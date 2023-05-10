«Иностранцы испортили наших вратарей. Насмотрелись на Нойера и учат дурному – игре ногами». Кавазашвили об ошибках Селихова и Сафонова

Теги Спартак Мануэль Нойер премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Краснодар Александр Селихов Матвей Сафонов Футбол

Анзор Кавазашвили недоволен тем, что иностранцы учат российских вратарей игре ногами.

«Если я сейчас буду на всеобщее обозрение высказываться про Селихова, то это неправильно. Лучше я ему лично скажу, если нужен мой совет, могу подсказать.

Ругать я не могу, я же спартаковец. Будет выглядеть, что я умнее всех, умнее Абаскаля и других тренеров. Да, с «Зенитом» была чудовищная ошибка, все это понимают.

Я в целом давно говорю, что вратарей наших испортили! Самое страшное, что привезли иностранные тренеры в Россию, – это игра ногами. Голкипер никогда не станет полевым игроком, у него другие задачи.

Александр Селихов – один из лучших вратарей в чемпионате, Матвей Сафонов тоже, но посмотрите, сколько ошибок у него в «Краснодаре». Это все из-за игры ногами, насмотрелись на Нойера и теперь современных вратарей учат дурному.

Вратарь – это опора, последний человек, которому нельзя подсовывать мяч. Он должен выбить его подальше на свободного игрока.

У вратаря главное – реакция и руки, у него другие упражнения, поэтому надо отходить от перепаса в штрафной. Иногда вратарь, как загнанный зверь, не знает, что с мячом делать», – сказал бывший вратарь «Спартака, сборной СССР и экс-член комитета по этике.

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71 комментарий

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Тиджани Бабангида
Вообщем опять англо-саксы….
+162
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+152
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Борис Лопатин
Во времена Анзора Амберковича вратарь мог брать мяч в руки после паса. Он не видит смысла в игре ногами от вратаря, но троллить его за это не стоит
+109
-3
+106
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ЭЮЯ
Ответ Екн Лор
Яшин, который стал одним из первых в мире вратарей, играющих ногами, на кого насмотрелся?
Где он ногами играл? Он бросался в ноги за мячом и прославился своим первым пасом - рукой, помимо прямых обязанностей.
+56
-2
+54
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AmanEsen
Ответ Екн Лор
Яшин, который стал одним из первых в мире вратарей, играющих ногами, на кого насмотрелся?
Не становился он одним из первых вратарей играющих ногами, кто вам эту чушь вообще внушил?
+50
-3
+47
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Газонокосильщик Хави
Это все специально было придумано. Долго план вынашивали эти русофобы против русских вратарей
+44
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Екн Лор
Яшин, который стал одним из первых в мире вратарей, играющих ногами, на кого насмотрелся?
+81
-42
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АРТУР АЛИЕВ
Главное, чтобы Нойер не научил наших вратарей кататься на лыжах
+33
0
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kulik13
Газпром спонсировал Шальке, где начинал Нойер, на которого смотрел Селихов и учился!
Не, ну тут точно заговор!
+30
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ruslan_khaibulov
Ответ Борис Лопатин
Во времена Анзора Амберковича вратарь мог брать мяч в руки после паса. Он не видит смысла в игре ногами от вратаря, но троллить его за это не стоит
кстати самый мудрый комментарий по теме, им не нужно было это умение в принципе
+24
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charly_54
Опять заговор?
+22
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Александр Кузичкин
У Сафонова ошибки вообще никак не связаны с игрой ногами. Селихов в целом перестал тащить,пофиг даже на эту ошибку. Игра ногами наверное испортила только Лодыгина,ну и выходы из ворот. По игре на ленточке он был реально хорош.
+12
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АРТУР АЛИЕВ
сейчас другой футбол. вратарь должен уметь играть ногами и участвовать в розыгрыше мячей.
+13
-3
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HI MARS
Да,проклятый Нойер учит наших киперов выбивать мяч прямо в соперника
+8
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Saint_Jimmy
Ответ Юрий Кечко
Лодыгина испортило что он выбегать любил как на пожар , и за спину авоську целую получать
Так он и выбегал оттого, что от него требовали страховать защитников и играть высоко - в тч ногами. Пацан очень очень талантливый, но почти без школы - отсюда ошибки на выходах и тому подобное. Но на ленточке, там где нужна чистая реакция он божил.
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kacnep
Дед, ты устарел. Вратари ногами атаки начинают, прессинг разбивают, дают пространство для широты
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MstAndreev
«Иностранцы испортили нашу эстраду. Насмотрелись на ютубе и учатся дурному – играть на инструментах и петь». Киркоров об ошибках молодых исполнителей
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Кирилл.С-Пб
Каждый из них должен уметь отдать пас в ногу хотя бы метров на 30. Акинфевна на 60 может, но это отдельная история
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Екн Лор
Ответ AmanEsen
Не становился он одним из первых вратарей играющих ногами, кто вам эту чушь вообще внушил?
Смотрел нарезки с игрой Яшина и было пару моментов, где он на выходе сыграл ногами) один раз даже ассист отдал, вынося мяч ногой
+6
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Baobabb forever
Ответ АРТУР АЛИЕВ
сейчас другой футбол. вратарь должен уметь играть ногами и участвовать в розыгрыше мячей.
Ну да, во времена Яшина например и в линию с офсайдными ловушками не играли и позиция либеро ещё была. И в руки мяч можно было брать после паса
+3
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A.Barancevich
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Главное, чтобы Нойер не научил наших вратарей кататься на лыжах
Пусть учит. Может после переломов ног играть ими станут лучше))
+3
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Ранальду с пивком
Немецкие спецслужбы специально растили вратарей Нойера , Тер-Штегера и т.д. Чтобы разрушить наших вратарей , не иначе
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Wasilij Petrow
"И учат дурному" - это к Бастрыкину.
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Isshin88
Ответ Борис Лопатин
Во времена Анзора Амберковича вратарь мог брать мяч в руки после паса. Он не видит смысла в игре ногами от вратаря, но троллить его за это не стоит
Конечно стоит. Понятно, что в его возрасте он уже вряд ли изменится, но глядя на него может другие такие помоложе поумнеют.
+3
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snork
Вратарь сам должен решать, зная свои сильные и слабые стороны что делать, хороший вратарь и ногами должен уметь играть.
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Rudenzik
Ответ Екн Лор
Было: https://youtu.be/5LBE4vve1g4
Один момент, когда вышел из ворот и защитнику ближнему отдал, всё остальное выносил мяч вперёд, покажи хоть один момент, когда Яшин в своей штрафной начинал перепасовку с защитником
+2
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