Леау близок к продлению контракта с «Миланом» на 5 лет. «Лилль» готов выплатить «Спортингу» штраф за игрока (GdS)

Теги Лилль Милан высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау близок к продлению контракта с «Миланом».

Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, стороны согласовали условия нового пятилетнего соглашения. Зарплата футболиста оставит 7 миллионов евро в год.

Также был решен вопрос насчет штрафа, который нужно выплатить «Спортингу». Напомним, в 2018 году Леау в одностороннем порядке расторг контракт с португальским клубом и присоединился к «Лиллю». Сообщается, что «Милан» достиг договоренности с «Лиллем», и французы готовы выплатить «Спортингу» 22 миллиона евро.

В 30 матчах текущего сезона Серии А Леау отличился 12 голами и 7 ассистами. Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь

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22 комментария

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Scorpio
Лилль, ты там моргни, если тебя мафиози в заложники взяли
+36
-1
+35
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Muslim Muslim
Ответ Непристойное предложение
причём здесь Лилль? )
Вопрос скорее, зачем это Лиллю..
+26
-1
+25
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Непристойное предложение
причём здесь Лилль? )
+10
-2
+8
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Давид Agabekyan
Ответ Andrey Andreev
Очевидно, у них есть договоренности с Миланом
И что Милан даст Лиллю на 20 миллионов?
+7
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+7
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Голубая Эскадра
Ответ Непристойное предложение
причём здесь Лилль? )
Притом что Лилль взял игрока бесплатно (воспользовались хаосом в Спортинге) и продали его в Милан
+8
-2
+6
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софочка
Ответ Давид Agabekyan
И что Милан даст Лиллю на 20 миллионов?
Салемакерса.
В плюсе будут обе команды
+7
-1
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diodiak
Ну скорее всего Лиллю перепадет определенный процент с будущей продажи.
+4
0
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savik-A.M.
Ничего не понял , но очень интересно )
+2
0
+2
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Direct free kick
Лучший игрок серии А
+4
-3
+1
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Amigos88
Ответ diodiak
Ну скорее всего Лиллю перепадет определенный процент с будущей продажи.
Или аренды каких-нибудь молодых игроков
+1
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Давид Agabekyan
Ответ софочка
Салемакерса. В плюсе будут обе команды
Тогда еще и Ориги с Де Кетэларе
+1
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Любезный Коссутий
Ответ faaakkkeee
Очередная мутная итальянская схема.
ничего мутного.
Лилль подписал Рафика, разорвавшего контракт со Спортингом. а потом продал в Милан. суд обязал Рафика выплатить Спортингу неустойку. Милан повесил неустойку на Лилль.
все логично.
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Robi Baggio 95
Ответ АРХАТ
Может купят у них кого-нибудь в будущем, переплатив за трансфер)
Звучит опасно))) могут и снять очки)))
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sebastian1410
Ответ Непристойное предложение
причём здесь Лилль? )
Изначально именно Леалу должен был заплатить 20 млн Спортингу, но позже Леалу подал апелляцию в CAS и суд вынес решение, что эти 20 млн должен оплатить Лилль. Но Спортинг считает, что ему должны 45 млн и будет подавать апелляции.
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Andrey Andreev
Ответ Muslim Muslim
Вопрос скорее, зачем это Лиллю..
Очевидно, у них есть договоренности с Миланом
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-1
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Блуждающий странник
Отличное решение и для клуба и для игрока. Молодец Леау, что не повелся на деньги
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Франческо Тотти
Полагаю, что 22 млн евро при договоренности с Леау лягут на зарплатную ведомость в текущей ситуации, ибо платить компенсацию Спортингу должен сам игрок, который не хочет ее отдавать из текущей зарплаты. Он договаривается с итальянцами, что эти расходы они берут на себя. Те предлагают решить все проблемы Лиллю, взяв на себя 22 млн+процент какой-то. Те под видом приоритетного права выкупа дают Лиллю эти деньги на какого-то игрока. Лилль прописывает сумму в 100 млн за игрока.
Все. Спортинг в рассрочку получает от Лилля 22 млн за 4 окна, Лилль получает лишние деньги за операционную деятельность, Милан вписывается в зарплатную ведомость.
Кто-то скажет, а почему Милан напрямую деньги не отдает Спортингу?) Только вот их ничего не связывает. За что Милану отдавать деньги Спортингу, если проблемы там с самим игроком и клубом, куда он перешел. А схему мутить с пострадавшим в данном случае вообще нельзя)
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<~Inter~>
А Милан за это купит игрока Лилля за определенную сумму
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