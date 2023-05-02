Агент Малкома о слухах про интерес «Арсенала»: «Ложь»
Агент Малкома опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал».
Ранее в твиттере появилась информация о том, что лондонский клуб сделал полузащитника «Зенита» одной из трансферных целей на летнее окно.
«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
В текущем сезоне Мир РПЛ Малком провел 25 матчей, отличившись 22 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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