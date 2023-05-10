Леау продлил контракт с «Миланом» до 2028-го. Зарплата вингера – 7 млн евро в год без учета бонусов (Карло Лаудиса)
Рафаэл Леау продлил контракт с «Миланом».
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Карло Лаудиса, вингер итальянской команды подписал соглашение сроком до 2028 года. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро за сезон, еще 2 миллиона он получать в виде бонусов.
Этим утром «Лилль» закрыл спор со «Спортингом» насчет штрафа Леау. Напомним, в 2018 году футболист расторг контракт с португальским клубом в одностороннем порядке и присоединился к французской команде.
В текущем сезоне Серии А Леау провел 32 матча, отличившись 12 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
И на этом фоне Асенсио, умеющий играть только со скамейки, - запросы под 8млн...
Теперь дело лишь замотивировать и заставить этого лентяя пахать в каждом матче по 90 минут, а не по 15, как пахал в свое время тот же Кака. Не играть на чистых мячах когда появляется куча пространства или когда Тео всю бровку раскидает, а именно брать игру на себя и постоянно создавать моменты САМОМУ.
К футбольным качествам Леавы вопросов нет, есть вопросы к его башке, которая явно до конца не осознала, что при его таланте, физике, он может быть одним из лучших вингеров мира, а в тандеме с Тео вообще сильнейшей бровкой в мире.