Бускетс выступит с заявлением о будущем после победы «Барсы» в Ла Лиге. Его решение не будет зависеть от Месси

Теги МЛС Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Серджи Бускетс выступит с заявлением о своем будущем после победы «Барселоны» в Ла Лиге.

Как сообщает As, никто в клубе, включая Хави, не знает, какое решение примет Бускетс. «Барселона» предложила 34-летнему полузащитнику продлить контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год, при этом зарплата Бускетса по новому контракту будет урезана вдвое. Также у испанца есть предложения от «Интер Майами» и одного из клубов Саудовской Аравии.

Отмечается, что решение Бускетса не будет зависеть от возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону», поскольку оно будет принято до того, как определится будущее аргентинца. Бускетс планирует выступить с заявлением о своем будущем после того, как «Барселона» оформит чемпионство в Ла Лиге.

Напомним, Барселона» может завоевать Ла Лигу уже в следующем туре в случае победы над «Эспаньолом» в следующее воскресенье, 14 мая. Для чемпионства «Барселоне» нужно набрать 2 очка в оставшихся 5 матчах.

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46 комментариев

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Universal1000
Лучший опорник мира последних 15 лет. Однозначно.

Никто на этой позиции не сочетал такую игровую эффективность и победоносность с таким изяществом, мозгами и техникой.
+34
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+31
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Виталий Ан
Значит уйдет. Надоел этот бардак видать.
+23
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Universal1000
Ответ Youzhny23
Канте , Казимиро и ещё десяток опорников угарают с твоего бреда, в голос
Че это за древесина?
Действительно тут только поугорать можно.
Оба и рядом не валялись по общей карьере.
Даж в пиковом возрасте позорятся на 4-11 местах сейчас получая то -
0-7, то 10 сливов подряд или скок там у щелсей.
Лол.

Ты и одного не назовешь на отрезке 2008-2023 равного чемпиону мира, европы, с тремя и 9-кратному чемпиону испании. Еще и с такой техникой и интеллектом.

Гуляй отсюда.
+25
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+19
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WESTERN-
Пора Буся пора. Лучше уйти на победной ноет. Спасибо за все. Неизвестно что будет в будущем. Клубу предстоит серьёзная перестройка
+17
-1
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Алекс Самойлов
Ответ Born is the King
Должен наконец то реализовать себя в театре или кино. киноматография Испании нуждается в таких талантах
ты это Вини передай
+11
-5
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Tristan...
Ответ Raul14
самый популярный симулянт из Испании)
Причём тут Рамос?
+8
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Владимир Самсонов
Барсе будет очень тяжело без Бускетса, даже постаревшего и сдавшего.
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ZaSvabody
Ответ Youzhny23
Канте , Казимиро и ещё десяток опорников угарают с твоего бреда, в голос
Полузащитник сборной Бразилии Каземиру считает испанца Серхио Бускетса лучшим опорным полузащитником в мире. Примечателен тот факт, что первый выступает за "Реал", а второй - за "Барселону".
- Серхио Бускетс является лучшим опорником в мире, - цитирует Diario Sport Каземиру.
+7
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Алекс Самойлов
Ответ белошип
Уйдёт на повышение в Интер Майами)
что ты забыл на ветки чемпиона Испании ???
+11
-6
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Vinnipukh Vinni
Ответ Youzhny23
самое смешное , что как не превозносили все эти годы его болелы , что он якобы мировой футболист,никто за 20 лет не вспомнит никакого интереса к нему , даже от условного Эвертона или Фиорентины, не говоря уже о топ клубах. никогда никому не нужен был )
К Бензема, Модричу, Рамосу, Мюллеру, Ламу, Руни, Скоулзу тоже никогда не было интереса со стороны других клубов.
Придумай теорию ещё поглупее.
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BZB
Объективно Бускетсу пора на заработки в почетную пенсию.
+3
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Alexander Sragovich
Ответ WESTERN-
Пора Буся пора. Лучше уйти на победной ноет. Спасибо за все. Неизвестно что будет в будущем. Клубу предстоит серьёзная перестройка
Несомненно. Не нужно дожидаться такого позорища как с Пике. Всему своё время, его время истекло. Красивейшая и во многом недооцененная карьера. Браво!
+3
0
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Акира_1
Логично будет уйти, ибо сколько можно ЗП сокращать ради трансферов Барселоны.
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прощай Роналду
Ответ Алекс Самойлов
что ты забыл на ветки чемпиона Испании ???
13место АПЛ видимо)
+2
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Алекс Самойлов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Действующий чемпион Испании - Реал Мадрид… как и победитель ЛЧ, Суперкубка Европы, Кубка Испании и Клубного Чемпионата мира. Барса же еще не стала чемпионкой)
Утешайся пока . До субботы , а ЛЧ до среды и все )
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+2
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Tristan...
Ответ Raul14
https://youtube.com/shorts/uBilYUR26Jk?feature=share Разве это Рамос?)
Разве тут нет нарушения? Бускетс приукрасил, но Мотта ему по лицу рукой прошёлся. Такое часто происходит. Тот же Дрогба провёл лёжа большую часть первой игры с Барсой в 11/12 и это для всех норм.
Можешь также симуляции Рамоса поискать, у него в разы больше, чем у Бускетса
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Андрей Хенто
Серджи уже все выиграл и не раз, заслужил поиграть уже в свое удовольствие, без такого давления и подзаработать на пенсию. Шикарный игрок, хоть и годы стали уже брать свое, тем не менее чтение игры на запредельном уровне.
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messi_leo
Ответ Youzhny23
самое смешное , что как не превозносили все эти годы его болелы , что он якобы мировой футболист,никто за 20 лет не вспомнит никакого интереса к нему , даже от условного Эвертона или Фиорентины, не говоря уже о топ клубах. никогда никому не нужен был )
Интерес к тому, кого выставляют на трасфер или кого можно переманить. К Бускетсу это явно не относилось. А так слухов не было и о интересе к Модричу в Реале, когда он играл и никаких слухов о интересе к Роналду. Я так понимаю их ты тоже дном считаешь.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кино Музыка
А в Японию к Иньесте?
Иньеста сам собрался уйти оттуда.
+1
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Tristan...
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Каземиро это тот который 7 от Ливерпуля получил? А сколько погромов было в Класико за время пребывания Каземиро в Реале - 0-4 (два раза), 5-1, 3-0, и во всех в Барсе принимал участие Бускетс
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Сикарио
Ответ ZaSvabody
Полузащитник сборной Бразилии Каземиру считает испанца Серхио Бускетса лучшим опорным полузащитником в мире. Примечателен тот факт, что первый выступает за "Реал", а второй - за "Барселону". - Серхио Бускетс является лучшим опорником в мире, - цитирует Diario Sport Каземиру.
Комментарий удален модератором
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Михаил Зобнин
"Он остается"
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Altim
Новость звучит правдиво, и это тревожит.
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Кино Музыка
А в Японию к Иньесте?
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Абдул Абакаев
Ответ Universal1000
Лучший опорник мира последних 15 лет. Однозначно. Никто на этой позиции не сочетал такую игровую эффективность и победоносность с таким изяществом, мозгами и техникой.
*опорник созидатель
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