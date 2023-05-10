«Иностранцы испортили наших вратарей. Насмотрелись на Нойера и учат дурному – игре ногами». Кавазашвили об ошибках Селихова и Сафонова
Анзор Кавазашвили недоволен тем, что иностранцы учат российских вратарей игре ногами.
«Если я сейчас буду на всеобщее обозрение высказываться про Селихова, то это неправильно. Лучше я ему лично скажу, если нужен мой совет, могу подсказать.
Ругать я не могу, я же спартаковец. Будет выглядеть, что я умнее всех, умнее Абаскаля и других тренеров. Да, с «Зенитом» была чудовищная ошибка, все это понимают.
Я в целом давно говорю, что вратарей наших испортили! Самое страшное, что привезли иностранные тренеры в Россию, – это игра ногами. Голкипер никогда не станет полевым игроком, у него другие задачи.
Александр Селихов – один из лучших вратарей в чемпионате, Матвей Сафонов тоже, но посмотрите, сколько ошибок у него в «Краснодаре». Это все из-за игры ногами, насмотрелись на Нойера и теперь современных вратарей учат дурному.
Вратарь – это опора, последний человек, которому нельзя подсовывать мяч. Он должен выбить его подальше на свободного игрока.
У вратаря главное – реакция и руки, у него другие упражнения, поэтому надо отходить от перепаса в штрафной. Иногда вратарь, как загнанный зверь, не знает, что с мячом делать», – сказал бывший вратарь «Спартака, сборной СССР и экс-член комитета по этике.
Не, ну тут точно заговор!