«Слуцкого не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, ему уже не до футбола. Меня чуть не вырвало от передачи с ним». Соломатин о тренере

Андрей Соломатин оценил вероятность возвращения Леонида Слуцкого к тренерской работе.

«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола.

Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность. Я краем глаза наткнулся на какую-то передачу с его участием, меня чуть не вырвало», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

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