Леау продлил контракт с «Миланом» до 2028-го. Зарплата вингера – 7 млн евро в год без учета бонусов (Карло Лаудиса)

Теги Лилль Милан высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау продлил контракт с «Миланом».

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Карло Лаудиса, вингер итальянской команды подписал соглашение сроком до 2028 года. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро за сезон, еще 2 миллиона он получать в виде бонусов. 

Этим утром «Лилль» закрыл спор со «Спортингом» насчет штрафа Леау. Напомним, в 2018 году футболист расторг контракт с португальским клубом в одностороннем порядке и присоединился к французской команде.

В текущем сезоне Серии А Леау провел 32 матча, отличившись 12 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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47 комментариев

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Dvin
В этот раз довели дело до конца. Поздравляю тиффози!
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Игорь Новиков
Отличная новость!
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Homelender_666
Если новость правдива, то это огромный успех и для Милана, и для Серии А. Надеюсь, что другие итальянские клубы тоже смогут удержать своих звёзд.
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Андрей Хенто
Молодец, сдержал свое слово в отличии от Кессье. Отличная новость для болельщиков Милана.
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Favorit
Круто! ❤🖤
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Artuom Batishev
Леау... 7+2 млн
И на этом фоне Асенсио, умеющий играть только со скамейки, - запросы под 8млн...
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Darren&K
Ответ Андрей Хенто
Молодец, сдержал свое слово в отличии от Кессье. Отличная новость для болельщиков Милана.
А Кессье это как говорится п.....л. Только время тянул спецом, летом накануне последнего сезона говорил не беспокоитесь приеду с Олимпиады и продлю. В результате клуб не ,тал продавать и дальше все знают. Леау же изначально хотел остатся, просто сильно давил.долг и надо было что то делать. Мог ведь свалить, в других клубах обещали закрыть долг. А как только проблема долга была решена то он мигом все отверг осталось только решить сумму контракта. И здесь поступил хорошо к клубу попросил ведь не 10 лям, а столько сколько достоин своим потенциалом и статусом. Вообщем респект Рафа, вот конкретно здесь видно что любит клуб а не просто бла бла бла
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Локуся
Ещё бы форварда моложе 75 найти, и успех🙏
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Dovran Soyunov
Ещё бы сегодня сыграл бы,и сделал бы дубль или дубль передач,это было бы вишннкой на торте...
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Миланбот
Замечательно. Теперь осталось проверить, не расслабится ли он
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Константин Федяев
Леау - будущее Милана
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HI MARS
Ответ Artuom Batishev
Леау... 7+2 млн И на этом фоне Асенсио, умеющий играть только со скамейки, - запросы под 8млн...
Казалось бы причём тут Асенсио?Он имеет право просить у нового клуба такую зарплату,потому что переходит бесплатно в праймовом возрасте.Удовлетворят ли его запросы это другой вопрос.У Леау висит долг перед Спортингом - плюсуй и это к зарплате
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Rina Rian
Отлично! повезло что у Лилля при продаже Леао в Милан был пунк о 15% от будущей продажи. так бы они тоже это дело зятягивали бы с выплатой Спортингу, что не дало бы продлить контракт с Леао.
+3
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llolishe
Осталось Де Кэтлаарэ скинуть в МЮшок за 170 лямов
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Almaz KENZHEBEKOV
сегодня какой то итальянский день на Спортсе, материалы и отличные новости)))
+2
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Сергей
не знаю, как это получилось у руководства, но респектище им. А Рафа красава! условный Ноттингем или ему бы и 20 дал, но чел выбрал попытаться стать легендой некогда великого клуба, стремящегося к прежним вершинам и у него в этом будет основная роль
+3
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Евгений Цыбулин
Вот это-правильно!Милан-это его команда!Могу только поздравить болельщиков Милана!
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kanikita
Отличная новость!
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Никанор Еселев
НЕЕЕЕЕЕЕТ... Я за ним год следил. Хотел, чтоб к нам в Сити перешёл. Но ладно, удаче Рафаэлю. Классный парень с хорошим будущим
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Сэйлор Мун
Ответ whereissuso
Если ты заставишь его пахать по 90 минут у тебя будет вместо Кака второй Салемакерс. Пробежать 3/4 футбольного поля, уйти от трех игроков и отдать точную передачу можно раз в 10, а то и 15 минут, не больше. Все великие игроки такого плана - "пешеходы". Не пишите больше ерунду, пожалуйста.
Если ты понимаешь под понятием 90 минут буквально ВЕСЬ МАТЧ, и так 30+ игр в сезоне, то сочувствую тебе.
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Artuom Batishev
Ответ Batt Monner
Так в Реале Леау тоже будет на скамейке)
Даже так, Леау моложе и явно перспективней. По Асенсио уже все понятно, так и не вернулся после травмы хотя-бы на тот же уровень.
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Shadow1882
Отличная новость. Возможно, это станет толчком для обновлений контрактов среди топовых и перспективных игроков и перехода звёзд в тот же Милан, да и Италию в целом
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Сэйлор Мун
Ну наконец то, хоть этот свободным агентом не свалит.

Теперь дело лишь замотивировать и заставить этого лентяя пахать в каждом матче по 90 минут, а не по 15, как пахал в свое время тот же Кака. Не играть на чистых мячах когда появляется куча пространства или когда Тео всю бровку раскидает, а именно брать игру на себя и постоянно создавать моменты САМОМУ.

К футбольным качествам Леавы вопросов нет, есть вопросы к его башке, которая явно до конца не осознала, что при его таланте, физике, он может быть одним из лучших вингеров мира, а в тандеме с Тео вообще сильнейшей бровкой в мире.
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whereissuso
Ответ Сэйлор Мун
Чел, за 7 млн в год поделал бы, причем спокойно. Поверь.
А ты ради себя поделай. Здоровье ведь не купишь. Заодно много нового узнаешь о возможностях человеческого организма и его пределах.
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ya_za_ac_milan
Ответ Dixon010
Во всех миланских пабликах почти каждую неделю пишут, что он готов продлить контракт с нового года. Пока официально не объявят - не поверю)
Гадзетта пишет значит инфа 100 процентов.
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