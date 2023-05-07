Мостовой о Слуцком: «Тот еще приспособленец, завел нужных знакомых и держался на плаву. А плохими считают Мостового, Канчельскиса, игравших на высшем уровне и разбирающихся в футболе»

Теги Рубин Егор Титов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Игорь Колыванов Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Андрей Канчельскис Футбол

Александр Мостовой считает, что успех Леонида Слуцкого связан с его знакомствами.

– Главным неудачником первенства ФНЛ оказался Леонид Слуцкий, который оставил должность главного тренера «Рубина». Почему ему не удалось достичь результата, хотя казанский клуб даже усилился после вылета из РПЛ?

– Ну, этого персонажа все уже давно вычислили. Тот еще приспособленец. Завел нужных знакомых, вот и держится на плаву. Точнее, держался. Но Слуцкого уже и здесь раскусили, и там.

«Рубин» подписывал с ним контракт на пять лет! Кошмар какой-то! Но он вначале оставил Казань без Премьер-лиги, а потом провалился и в ФНЛ. Вот такие специалисты работают с российскими клубами.

Зато плохими считаются Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Игорь Колыванов… Те, кто играл на высшем уровне и прекрасно разбирается в футболе, — все плохие. Вот что тут можно сказать?! — отметил бывший полузащитник «Сельты».

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48 комментариев

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Hunteralex
Плохими считают бывших игроков, что бумажку не могут заполнить, чтобы лицензию получить. В этом суть их ума и показывается
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Lev Kondratchik
Действительно, Слуцкий же всего-лишь выигрывал трижды выигрывал российский чемпионат, пока Зенит тратил десятки млн на трансферы, так же каждый может
+48
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igls54
Саня! Есть отличный знакомый нарколог, обращайся!
+39
-1
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TiNO
Тебя считают плохим за твои глупые комментарии. Как футболист был отличным, с этим спорить никто не будет.
+10
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Токосо Томимо
Как это понимать: Слуцкому нельзя комментировать Мостового, а Мостовому можно оскорблять Слуцкого?
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Этот Райола хочет денег
Мостовой: выступаю на свадьбах, рассказываю о прошлом невесты; о той, с кем будет спать жених после рождения ребенка после потолстения жены; на похоронах- танцую, пою, играю на гармошке; на разводе- ржу с оставшейся разведенки с детьми. Телефон- найдете сами, мне еще этим заморачиваться...))
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Chavilove
Ответ Tigo_Volchara93
Я уже давно подозревал что царь и Канчельскис создают свою мини оппозиционную группу
Оппозиционную по отношению к кому? Здравому смыслу?
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Nogoi89
Вы не плохие, вы неадекватные, это разные вещи.
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Pb-SE
Я правильно понимаю, что анкету он в итоге не будет заполнять?
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Abriel
Вот только Саша у тебя документа нету
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Tigo_Volchara93
Я уже давно подозревал что царь и Канчельскис создают свою мини оппозиционную группу
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Spartakus1984
Разбираются они оба в футболе))Ты анкету даже не смог заполнить на тренерскую лицензию.Че по цепился к Слуцкому который чемпионом был,?
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Милитаризм
Ответ London.is.blue
Я так и не понял, почему эта голова не может получить лицензию и показать свой уровень?
Не царское это...
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jSH
а в ЛЧ из группы Слуцкому какие знакомые выходить помогали?
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des007
Слуцкий за свои деньги стадион построил, а вам, двум болтунам никчемным, только лаять и остается.
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Men77
Слуцкий начинал с самых низов тренировать,и случайным человеком в футболе его трудно назвать (хоть я и не являюсь его поклонником). А Мостовой как бабка у подьезда, только языком чешет. Получай лицензию и иди покажи, что можешь.
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гилберт
Вот вы говорите царь, царь...А нам царям надо лицензии бесплатно давать...
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
На его фоне, даже бухой Александр Емельяненко выглядит адекватным
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БВО
Титов сейчас думает:"а меня за что Саня в этот ряд поставил?".
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Arty K.
Готовый клиент Шурова перед нами
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Дмитрий Иванов
А что за журналист задает такие провокационные вопросы? В самом вопросе называл тренера неудачником
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London.is.blue
Я так и не понял, почему эта голова не может получить лицензию и показать свой уровень?
+6
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добрый грек
Кажется журналисты спецом Царя спрашивают про Слуцкого, подгорает с турбонаддувом.
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Добрый Ретроград
Ответ igls54
Саня! Есть отличный знакомый нарколог, обращайся!
Да у меня тоже есть, но нарколог здесь ни при чём.
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Вратарь Бага
у тебя пластинку заело, разбирающийся в футболе?
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