Кержаков об ошибке Селихова: «Такое бывает с вратарями, которые стараются разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Он ногами хорошо играет»

Михаил Кержаков высказался об ошибке Александра Селихова в матче с «Зенитом».

В 26-м туре Мир «Зенит» обыграл « » со счетом 3:2 и стал чемпионом.

В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.

«В том моменте накрыли. Он ногами хорошо играет.

Но бывают такие ошибки у вратаря, который старается разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Соответственно, возможность совершить ошибку в процентном соотношении возрастает», – сказал вратарь «Зенита».

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить