Венгер о выходе мяча в аут перед голом «Сити»: «ВАР должен вмешиваться в таких ситуациях. Они не отмотали достаточно далеко, чтобы проверить, или у них не было возможности»

Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Кевин де Брюйне Артур Соареш Диаш Массимилиано Иррати видеоповторы Футбол

Арсен Венгер считает, что судьи ВАР должны были проверить гол «Ман Сити» в ворота «Реала».

«Манчестер Сити» вчера на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Хавбек «горожан» Кевин де Брюйне ударом из-за штрафной сравнял счет на 69-й минуте.

В интернете появились изображения момента, предшествовавшего голу, там видно, что мяч покинул поле. Главный судья португалец Артур Соареш Диаш засчитал взятие ворот, итальянец Массимилиано Иррати, отвечавший за ВАР, не исправил это решение.

«Это типичная ситуация, когда мы обращаемся [к ВАР]. Система обычно проверяет, был гол забит правильно или нет.

В таких ситуациях они должны вмешиваться. Они не вернулись достаточно далеко назад, чтобы проверить, вышел мяч в аут или нет, или у них не было возможности проверить, вышел мяч или нет», – сказал в эфире beIN SPORTS бывший главный тренер «Арсенала», работающий в ФИФА.

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Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс

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63 комментария

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Barca_mania
Ответ Артемий Дмитриев
Спорный эпизод, с одной стороны камавинга отбрал мяч и дальше пошла уже другая фаза атаки, с другой стороны мне показалось, что арбитры видели, что мяч вышел, но решили дать доиграть эпизод, чтобы потом посмотреть вар если что
вообще не спорный. Чистый гол де Брюйне.
+37
-18
+19
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Глупость какая-то. Так можно отмотать весь матч. Эпизод был заигран, мяч был у Мадрида
+26
-11
+15
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savik-A.M.
ВАР не смотрит ауты , другую мелочь , что за бред Арсен несёт , он сам походу в правилах новых не рубит
+29
-15
+14
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Slavnov
Всю уж атаку тогда проверяйте и в ней точно будет толчок или игра руками,задержка и тд и тп,а там уж на усмотрение арбитра и его трактовки,все зависит
+7
-2
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Мадрид наказывает!
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Глупость какая-то. Так можно отмотать весь матч. Эпизод был заигран, мяч был у Мадрида
Не припоминаю, чтобы барсучью, не знающему что такое плей-офф ЛЧ, было разрешено здесь вякать.
+9
-6
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Артемий Ковынев
Ответ savik-A.M.
ВАР не смотрит ауты , другую мелочь , что за бред Арсен несёт , он сам походу в правилах новых не рубит
В первом сезоне с ВАР в ЛЧ в матче Реал - Аякс ВАР такой же момент смотрел (но там возможный аут был куда ближе к голу).
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flash166
Откатайте до прошлого матча
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Данияр Жумабекович
Ответ savik-A.M.
ВАР не смотрит ауты , другую мелочь , что за бред Арсен несёт , он сам походу в правилах новых не рубит
смотрит, если эпизод закончился голом. Но вчерашний эпизод не смотрели якобы из-за того, что тот эпизод с выходом мяча в аут закончился и началась новая фаза игры, где Реал потерял мяч. Ну хз, кто как трактует. Если бы Реал так забил, сине-гранатовые и остальные обиженные воняли бы по другому
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deadjoker
То плохо что далеко отматывают, то плохо что недостаточно далеко отматывают. Вы уж определитесь :)
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Нефанатик
Судьи слишком полагаются на ВАР и не берут на себя ответственности. Зачем вообще боковой арбитр нужен если он не видит то, что у него под носом? Один смотрит как сзади шипами бьют в игроножную и молчит, другой допускает вылет мяча на метч, а главный разрешает волейбол в своей штрафной. Я не сторонник теории заговора, но против Реала ведут компанию и это видно всем адекватным, кроме секты.
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Мадрид наказывает!
Маэстро понимает футбол. Аяксу засчитали точно такой же гол в ворота Реала в 2019.
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Артемий Дмитриев
Ответ Barca_mania
вообще не спорный. Чистый гол де Брюйне.
Чистый гол винисиуса, так как его никто не обсуждают, а раз уважаемые люди дают свои комментарии, значит все-таки мнения слегка расходятся
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Роман Беноевский
вар не вар незнаю, боковой судья виноват, этот момент повлиял на результат.
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Iamliam
Ответ Данияр Жумабекович
смотрит, если эпизод закончился голом. Но вчерашний эпизод не смотрели якобы из-за того, что тот эпизод с выходом мяча в аут закончился и началась новая фаза игры, где Реал потерял мяч. Ну хз, кто как трактует. Если бы Реал так забил, сине-гранатовые и остальные обиженные воняли бы по другому
Ну и чем ты не доволен? Если бы они сразу после эпизода с выходом мяча забили, то ВАР бы точно вмешался. А если бы не вмешался, то был бы скандал. А так тут даже обсуждать нечего, если ошибка и была, то она была заиграна.
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Мадрид наказывает!
Ответ savik-A.M.
ВАР не смотрит ауты , другую мелочь , что за бред Арсен несёт , он сам походу в правилах новых не рубит
Бред несёшь ты, а Венгер - великий тренер и эксперт футбола, закрой пасть и слушай умных людей.
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TheCreator
Такой же, как в матче Аякс - Реал. Забавно, что только в мачтах с Мадридом, ВАР смотрит такие "выходы" мяча, при взятии ворот.
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Zakir Hanseidov
Ответ savik-A.M.
ВАР не смотрит ауты , другую мелочь , что за бред Арсен несёт , он сам походу в правилах новых не рубит
Второй день, никак не успокоиться.
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ARIK2
В футболе игроки - люди подневольные))) в отличие от тенниса, тут можно проверить, ошибся судья, или нет. И ВАР уже не в помощь
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savik-A.M.
Ответ flash166
Откатайте до прошлого матча
И пересмотреть до момента что обе вобще не должны быть в лиги чемпионов)
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savik-A.M.
Ответ Barca_mania
вообще не спорный. Чистый гол де Брюйне.
Что ты несёшь , ВАР не имеет права смотреть ауты за боковкю
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Val Smith
А систему определения гола разве нельзя для этого использовать? Это было бы быстрее ВАР
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DolJun
Ответ rigobersong
Ты в жизни так же на ходу свою лапшу сочиняешь?:)
не понимаю о какой лапше речь) но вот факт того, что ты мне вторишь - весьма очевиден)
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vals1702
надо отменять. Ошибка грубейшая
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ARIK2
Ответ Slavnov
Всю уж атаку тогда проверяйте и в ней точно будет толчок или игра руками,задержка и тд и тп,а там уж на усмотрение арбитра и его трактовки,все зависит
Т.е. ушел за линию, или нет зависит от судьи? Зависит)))
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RealJon
Спортс вы уже очень опаздываете с новостями. Венгер это уже вчера сказал

а сегодня УЕФА официально заявил что мяч был в ауте, но сослали на тот факт мячу потом коснулся Камавинга, и игра продолжалась
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