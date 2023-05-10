Венгер о выходе мяча в аут перед голом «Сити»: «ВАР должен вмешиваться в таких ситуациях. Они не отмотали достаточно далеко, чтобы проверить, или у них не было возможности»
Арсен Венгер считает, что судьи ВАР должны были проверить гол «Ман Сити» в ворота «Реала».
«Манчестер Сити» вчера на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Хавбек «горожан» Кевин де Брюйне ударом из-за штрафной сравнял счет на 69-й минуте.
В интернете появились изображения момента, предшествовавшего голу, там видно, что мяч покинул поле. Главный судья португалец Артур Соареш Диаш засчитал взятие ворот, итальянец Массимилиано Иррати, отвечавший за ВАР, не исправил это решение.
«Это типичная ситуация, когда мы обращаемся [к ВАР]. Система обычно проверяет, был гол забит правильно или нет.
В таких ситуациях они должны вмешиваться. Они не вернулись достаточно далеко назад, чтобы проверить, вышел мяч в аут или нет, или у них не было возможности проверить, вышел мяч или нет», – сказал в эфире beIN SPORTS бывший главный тренер «Арсенала», работающий в ФИФА.
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Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс
а сегодня УЕФА официально заявил что мяч был в ауте, но сослали на тот факт мячу потом коснулся Камавинга, и игра продолжалась