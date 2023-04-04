«Барсе» нужно заработать 200 млн евро летом. Неприкосновенными считают Араухо, Педри и де Йонга

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«Барселона» составила список тех, кто точно не уйдет из клуба летом

Летом «Барселоне» потребуется несколько крупных продаж, чтобы поправить финансовое положение. Клубу необходимо заработать около 200 млн евро, сообщает Diario Sport.

Спортивное руководство «Барсы» подготовило план действий на ближайшее трансферное окно и выделило игроков, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Их трое – это защитник Рональд Араухо, а также полузащитники Педри и Френки де Йонг. Этих игроков считают неприкосновенными.

Очевидно, «Барса» не думает о продаже Марка-Андре тер Стегена, Гави, Алекса Бальде (если он продлит контракт), Жюля Кунде, Рафиньи и Роберта Левандовского. Также Хави не хочет терять Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ, хотя по ним у «Барсы» есть предложения.

Директор «Барсы» Матеу Алемани рассчитывает на многомиллионное предложение по игроку запаса.

Многое указывает на то, что «Барселону» ждет перестройка в атаке – заметные атакующие футболисты могут покинуть клуб. Уйти могут и игроки, зарплаты которых слишком велики для «Барсы».

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21 комментарий

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Меган Лайф
Ответ Inside 88 LW
Лангле ТТХ выкупает. Бускетс - да бесплатно. Но есть одно но - его ЗП, очень внушительная)
Речь шла про 200 млн заработать,зп тут не при чем. Барса кстати ещё долги перед бускетсом должна закрыть
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SCHOKKKK
Ох уж эти нищеброды
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Inside 88 LW
Ответ Меган Лайф
Бускетса кто-то купит? Он бесплатно уходит. Лангле даже с доплатой не купят.
Лангле ТТХ выкупает.
Бускетс - да бесплатно. Но есть одно но - его ЗП, очень внушительная)
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Bazilic
Ответ ruslanych
Год де Йонга продавали, прозрели наконец то
Так год назад он играл отвратительно
Кто знал, что он так прогрессировать начнет?
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Меган Лайф
Ответ Inside 88 LW
Алемани уже половину суммы точно сделал) Лангле, Умтити, Дест. Уход Альбы и скорее всего Бускетса. Сейчас над трансфером Фати ещё работают - на него спрос есть в отличие от Феррана.
Бускетса кто-то купит? Он бесплатно уходит. Лангле даже с доплатой не купят.
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Фан Рубина
Пусть идут машины мыть и разносить рекламу - так летом и зарабатывают.
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DiffusedLight
Ответ Леван Мкртчян
Год де Йонга продовали, пока не увидели , что это год де Йонга
Астрологи сказали, что раз год Де Йонга новостей о нём будет тьма
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Serdida Orayew
Как раз других и не купят за такие бабки, так что, 200 лимонов это как достать звезды с небес. Нужно что то другое придумать.

И по ходу забыли про Дембеле, или же хотят его продать...
Допустим:
Ферран 50
Фати 50
Альба 20
Пабло Торре 10-15
Лангле 14, это те за которых можно хоть какие то деньги получить, и то за такие суммы прдется молиться на Челси.
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Inside 88 LW
Ответ Кайрат Кырбасов
Директор «Барсы» Матеу Алемани рассчитывает на многомиллионное предложение по игроку запаса. Это про Торреса, интересно?
Фати)
Ряд клубов АПЛ заинтересованы в нем. Больше всего заинтересован Ньюкасл.
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Леван Мкртчян
Ответ ruslanych
Год де Йонга продавали, прозрели наконец то
Год де Йонга продовали, пока не увидели , что это год де Йонга
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Адилет Асанкожоев
Ответ Karl0709
Можно Умтити Реалу продать за 100 миллионов евро, а то у них дыра в обороне
Разве что за 100 миллионов евроцентов
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Леван Мкртчян
Ответ Karl0709
Можно Умтити Реалу продать за 100 миллионов евро, а то у них дыра в обороне
Там издание ’4/4/2’ недавно рейтинг лучших центрдефов составляло, так туда три игрока Реала вошли ( 1-е, 4-е и 10-е место), самое забавное , что в десятке нет Араухо, а Алаба (1)и Рюдигер(4) стоят выше Салиба и Упамекано)).
Так что пусть Мадрид и дальше думает, что у него нет проблем в обороне)
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Кайрат Кырбасов
Директор «Барсы» Матеу Алемани рассчитывает на многомиллионное предложение по игроку запаса.
Это про Торреса, интересно?
+3
0
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otchim kaloeda
Ответ serhio_ramos_
На зарплату пешеходу
или на твое лечение
+15
-9
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Inside 88 LW
Алемани уже половину суммы точно сделал)
Лангле, Умтити, Дест. Уход Альбы и скорее всего Бускетса. Сейчас над трансфером Фати ещё работают - на него спрос есть в отличие от Феррана.
+6
-1
+5
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Lionel Andres Messi 10
Странно, но нигде не упоминается Дембеле, хотя его влияние на игру посильнее того же Рафиньи.
+3
-1
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pit4er
Очень сложно много заработать, когда каждый покупатель знает, что тебе надо позарез продать
+12
-1
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nobrainnopain
Игроки, которые получают большие зарплаты, обычно самые преданные ☝️ и вряд ли захотят покидать клуб
+9
-4
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Karl0709
Можно Умтити Реалу продать за 100 миллионов евро, а то у них дыра в обороне
+4
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ruslanych
Год де Йонга продавали, прозрели наконец то
+15
-1
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serhio_ramos_
На зарплату пешеходу
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