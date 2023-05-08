Мостовой об ошибке Селихова в игре с «Зенитом»: «Плююсь, когда мяч катят назад вратарям, а они чудят. Это урок на будущее»

Александр Мостовой высказался об ошибке Александра Селихова в матче с «Зенитом» (2:3) в РПЛ.

На 13-й минуте матча вратарь « », нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее влетел в сетку.

«Я, безусловно, поддержу Сашу Селихова. Он ошибся, тут нет вопросов, но скажу громко: я плююсь и меня возмущает, когда мяч катят назад вратарям, а они чудят.

Ребята, игра простая. Да, Саша затянул и попал в Клаудиньо, бывает. Это урок на будущее и сигнал всем вратарям, которые разыгрывают и чудят, когда их начинают душить.

Ошибка Саши не роковая, не из‑за нее проиграли», — сказал экс-игрок сборной России.

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