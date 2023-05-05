Хорхе Карраскаль стал первым в рейтинге лучших дриблеров мира для игроков старше 23 лет.

CIES Football Observatory опубликовал список лучших в обводке среди футболистов старше 23 лет в местных чемпионатах.

Первое место в списке занял полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.

В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.

Топ-10 лучших выглядит следующим образом:

1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, Мир РПЛ);

2. (« , АПЛ)»;

3. Лерой Сане (« », Бундеслига);

4. (« », Лига 1);

5. Рафаэл Леау («Милан», Серия А);

6. Ясин Браими («Аль-Гарафа», высшая лига Катара);

7. Эсекиэль Барко («Ривер Плейт», высшая лига Аргентины);

8. Хоан Карбонеро («Расинг Авельянеда», высшая лига Аргентины);

9. Ирвинг Лосано («Наполи», Серия А);

10. Пепе Акино («Порту», высшая лига Португалии).

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