«Слуцкого не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, ему уже не до футбола. Меня чуть не вырвало от передачи с ним». Соломатин о тренере

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Андрей Соломатин Футбол

Андрей Соломатин оценил вероятность возвращения Леонида Слуцкого к тренерской работе.

«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола.

Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность. Я краем глаза наткнулся на какую-то передачу с его участием, меня чуть не вырвало», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

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78 комментариев

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Vitaly Leontich
Ответ Только Крылья
его давно уже не туда ведёт. без негатива говорю - превратился из некогда перспективного серьёзного тренера в аниматора. хз, может, ещё покажет себя. но, что-то, кажется, его пик уже прошёл.
Почему в аниматора, что за пренебрежение? Человек обеспеченный, занимается тем, чем хочет: матчи комментирует; ходит в КШ, Комеди; ведет свою передачу; стадион построил. Его дело абсолютно, ему комфортно - не будет тренировать вообще больше. Его титулы при нем, остальное его личное дело.
+291
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+270
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Сергей Иванов
Ну Соломатина не тошнит только от шоу Скабеевой и Соловьёва... А Слуцкий молодец, самодостаточный, образованный разносторонний человек, не зацикливающийся на чем то одном...
+237
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+205
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Уолтер Собчак
Ответ artem saribekyan
А тебя от Соловьева тошнит? Почему, интересно?
А меня вот и вправду тошнит от Соловьёва. Почему? Потому что это максимально лицемерный и лживый человек. Например, много лет назад он говорил, что Россия никогда не будет воевать с Украиной и пытаться отобрать Крым, а если кто-то будет призывать к этому, то "он военный преступник". Стоит ли вам рассказывать, насколько сильно переобулся этот мерзкий персонаж?
+89
-6
+83
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Никому_никабельный
Изжил себя как тренер. Занимается человек тем что нравится в данный момент. Тоже нормально
+48
-9
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Только Крылья
его давно уже не туда ведёт. без негатива говорю - превратился из некогда перспективного серьёзного тренера в аниматора. хз, может, ещё покажет себя. но, что-то, кажется, его пик уже прошёл.
+68
-42
+26
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Злобный Конь
А тебя куда повело? В международный бандитизм?
+39
-14
+25
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Vatikan
Ответ Vitaly Leontich
Почему в аниматора, что за пренебрежение? Человек обеспеченный, занимается тем, чем хочет: матчи комментирует; ходит в КШ, Комеди; ведет свою передачу; стадион построил. Его дело абсолютно, ему комфортно - не будет тренировать вообще больше. Его титулы при нем, остальное его личное дело.
Согласен. Хоть в фигурное катание пусть идёт, хоть ведущим аншлага. Его личное дело, почему он должен делать то, что хотят видеть другие? Собственно, это не только его касается, а любого
+24
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Vitaly Leontich
Ответ romaroman26
потому что его шоу с дзюбой, где один мат, олицетворяют Слуцкого как клоуна
Человек, который матерится - не равно клоун. И опять же - он пришел, пообщался по-корефански с Дзюбой, Васей, Дзагой, какие-то байки потравил на лайте, получил за это деньги от спонсора-букмекера и поехал домой дальше кайфовать. А смотреть или нет - это же вкусовщина, выбор каждого.
Кажется, любой, кто хейтит сейчас ЛВС, не отказался бы от такого же образа жизни: делать примерно почти все, что интересно и получать за это деньги.
Неясно, почему от этого бомбит у Мостового, Соломатина, Канчельскиса, или у Вас, Роман?
+28
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+20
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Великий Алонсо
Ну ладно Дзюба, гопник дорвавшийся до славы и денег, но слышать регулярный мат от Слуцкого нелепо, испанский стыд
+30
-11
+19
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Сергей Иванов
Ответ artem saribekyan
А тебя от Соловьева тошнит? Почему, интересно?
Интересные вы люди... Любители додумывать интересные истории... Я вообще о себе разве писал!?
+23
-5
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old folk
🤦🏼‍♂️ У таких, как Соломатин, видимо, всю жизнь надо сидеть на одном месте, пока на пенсию не выйдешь, а на пенсии рубить в домино с мужиками у подъезда.
В чём может быть вызов для тренера Слуцкого?
Ходить кругами по РПЛ, как Гаджиев, Рахимов и Божович?
Даже без еврокубков? Ради чего?
Или, как Черчесов, тренировать в каком-нибудь 15-м чемпионате Европы?
Интересные вызовы на этом этапе для Слуцкого просто закончились: чемпионом России был, сборную тренировал, в Европе тренировал, в ЛЧ до 1/4 доходил.
