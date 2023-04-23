«Челси» верит, что сможет подписать Леау. Клуб может выплатить «Спортингу» штраф вместо игрока – около 20 млн евро (A Bola)

Теги Милан Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рафаэл Леау Фредерику Варандаш Футбол

«Челси» хочет подписать Рафаэла Леау .

Как сообщает Milan Reports со ссылкой на A Bola, лондонский клуб верит, что сможет оформить трансфер 23-летнего вингера, несмотря на то, что он ведет переговоры о продлении контракта с «Миланом». 

Игрок все еще должен выплатить штраф «Спортингу» за расторжение контракта в одностороннем порядке. Эта сумма составляет около 20 миллионов евро.

Утверждается, что руководители «Спортинга» – президент клуба Фредерику Варандаш, вице-президент Франсиско Сальгадо и менеджер Андре Бернарду – отправились в Лондон, где встретились с представителями «Челси».

Стороны обсудили вопрос штрафа игрока – лондонцы могут выплатить «Спортингу» указанную сумму, если трансфер португальца состоится. 

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что стороны устно договорились о продлении соглашения. 

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71 комментарий

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Theodor Herzl
Еще пару таких слухов, и работник, отвечающий за раздевалку, напишет заявление на увольнение
+73
-1
+72
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benjamin92
Ответ Heisenberg
Сначала бы хоть раздевалку увеличили
пора строить вторую )
+65
-2
+63
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Heisenberg
Сначала бы хоть раздевалку увеличили
+46
0
+46
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arspurs9
Леау, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Мадуэке, Пулишич - на 2 фланга. 6 человек минимум.
Один Хаверц - на позицию форварда.
Забавно)
Ах да, топчик Фофана)
+22
0
+22
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ya_za_ac_milan
120 млн евро и он Ваш. + штраф Спортингу. Понятное дело Леао важный для Милана игрок, но у меня почему то мало сомнений, что Монкада найдёт опять супертопа за 30 млн, который будет тащить. Дело то не в Леао, да он имеет некоторые сверхординарные скилы, скорость и физику, дело в тренерском штабе и Пиоли- он сколько уже игроков поднял, при нём состав раза в 2 подорожал. Если Челси хочет что то путного добиться им не игроки Милана нужны, а тренеры, менеджмент и скаутская система Милана.
+12
-2
+10
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Дмитрий Фролов
Ответ arspurs9
Леау, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Мадуэке, Пулишич - на 2 фланга. 6 человек минимум. Один Хаверц - на позицию форварда. Забавно) Ах да, топчик Фофана)
забыли возвращение Лукаку!!
+8
0
+8
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Giorgi Gio
Купили мудрика за 100млн, а сейчас на ту же позицию покупают Леао за 150млн. Молодцы че
+6
-1
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Lionel Andres Messi 10
Ответ arspurs9
Леау, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Мадуэке, Пулишич - на 2 фланга. 6 человек минимум. Один Хаверц - на позицию форварда. Забавно) Ах да, топчик Фофана)
Нкунку летом придёт.
+5
0
+5
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Пирс Морган
Ответ Heisenberg
Сначала бы хоть раздевалку увеличили
Да норм раздевалка по вместимости, Боули туда толпу народа водит
+7
-3
+4
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rigobersong
Ответ DolJun
круто. мадуэке можно продать чтобы расчистить место
Красиво тебя на место *MVP* поставил:))
+3
0
+3
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TravenS
Вот зачем этот лентяй им понадобился?
+2
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dmitry.tchidakin
В это гиблое место может перейти только умолишенный.
+2
0
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rigobersong
Ответ DolJun
что за пассивная агрессия в мой адрес с твоей стороны? уже от злости печатаешь мимо клавиш) чем я тебя так задел?)
Своей полной деквалификацией в вопросах футбола:))
+2
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milan111
Ответ London.is.blue
Будет играть, в топ клубе может быть больше 2-3х вингеров, представляешь? Иди смотри лигу приколов, не отвлекайся)
Сказочник из школы N 1285, топ - клуб это твой челси что-ли?Ахаха)))Смешной ты,Вася)
+1
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*MVP*
Ответ ya_za_ac_milan
120 млн евро и он Ваш. + штраф Спортингу. Понятное дело Леао важный для Милана игрок, но у меня почему то мало сомнений, что Монкада найдёт опять супертопа за 30 млн, который будет тащить. Дело то не в Леао, да он имеет некоторые сверхординарные скилы, скорость и физику, дело в тренерском штабе и Пиоли- он сколько уже игроков поднял, при нём состав раза в 2 подорожал. Если Челси хочет что то путного добиться им не игроки Милана нужны, а тренеры, менеджмент и скаутская система Милана.
ага, да, Челси нужен Пиоли. лол
+2
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rigobersong
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Я лишь обратил внимание на тот факт, что ты некомпетентен в вопросах состава челси, а ты начал агриться:)))
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dfs af
Ответ Silent Mode
Где сейчас Бенфика в лч и где Милан?
Хоть и Милан мой любимый клуб и в моем сердце,но нынешный Милан не очень хорош по сравнению 2000-годов.Я не пропускал игр тех годов ЛЧ Милана.А сейчас Милан это обычний середняк уровня Бенфики,им просо выпал хороший календарь и соперники. В прошлом году еле выиграли Сериал,но это тоже не показатель ,там все команды сдали.
+1
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Balt
Ответ milan111
Комментарий удален модератором
В аренду, в Гурник...ой в Шахтар.
+3
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Алексей Гусев
Ответ arspurs9
Леау, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Мадуэке, Пулишич - на 2 фланга. 6 человек минимум. Один Хаверц - на позицию форварда. Забавно) Ах да, топчик Фофана)
Галахер вроди ЦПЗ, Леау универсал всё же, и может и ЦНа отыграть.
+1
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Giorgi Gio
Ответ *MVP*
Мудрика за 200 купили, Леау за 300 берут. чего уж там
Ты в адеквате? А за сколько купили Мудрика?
+1
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maxoc
Зачем ему в Челси переходить? Там сейчас бардак неимоверный.
+1
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Максим Черкашин
Ответ Theodor Herzl
Еще пару таких слухов, и работник, отвечающий за раздевалку, напишет заявление на увольнение
Это ещё Нкунку из Лейпцига приедет, Гюсто из Лиона. Надо вторую раздевалку Челси строить.:))))
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Сослан Бедоев
Ответ arspurs9
Леау, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Мадуэке, Пулишич - на 2 фланга. 6 человек минимум. Один Хаверц - на позицию форварда. Забавно) Ах да, топчик Фофана)
А Зиеша и подъезжающего Нкунку ты куда дел?
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rigobersong
Ответ DolJun
мне на место? что?
Да:)
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•milord•
Ответ DolJun
круто. мадуэке можно продать чтобы расчистить место
Ты это сейчас серьезно написал или с сарказмом?
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