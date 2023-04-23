«Челси» верит, что сможет подписать Леау. Клуб может выплатить «Спортингу» штраф вместо игрока – около 20 млн евро (A Bola)

«Челси» хочет подписать Рафаэла Леау .

Как сообщает Milan Reports со ссылкой на A Bola, лондонский клуб верит, что сможет оформить трансфер 23-летнего вингера, несмотря на то, что он ведет переговоры о продлении контракта с « ».

Игрок все еще должен выплатить штраф «Спортингу» за расторжение контракта в одностороннем порядке. Эта сумма составляет около 20 миллионов евро.

Утверждается, что руководители « » – президент клуба Фредерику Варандаш, вице-президент Франсиско Сальгадо и менеджер Андре Бернарду – отправились в Лондон, где встретились с представителями « ».

Стороны обсудили вопрос штрафа игрока – лондонцы могут выплатить «Спортингу» указанную сумму, если трансфер португальца состоится.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что стороны устно договорились о продлении соглашения.

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