Сейчас ему гораздо интереснее делать что-то новое, пробовать себя в роли журналиста. Почему нет?
А в Соломатине обыкновенная желчь, все про него забыли и вспоминают только чтобы набросить
+19
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+11
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sounds
Ответ old folk
🤦🏼‍♂️ У таких, как Соломатин, видимо, всю жизнь надо сидеть на одном месте, пока на пенсию не выйдешь, а на пенсии рубить в домино с мужиками у подъезда. В чём может быть вызов для тренера Слуцкого? Ходить кругами по РПЛ, как Гаджиев, Рахимов и Божович? Даже без еврокубков? Ради чего? Или, как Черчесов, тренировать в каком-нибудь 15-м чемпионате Европы? Интересные вызовы на этом этапе для Слуцкого просто закончились: чемпионом России был, сборную тренировал, в Европе тренировал, в ЛЧ до 1/4 доходил. Сейчас ему гораздо интереснее делать что-то новое, пробовать себя в роли журналиста. Почему нет? А в Соломатине обыкновенная желчь, все про него забыли и вспоминают только чтобы набросить
Ох, лучше бы Солома в домино рубился...
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Кино Музыка
Пытался смотреть, не понравилось.
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Yurij Zhemchuzhnikov
Ответ Уолтер Собчак
А меня вот и вправду тошнит от Соловьёва. Почему? Потому что это максимально лицемерный и лживый человек. Например, много лет назад он говорил, что Россия никогда не будет воевать с Украиной и пытаться отобрать Крым, а если кто-то будет призывать к этому, то "он военный преступник". Стоит ли вам рассказывать, насколько сильно переобулся этот мерзкий персонаж?
Кстати , нечто подобное говорил не только он .
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ZarvuR2020
Лёня как раз на своём месте сейчас. В принципе Дзюба тоже может спокойно уходить в эту медиадвижуху полностью.
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Игорь Пичугин
Так Леонид и не больно рвётся в тренера сейчас, для Саши Мостового хоть место свободное будет.
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Я всех их сделал
Кстати те, кто пишут, что Слуцкого не туда повело и зря он забросил футбол - в его возрасте самый успешный российский тренер Романцев закончил карьеру и ушёл на заслуженный отдых, хотя ему всего лишь было 50 лет и казалось что уж лет 10 то он ещё поработает. Но там налицо было эмоциональное выгорание. Работа тренера очень нервная и сильно выматывает, не все готовы до старости этим заниматься, Слуцкий молодец что ищет себя в другом, возможно из него выйдет шоумен или какой-то работник развлекательного жанра, данные для этого есть
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Dmitriy P
Проснулся еще один эксперт. Слуцкий еще будучи тренером ЦСКА или сборной, уже не помню, ходил на КВН и что-то там исполнял. Просто сейчас он делает то же самое, но без футбола.
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romaroman26
Ответ Vitaly Leontich
Почему в аниматора, что за пренебрежение? Человек обеспеченный, занимается тем, чем хочет: матчи комментирует; ходит в КШ, Комеди; ведет свою передачу; стадион построил. Его дело абсолютно, ему комфортно - не будет тренировать вообще больше. Его титулы при нем, остальное его личное дело.
потому что его шоу с дзюбой, где один мат, олицетворяют Слуцкого как клоуна
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bagi
Ответ Только Крылья
его давно уже не туда ведёт. без негатива говорю - превратился из некогда перспективного серьёзного тренера в аниматора. хз, может, ещё покажет себя. но, что-то, кажется, его пик уже прошёл.
а ему просто уже ничего не надо. денег заработал, теперь просто живёт как хочет. без нервотрепки. наслаждается жизнью по полной, в общем.
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dm2244
Вот именно повело туда где ему и место, он никогда и не был тренером , а сейчас нашел своё место, молодец !
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Uralbary
Ответ romaroman26
потому что его шоу с дзюбой, где один мат, олицетворяют Слуцкого как клоуна
Если вам не заходит формат, не смотрите. Вы видимо не играли в проф футбол, мат Слуцкого казался бы вам цветочками
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Артём Матвеев
Ответ artem saribekyan
А тебя от Соловьева тошнит? Почему, интересно?
От него тошнит всех нормальных людей)
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jonnysilverhand01
Соломатин, поезжай ты лучше «эспаньолу» тренировать … а Слуцкий без тебя разберётся
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Уолтер Собчак
Ответ Aidar Khasanov
Ты в коме был последние 15 лет? Ты так говоришь про Соловьёва, будто не давно только об этом узнал
Причём тут я вообще? Я-то давно про гниль этого персонажа, но находятся ведь люди, которые спрашивают: "А вас что, тошнит от Соловьёва?" Приходится объяснять.
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