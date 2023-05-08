Мостовой об ошибке Селихова в игре с «Зенитом»: «Плююсь, когда мяч катят назад вратарям, а они чудят. Это урок на будущее»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Селихов Футбол

Александр Мостовой высказался об ошибке Александра Селихова в матче с «Зенитом» (2:3) в РПЛ.

На 13-й минуте матча вратарь «Спартака», нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее влетел в сетку.

«Я, безусловно, поддержу Сашу Селихова. Он ошибся, тут нет вопросов, но скажу громко: я плююсь и меня возмущает, когда мяч катят назад вратарям, а они чудят.

Ребята, игра простая. Да, Саша затянул и попал в Клаудиньо, бывает. Это урок на будущее и сигнал всем вратарям, которые разыгрывают и чудят, когда их начинают душить.

Ошибка Саши не роковая, не из‑за нее проиграли», — сказал экс-игрок сборной России.

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить

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36 комментариев

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Barsansan1971@gmail.com
Селихов красавчик, слов нет!(
Но Дуарте, просто дуrак какой-то, да ещё и красную получил((
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Михаил Савченко
За несколько минут до этого Клауд неплохо прессинговал вратаря в штрафной, я тогда уже подумал, что может кончиться курьёзом, так и случилось.
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alisa dvoikina
очевидно же, проиграли из-за того что непонятные иностранцы тренируют, нигде не игравшие
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Катя СПб
Я не плююсь, а боюсь, когда Кержаков разыгрывает с кем-нибудь в штрафной. А тот начинает показывать класс "вождения"
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Игорь Пичугин
Да! И звать мы его будем Плевок!
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Алексей Ненахов
Селя в каждой важной игре выдаёт дичь, с Динамо творил терпеть с Зенитом
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T622222
Саня не наш уровень
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Эмырхан Амиров
Это в Спартаке не обучаемое г.... И на будущее не отложится🥴
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притвиц
Ответ Илья Румянцев
Селихов частенько так делает,не торопится выбивать.Надеюсь извлечет после вчерашнего урок
Ничего он не извлечет, он постоянно этой хренью занимается, ну выбей вперед от тебя больше ничего не требуется в такой ситуации, он мне питерского Лодыгина напонимает, тот тоже хренью такой страдал .
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prist
Ответ Игорь Пичугин
Да! И звать мы его будем Плевок!
Царский плевок!
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Николай Морозов
Ответ заблокированному пользователю
Селихов: иногда надо просто плевать и катить мяч 😂⚽️
Согласен, но, наверное, это не самый лучший совет для начинающих вратарей 😉 Все-таки нужно уметь играть мячом ногами и принимать решения быстро и точно. Но в данной ситуации, когда уже нанесли прессинг, лучше сыграть на безопасность и выбрать более простой вариант, чем рисковать и попадать в подобные ситуации.
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6Al6ex6
Ответ Игорь Пичугин
Да! И звать мы его будем Плевок!
Тебя, што ле?
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ВячеславКЗ
Ответ Ростов-на-Дону
Мостовому надо записаться на курсы плевания к Алану Дзагоеву.
И тренеру Ростова
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AIBOLIT66
Ответ Николай Бабулькин
Достойный представитель однофамильца растет. Плюётся он.
так Александру Мостовому скоро полтинник...
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freeman123
Ответ Любовь Мелехова
Когда мне понадобится ваш совет, я вас извешу.)
Не надо меня взвешивать;)
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Любовь Мелехова
Ответ freeman123
Если это ваш девиз по жизни, советую пересмотреть ориентиры.
Когда мне понадобится ваш совет, я вас извешу.)
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Любовь Мелехова
Ответ freeman123
Да я с удовольствием встану в раму, только мой спорт Дзюдо, но даже так я прыгаю намного лучше.
Самоуверенность не означет качество .)
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freeman123
Ответ Георгий Лыюров
Причем тут дальность прыжка? Это пенальти, он гадал. Да он мог раньше завалиться в угол, но тогда соперник бы пробил в другое место.
А когда по воротам бьют и он стоит как вкопанный или прыгает на пол метра, это норм?
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Георгий Лыюров
Ответ freeman123
Я вообще боюсь любого момента когда мяч не на половине соперника и в воротах Кержаков. Я по вчерашнему пенальти заметил что он вообще прыгать не умеет, он через пол метра упал🤦‍♂️
Причем тут дальность прыжка? Это пенальти, он гадал. Да он мог раньше завалиться в угол, но тогда соперник бы пробил в другое место.
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6Al6ex6
Поддержал застеб авши? Или зас тебал поддержавши???
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Пользователь заблокирован
Селихов: иногда надо просто плевать и катить мяч 😂⚽️
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Илья Румянцев
Селихов частенько так делает,не торопится выбивать.Надеюсь извлечет после вчерашнего урок
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