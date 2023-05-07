Мостовой о Слуцком: «Тот еще приспособленец, завел нужных знакомых и держался на плаву. А плохими считают Мостового, Канчельскиса, игравших на высшем уровне и разбирающихся в футболе»
Александр Мостовой считает, что успех Леонида Слуцкого связан с его знакомствами.
– Главным неудачником первенства ФНЛ оказался Леонид Слуцкий, который оставил должность главного тренера «Рубина». Почему ему не удалось достичь результата, хотя казанский клуб даже усилился после вылета из РПЛ?
– Ну, этого персонажа все уже давно вычислили. Тот еще приспособленец. Завел нужных знакомых, вот и держится на плаву. Точнее, держался. Но Слуцкого уже и здесь раскусили, и там.
«Рубин» подписывал с ним контракт на пять лет! Кошмар какой-то! Но он вначале оставил Казань без Премьер-лиги, а потом провалился и в ФНЛ. Вот такие специалисты работают с российскими клубами.
Зато плохими считаются Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Игорь Колыванов… Те, кто играл на высшем уровне и прекрасно разбирается в футболе, — все плохие. Вот что тут можно сказать?! — отметил бывший полузащитник «Сельты».
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