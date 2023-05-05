«Слуцкого не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, ему уже не до футбола. Меня чуть не вырвало от передачи с ним». Соломатин о тренере
Андрей Соломатин оценил вероятность возвращения Леонида Слуцкого к тренерской работе.
«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола.
Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность. Я краем глаза наткнулся на какую-то передачу с его участием, меня чуть не вырвало», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.
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Кажется, любой, кто хейтит сейчас ЛВС, не отказался бы от такого же образа жизни: делать примерно почти все, что интересно и получать за это деньги.
Неясно, почему от этого бомбит у Мостового, Соломатина, Канчельскиса, или у Вас, Роман?
В чём может быть вызов для тренера Слуцкого?
Ходить кругами по РПЛ, как Гаджиев, Рахимов и Божович?
Даже без еврокубков? Ради чего?
Или, как Черчесов, тренировать в каком-нибудь 15-м чемпионате Европы?
Интересные вызовы на этом этапе для Слуцкого просто закончились: чемпионом России был, сборную тренировал, в Европе тренировал, в ЛЧ до 1/4 доходил.
Сейчас ему гораздо интереснее делать что-то новое, пробовать себя в роли журналиста. Почему нет?
А в Соломатине обыкновенная желчь, все про него забыли и вспоминают только чтобы набросить