
ловите наркомана кому он нужен гроза Химок и крыльев
Хорошо тогда останется и продолжит унижать ваш клуб)
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deadjoker
Прям неуловимый Джо.
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Остап Бендер Сгибальщик
если самому нравится,то пусть остается,нам же лучше!
если захочет в топклуб никто выкручивать руки не будет если ценник будет нормальный,а не развод лоха на лопуха
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box2box2
Надо отпускать, без ЛЧ нет смысла ему гробить карьеру в нашем пешеходном шапито-турнире...
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zuma
игрок и спортдиректор, два в одном
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Олег Сагайдачный
"Здесь рыбы нет.
Директор стадиона"
Кто постарше помнит Лужники.
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