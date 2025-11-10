КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» и «Спартака» на матчах 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Динамо» Махачкала – ЦСКА: выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Эспозито. И болельщики «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА.
«Зенит» – «Динамо»: массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Динамо», «Спартака» и Москвы.
«Оренбург» – «Краснодар»: неподобающее поведение «Оренбурга» – семь предупреждений в составе одной команды.
«Спартак» – «Локомотив»: массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА. И в этом же матче массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Спартака», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.