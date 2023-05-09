Нигматуллин о Селихове в матче с «Зенитом»: «Очень нелепая ошибка. Привез на ровном месте. В больших матчах так нельзя»

Руслан Нигматуллин высказался об ошибке Александра Селихова в игре с «Зенитом».

В 26-м туре Мир « » обыграл « » со счетом 3:2 и стал чемпионом.

В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.

«Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения…

Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова – он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу.

Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», – сказал бывший вратарь сборной России.