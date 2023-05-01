Леау близок к продлению контракта с «Миланом» на 5 лет. «Лилль» готов выплатить «Спортингу» штраф за игрока (GdS)
Рафаэл Леау близок к продлению контракта с «Миланом».
Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, стороны согласовали условия нового пятилетнего соглашения. Зарплата футболиста оставит 7 миллионов евро в год.
Также был решен вопрос насчет штрафа, который нужно выплатить «Спортингу». Напомним, в 2018 году Леау в одностороннем порядке расторг контракт с португальским клубом и присоединился к «Лиллю». Сообщается, что «Милан» достиг договоренности с «Лиллем», и французы готовы выплатить «Спортингу» 22 миллиона евро.
В 30 матчах текущего сезона Серии А Леау отличился 12 голами и 7 ассистами. Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь.
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В плюсе будут обе команды
Лилль подписал Рафика, разорвавшего контракт со Спортингом. а потом продал в Милан. суд обязал Рафика выплатить Спортингу неустойку. Милан повесил неустойку на Лилль.
все логично.
Все. Спортинг в рассрочку получает от Лилля 22 млн за 4 окна, Лилль получает лишние деньги за операционную деятельность, Милан вписывается в зарплатную ведомость.
Кто-то скажет, а почему Милан напрямую деньги не отдает Спортингу?) Только вот их ничего не связывает. За что Милану отдавать деньги Спортингу, если проблемы там с самим игроком и клубом, куда он перешел. А схему мутить с пострадавшим в данном случае вообще нельзя)