«Барсе» нужно заработать 200 млн евро летом. Неприкосновенными считают Араухо, Педри и де Йонга

«Барселона» составила список тех, кто точно не уйдет из клуба летом

Летом «Барселоне» потребуется несколько крупных продаж, чтобы поправить финансовое положение. Клубу необходимо заработать около 200 млн евро, сообщает Diario Sport.

Спортивное руководство «Барсы» подготовило план действий на ближайшее трансферное окно и выделило игроков, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Их трое – это защитник , а также полузащитники и Френки де Йонг. Этих игроков считают неприкосновенными.

Очевидно, «Барса» не думает о продаже Марка-Андре тер Стегена, , Алекса Бальде (если он продлит контракт), Жюля Кунде, Рафиньи и Роберта Левандовского. Также Хави не хочет терять Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ, хотя по ним у «Барсы» есть предложения.

Директор «Барсы» Матеу Алемани рассчитывает на многомиллионное предложение по игроку запаса.

Многое указывает на то, что «Барселону» ждет перестройка в атаке – заметные атакующие футболисты могут покинуть клуб. Уйти могут и игроки, зарплаты которых слишком велики для «Барсы».