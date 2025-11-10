КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России

КДК накажет «Спартак» и «Зенит» за поведение фанатов на матчах Кубка России.

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита » и «Спартака» на матчах 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Эспозито. И болельщики «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА.

«Зенит» – «Динамо»: массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Динамо », «Спартака» и Москвы.

«Оренбург» – «Краснодар »: неподобающее поведение «Оренбурга » – семь предупреждений в составе одной команды.

«Спартак» – «Локомотив»: массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА. И в этом же матче массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Спартака», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.