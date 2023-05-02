Агент Малкома о слухах про интерес «Арсенала»: «Ложь»

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал агенты Малком Чемпионат.com Футбол

Агент Малкома опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал».

Ранее в твиттере появилась информация о том, что лондонский клуб сделал полузащитника «Зенита» одной из трансферных целей на летнее окно. 

«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», – сказал Луис Фернандо Гарсия. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Малком провел 25 матчей, отличившись 22 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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savik-A.M.
Конечно ложь , откуда в Туле такие деньги
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stason79
не ложь, а клади
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ws357
Ответ savik-A.M.
Конечно ложь , откуда в Туле такие деньги
Можно обменять на Луценко с доплатой Зенита
+7
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Дмитрий9779
Так перед седьмым и не такое придумают.
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