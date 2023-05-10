Леау продлил контракт с «Миланом» до 2028-го. Зарплата вингера – 7 млн евро в год без учета бонусов (Карло Лаудиса)

Рафаэл Леау продлил контракт с «Миланом».

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Карло Лаудиса, вингер итальянской команды подписал соглашение сроком до 2028 года. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро за сезон, еще 2 миллиона он получать в виде бонусов.

Этим утром « » закрыл спор со « » насчет штрафа Леау. Напомним, в 2018 году футболист расторг контракт с португальским клубом в одностороннем порядке и присоединился к французской команде.

В текущем сезоне Серии А Леау провел 32 матча, отличившись 12 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.