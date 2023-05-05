Карраскаль – лучший дриблер среди игроков старше 23 лет в лигах мира. Хавбек ЦСКА опередил Месси, Грилиша и Леау (CIES)

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Хорхе Карраскаль стал первым в рейтинге лучших дриблеров мира для игроков старше 23 лет.

CIES Football Observatory опубликовал список лучших в обводке среди футболистов старше 23 лет в местных чемпионатах.

Первое место в списке занял полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.

В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.

Топ-10 лучших выглядит следующим образом:

1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, Мир РПЛ);

2. Джек ГрилишМанчестер Сити, АПЛ)»;

3. Лерой Сане («Бавария», Бундеслига);

4. Лионель МессиПСЖ», Лига 1);

5. Рафаэл Леау («Милан», Серия А);

6. Ясин Браими («Аль-Гарафа», высшая лига Катара);

7. Эсекиэль Барко («Ривер Плейт», высшая лига Аргентины);

8. Хоан Карбонеро («Расинг Авельянеда», высшая лига Аргентины);

9. Ирвинг Лосано («Наполи», Серия А);

10. Пепе Акино («Порту», высшая лига Португалии).

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51 комментарий

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Los Galácticos
Не Арбелоа конечно, но тоже не плох.
+78
-5
+73
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FilinMD
Ответ Мукунку хороший
Чего то какая то утка..
Он очень крутой дриблер. Проблема в том, что он игрок настроения, если идет - это игрок уровня клуба ЛЧ топ 5 лиг, если нет - уровня ФНЛ
+37
-2
+35
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Michael Boldyrev
Ссылку бы. На сайте CIES на главной висит рейтинг "дриблеров не старше 23 лет", а вот этого рейтинга я не вижу.

По молодым же первое место Винисиус, затем Анджело Габриэль (Сантос), Мусиала, Моххамед Кундуш, РОдриго, Луис Энрике (Бетис) и Хвича.
Из РПЛ выше всех Олусегун (примерно на 17-ой строчке), сильно ниже Сперцян, Кривцов и Коваленко (Крылья Советов).

А еще обращает внимание на себя Feyttullah Gürlük из второго турецкого дивизиона. Он не слишком высоко в рейтинге из-за слабости чемпионата, но зато абсолютные значения у него запредельные: эпизоды дриблинга с частотой раз в 12.39 минут причем 70% успешных.
+20
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+20
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Кокич
Ответ Los Galácticos
Не Арбелоа конечно, но тоже не плох.
Арбелоа это что... Я видел дриблинг Горлуковича!
+17
-1
+16
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Nick Crosier
Грилиш хорош в том,что умеет обводить и пить пиво одновременно.
+13
0
+13
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QWertY
Ответ angry horse
Был бы толковым, давно бы уже в топ-5 был, одного дриблинга мало, чтобы быть нормальным футболистом😎
Хз, лично я (нейтральный зритель) смотрел игры несколько игр ЦСКА чисто из за этого парня. Крутой игрок
+11
-2
+9
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Вадим Дзахоев
Только большинство его обводок абсолютно бесполезны. У Куртуа в этом сезоне больше полезных обводок
+15
-8
+7
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Кокич
Ответ krolik213
Арбелоа, Горлукович, Месси, Карраскаль...все это так ничтожно по сравнению с тем, что видел вживую я! Я видел тот самый, финт Гатагова... https://youtu.be/NlYhy40OT18
Да, это тот самый знаменитый аксель, который комментатор почему-то назвал тулупом. Правда, потом поправился.
+5
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+5
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general main
Ответ CriminalJoint62
Переоцененный игрок. Мостовой его лучше в 100 раз
Ничоси ты с царём сравнил. Ему никто в подметки не годится
+5
0
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Карраскаль лучше Месси. Что скажете, персофаны?
+4
0
+4
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Michael Boldyrev
Ответ angry horse
Он даже в РПЛ выглядит бестолковым бегунком😎
На этой неделе куча материала про одного парня, которому ровно это и приписывали.
+3
0
+3
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angry horse
Ответ QWertY
Парню бы свалить из лиги Приколов в нормальный чемп. Мог бы повторить путь Хвичи
Был бы толковым, давно бы уже в топ-5 был, одного дриблинга мало, чтобы быть нормальным футболистом😎
+7
-4
+3
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krolik213
Ответ Кокич
Арбелоа это что... Я видел дриблинг Горлуковича!
Арбелоа, Горлукович, Месси, Карраскаль...все это так ничтожно по сравнению с тем, что видел вживую я! Я видел тот самый, финт Гатагова...
https://youtu.be/NlYhy40OT18
+3
-1
+2
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Alamarrr
Ого. На чьей половине поля?
+1
0
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ZONE85
К таким игрокам нужен особый подход. Нет доверия тренера - сразу спад.
+1
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Dmitrii Serebrennikov
Хорхе даже в основу не проходит в последних матчах) Вообще потенциал у парня очень высокий, но мне кажется есть проблемы с мотивацией и нацеленностью. Если бы взялся за ум и был бы более агрессивным - цены бы ему не было
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akula_ka-50
Ответ GerbertS
Жаль, что CIES Football Observatory об этой новости не знают
На их аккаунтах в инсте и в твиттер данный список. На сайте только рейтинг до 23 лет.
+1
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Vhlam
Да он даже 1000 раз не начеканет!
+1
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Goldstream
Ответ krolik213
Арбелоа, Горлукович, Месси, Карраскаль...все это так ничтожно по сравнению с тем, что видел вживую я! Я видел тот самый, финт Гатагова... https://youtu.be/NlYhy40OT18
А финт Скрыльникова ты видел?!
https://www.youtube.com/watch?v=onvNlTHAoss&ab_channel=DoonDiGiDon
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wlad wasew
Ждём предложений, из топ - 5. Вот-вот оценят. Вот-вот.
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CriminalJoint62
Переоцененный игрок. Мостовой его лучше в 100 раз
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Lenin 073
вот это поворот
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Shuller18
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Хорхе даже в основу не проходит в последних матчах) Вообще потенциал у парня очень высокий, но мне кажется есть проблемы с мотивацией и нацеленностью. Если бы взялся за ум и был бы более агрессивным - цены бы ему не было
У Карраскаля огромные проблемы с последним решением, он жутко фейлит, когда надо решить
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jonnysilverhand01
Со 2 по 4 место вполне заслуженно … Грилиш образца этого сезона однозначно ТОП, на нем больше всех фолят сейчас
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Алексей Никитин
а толку ?
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