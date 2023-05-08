Кержаков об ошибке Селихова: «Такое бывает с вратарями, которые стараются разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Он ногами хорошо играет»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Александр Селихов Клаудиньо Футбол

Михаил Кержаков высказался об ошибке Александра Селихова в матче с «Зенитом».

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом.

В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.

«В том моменте Селихова накрыли. Он ногами хорошо играет.

Но бывают такие ошибки у вратаря, который старается разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Соответственно, возможность совершить ошибку в процентном соотношении возрастает», – сказал вратарь «Зенита».

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить

12 комментариев

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Только Крылья
Ответ Тиджани Бабангида
Конечно бывают. Но уровень матча и предполагаемый профессионализм вратаря такого допускать не должен
там Де Хея уже который матч привозит. а это когда-то один из лучших вратарей мира. он не профессионал?
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Тиджани Бабангида
Конечно бывают. Но уровень матча и предполагаемый профессионализм вратаря такого допускать не должен
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mitos
Почувствовал себя Нойнером). Это очевидная ошибка. Есть менее заметная! Плохо руководит обороной!!! Джикий нет. Начинается анархия.
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Невский баклан
У Селихова слишком детские ошибки в последнее время, Максименко за такие ошибки болельщики Спартака уже утопили бы в Неве, Селихову простят.
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Фантом
Ну надо сказать, что Селихову еще и партнеры основательно "помогли".

Специально пересмотрел этот эпизод в записи: он, когда катал мяч, явно искал адресата, и НИКТО из партнеров не открылся и даже не пытался это сделать. Под конец эпизода освободился только один игрок (вроде Денисов), но и то не сам, а потому что "державший" его Клаудиньо пошел прессинговать вратаря.

Так что Селихов, конечно, ошибся - надо было в такой ситуации тупо выбивать мяч абы куда, но подальше. Но возможность для ошибки ему создали собственные же полевые игроки.
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T622222
У этого бывает каждый матч привозы
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dreamstep
Кержаков как никто другой косячит, просто держит некий стабильный уровень учитывая слабую оппозицию, а пока нет еврокубков Зениту нет смысла за много денег покупать Сафонова. Так что Михаилу повезло быть в нужном месте в нужный момент, так условный Селихов сильнее.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Селихову нужно отдохнуть, посидеть на лавке, до конца сезона, все 3 гола он просто наблюдал. Видимо перегорел немного.
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Филипп Юзбашев
Ответ Фантом
Ну надо сказать, что Селихову еще и партнеры основательно "помогли". Специально пересмотрел этот эпизод в записи: он, когда катал мяч, явно искал адресата, и НИКТО из партнеров не открылся и даже не пытался это сделать. Под конец эпизода освободился только один игрок (вроде Денисов), но и то не сам, а потому что "державший" его Клаудиньо пошел прессинговать вратаря. Так что Селихов, конечно, ошибся - надо было в такой ситуации тупо выбивать мяч абы куда, но подальше. Но возможность для ошибки ему создали собственные же полевые игроки.
Какой еще абы куда) ну давай реально взглянем, его не накрыли с ходу, он как всегда долго думает и не может решится. Клаудинью неспешно начал движение в его сторону, а когда дистанция была норм сделал ускорение. Селихов бог знает сколько касаний сделал и сколько раз подработал.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Фантом
Ну надо сказать, что Селихову еще и партнеры основательно "помогли". Специально пересмотрел этот эпизод в записи: он, когда катал мяч, явно искал адресата, и НИКТО из партнеров не открылся и даже не пытался это сделать. Под конец эпизода освободился только один игрок (вроде Денисов), но и то не сам, а потому что "державший" его Клаудиньо пошел прессинговать вратаря. Так что Селихов, конечно, ошибся - надо было в такой ситуации тупо выбивать мяч абы куда, но подальше. Но возможность для ошибки ему создали собственные же полевые игроки.
У него было 2 адресата для передачи, он сам тянул до последнего и это не в первый раз, подобные ошибки у него уже были в других играх, но тогда успевал выбить.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Electro
Когда-то Селихова сватали в Зенит. Сидел бы сейчас в запасе за Кержаковым.
Откуда ты можешь знать, что было бы? Он два года пропустил из-за серьёзных травм. И до травм он был одним из лучших вратарей лиги. Кержаков слабый вратарь и на фоне других вратарей РПЛ ничем выдающимся не выделялся никогда, так что выиграть у него конкуренцию не сложно.
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