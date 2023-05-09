Нигматуллин о Селихове в матче с «Зенитом»: «Очень нелепая ошибка. Привез на ровном месте. В больших матчах так нельзя»
Руслан Нигматуллин высказался об ошибке Александра Селихова в игре с «Зенитом».
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом.
В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.
«Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения…
Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова – он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу.
Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», – сказал бывший вратарь сборной России.
Когда был скромным , ответственней относился....
Значит, надо что-то поменять в себе и в своей игре. Это задача и для игрока, и для тренерского штаба.
Это вратарь с опытом, одно дело когда молодой, а это бездарь, которого Спартаку надо гнать из команды.