«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах

«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино.

«Аталанта» близка к смене главного тренера.

В ближайшее время Иван Юрич покинет свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Новым главным тренером «Аталанты» будет назначен Раффаэле Палладино .

Под руководством Юрича, вылетевшего из АПЛ с «Саутгемптоном», «Аталанта » выиграла лишь 4 из 15 матчей во всех турнирах, в 8 последних играх команда одержала только одну победу. В последнем матче бергамаски уступили «Сассуоло» со счетом 0:3 в Серии А.