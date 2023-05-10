Тренер «Зенита» Оливейра: «Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать здесь. Он не собирается уходить, как и остальные бразильцы»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра считает, что Малком не покинет команду летом.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Зенита» со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него все получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит».

Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Мое мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», – сказал Оливейра.

В текущем сезоне на счету Малкома 22 гола и 7 голевых передач в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Зенита». Его подробная статистика доступна здесь.

Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»