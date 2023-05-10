Венгер о выходе мяча в аут перед голом «Сити»: «ВАР должен вмешиваться в таких ситуациях. Они не отмотали достаточно далеко, чтобы проверить, или у них не было возможности»

Арсен Венгер считает, что судьи ВАР должны были проверить гол «Ман Сити» в ворота «Реала».

« » вчера на выезде сыграл вничью с « » (1:1) в первом полуфинале . Хавбек «горожан» Кевин де ударом из-за штрафной сравнял счет на 69-й минуте.

В интернете появились изображения момента, предшествовавшего голу, там видно, что мяч покинул поле. Главный судья португалец засчитал взятие ворот, итальянец , отвечавший за ВАР, не исправил это решение.

«Это типичная ситуация, когда мы обращаемся [к ВАР]. Система обычно проверяет, был гол забит правильно или нет.

В таких ситуациях они должны вмешиваться. Они не вернулись достаточно далеко назад, чтобы проверить, вышел мяч в аут или нет, или у них не было возможности проверить, вышел мяч или нет», – сказал в эфире beIN SPORTS бывший главный тренер «Арсенала», работающий в ФИФА.

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Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс