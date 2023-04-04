«Барсе» нужно заработать 200 млн евро летом. Неприкосновенными считают Араухо, Педри и де Йонга
«Барселона» составила список тех, кто точно не уйдет из клуба летом
Летом «Барселоне» потребуется несколько крупных продаж, чтобы поправить финансовое положение. Клубу необходимо заработать около 200 млн евро, сообщает Diario Sport.
Спортивное руководство «Барсы» подготовило план действий на ближайшее трансферное окно и выделило игроков, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Их трое – это защитник Рональд Араухо, а также полузащитники Педри и Френки де Йонг. Этих игроков считают неприкосновенными.
Очевидно, «Барса» не думает о продаже Марка-Андре тер Стегена, Гави, Алекса Бальде (если он продлит контракт), Жюля Кунде, Рафиньи и Роберта Левандовского. Также Хави не хочет терять Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ, хотя по ним у «Барсы» есть предложения.
Директор «Барсы» Матеу Алемани рассчитывает на многомиллионное предложение по игроку запаса.
Многое указывает на то, что «Барселону» ждет перестройка в атаке – заметные атакующие футболисты могут покинуть клуб. Уйти могут и игроки, зарплаты которых слишком велики для «Барсы».
Бускетс - да бесплатно. Но есть одно но - его ЗП, очень внушительная)
Кто знал, что он так прогрессировать начнет?
И по ходу забыли про Дембеле, или же хотят его продать...
Допустим:
Ферран 50
Фати 50
Альба 20
Пабло Торре 10-15
Лангле 14, это те за которых можно хоть какие то деньги получить, и то за такие суммы прдется молиться на Челси.
Ряд клубов АПЛ заинтересованы в нем. Больше всего заинтересован Ньюкасл.
Так что пусть Мадрид и дальше думает, что у него нет проблем в обороне)
Это про Торреса, интересно?
Лангле, Умтити, Дест. Уход Альбы и скорее всего Бускетса. Сейчас над трансфером Фати ещё работают - на него спрос есть в отличие от Феррана.