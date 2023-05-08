Кержаков об ошибке Селихова: «Такое бывает с вратарями, которые стараются разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Он ногами хорошо играет»
Михаил Кержаков высказался об ошибке Александра Селихова в матче с «Зенитом».
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом.
В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.
«В том моменте Селихова накрыли. Он ногами хорошо играет.
Но бывают такие ошибки у вратаря, который старается разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Соответственно, возможность совершить ошибку в процентном соотношении возрастает», – сказал вратарь «Зенита».
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Специально пересмотрел этот эпизод в записи: он, когда катал мяч, явно искал адресата, и НИКТО из партнеров не открылся и даже не пытался это сделать. Под конец эпизода освободился только один игрок (вроде Денисов), но и то не сам, а потому что "державший" его Клаудиньо пошел прессинговать вратаря.
Так что Селихов, конечно, ошибся - надо было в такой ситуации тупо выбивать мяч абы куда, но подальше. Но возможность для ошибки ему создали собственные же полевые игроки.