«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино.
«Аталанта» близка к смене главного тренера.
В ближайшее время Иван Юрич покинет свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Новым главным тренером «Аталанты» будет назначен Раффаэле Палладино.
Под руководством Юрича, вылетевшего из АПЛ с «Саутгемптоном», «Аталанта» выиграла лишь 4 из 15 матчей во всех турнирах, в 8 последних играх команда одержала только одну победу. В последнем матче бергамаски уступили «Сассуоло» со счетом 0:3 в Серии А.
Что «Динамо» делать с Карпиным?13855 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости