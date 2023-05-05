Карраскаль – лучший дриблер среди игроков старше 23 лет в лигах мира. Хавбек ЦСКА опередил Месси, Грилиша и Леау (CIES)
Хорхе Карраскаль стал первым в рейтинге лучших дриблеров мира для игроков старше 23 лет.
CIES Football Observatory опубликовал список лучших в обводке среди футболистов старше 23 лет в местных чемпионатах.
Первое место в списке занял полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.
В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.
Топ-10 лучших выглядит следующим образом:
1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, Мир РПЛ);
2. Джек Грилиш («Манчестер Сити, АПЛ)»;
3. Лерой Сане («Бавария», Бундеслига);
4. Лионель Месси («ПСЖ», Лига 1);
5. Рафаэл Леау («Милан», Серия А);
6. Ясин Браими («Аль-Гарафа», высшая лига Катара);
7. Эсекиэль Барко («Ривер Плейт», высшая лига Аргентины);
8. Хоан Карбонеро («Расинг Авельянеда», высшая лига Аргентины);
9. Ирвинг Лосано («Наполи», Серия А);
10. Пепе Акино («Порту», высшая лига Португалии).
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По молодым же первое место Винисиус, затем Анджело Габриэль (Сантос), Мусиала, Моххамед Кундуш, РОдриго, Луис Энрике (Бетис) и Хвича.
Из РПЛ выше всех Олусегун (примерно на 17-ой строчке), сильно ниже Сперцян, Кривцов и Коваленко (Крылья Советов).
А еще обращает внимание на себя Feyttullah Gürlük из второго турецкого дивизиона. Он не слишком высоко в рейтинге из-за слабости чемпионата, но зато абсолютные значения у него запредельные: эпизоды дриблинга с частотой раз в 12.39 минут причем 70% успешных.
https://youtu.be/NlYhy40OT18
https://www.youtube.com/watch?v=onvNlTHAoss&ab_channel=DoonDiGiDon