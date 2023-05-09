Нигматуллин о Селихове в матче с «Зенитом»: «Очень нелепая ошибка. Привез на ровном месте. В больших матчах так нельзя»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Александр Селихов Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин высказался об ошибке Александра Селихова в игре с «Зенитом».

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом.

В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.

«Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения…

Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова – он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу.

Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», – сказал бывший вратарь сборной России. 

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15 комментариев

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Филипп Петров
Ответ Ильдар Фарукшин
Сказал самый" безупречный" вратарь. Селя не из таких передряг выходил
Я не понимаю логику «Вот этот ваш Нигматуллин сам не лучше». Камон, человек мнение высказал, при чём здесь игра Нигматуллина? Разве он не прав? Или он должен был его оправдать? Какой-то бред
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Ilia Maksiokov
Cелихов мечтанул и начал много привозит.
Когда был скромным , ответственней относился....
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Кузбасс
Ответ dreamstep
Надо поддержать Селихова, огромное давление в этом матче было, а учитывая кто у Спартака в обороне играет так вообще он считай голый стоит на воротах.
Его поддержали после матча с водолазами, где он две штуки привез. И продолжает чудить.
Значит, надо что-то поменять в себе и в своей игре. Это задача и для игрока, и для тренерского штаба.
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СБГ СПБ
Данк Реброва был эпичней
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Зелёный гопник
Ответ dreamstep
Надо поддержать Селихова, огромное давление в этом матче было, а учитывая кто у Спартака в обороне играет так вообще он считай голый стоит на воротах.
Надо его ругать!
Это вратарь с опытом, одно дело когда молодой, а это бездарь, которого Спартаку надо гнать из команды.
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Только Крылья
Ответ Ильдар Фарукшин
Сказал самый" безупречный" вратарь. Селя не из таких передряг выходил
ну так то Нигматуллин один из лучших вратарей в истории России. на пике вообще нереально тащил
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Гладиатор911
Ошибки делают все. Вспомни себя какие бабочки ты заглатывал в свои ворота. Если бы не Селихов, то не быть бы нам в верхней части таблицы
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Peter Parker
Так как ошибся Селихов ни в больших ни в малых матчах нельзя ошибиться. У него было достаточно времени и пространства найти любое решение, но Селихов сделал так, как сделал…
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Дмитрий Пузырёв
Я бы посадил Селихова на лавочку, пусть переварит стресс.
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Экспертный диван
Ответ Кузбасс
Его поддержали после матча с водолазами, где он две штуки привез. И продолжает чудить. Значит, надо что-то поменять в себе и в своей игре. Это задача и для игрока, и для тренерского штаба.
+100500... В этом году что-то пошло не так, много ошибок у Селихова, вратарь же хороший, разобраться в себе надо
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Peter Parker
Ответ Гладиатор911
Ошибки делают все. Вспомни себя какие бабочки ты заглатывал в свои ворота. Если бы не Селихов, то не быть бы нам в верхней части таблицы
Если бы не Селихов, Вселенной бы не существовало, чего уж там.
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