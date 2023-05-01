Леау близок к продлению контракта с «Миланом» на 5 лет. «Лилль» готов выплатить «Спортингу» штраф за игрока (GdS)

Рафаэл Леау близок к продлению контракта с «Миланом».

Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello , стороны согласовали условия нового пятилетнего соглашения. Зарплата футболиста оставит 7 миллионов евро в год.

Также был решен вопрос насчет штрафа, который нужно выплатить «Спортингу». Напомним, в 2018 году Леау в одностороннем порядке расторг контракт с португальским клубом и присоединился к «Лиллю». Сообщается, что « » достиг договоренности с « », и французы готовы выплатить «Спортингу» 22 миллиона евро.

В 30 матчах текущего сезона Серии А Леау отличился 12 голами и 7 ассистами. Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь.

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