Агент Малкома опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал».

Ранее в твиттере появилась информация о том, что лондонский клуб сделал полузащитника « » одной из трансферных целей на летнее окно.

«Малком может перейти в « »? Это ложь», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В текущем сезоне Мир РПЛ Малком провел 25 матчей, отличившись 22 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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