Бускетс выступит с заявлением о будущем после победы «Барсы» в Ла Лиге. Его решение не будет зависеть от Месси
Серджи Бускетс выступит с заявлением о своем будущем после победы «Барселоны» в Ла Лиге.
Как сообщает As, никто в клубе, включая Хави, не знает, какое решение примет Бускетс. «Барселона» предложила 34-летнему полузащитнику продлить контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год, при этом зарплата Бускетса по новому контракту будет урезана вдвое. Также у испанца есть предложения от «Интер Майами» и одного из клубов Саудовской Аравии.
Отмечается, что решение Бускетса не будет зависеть от возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону», поскольку оно будет принято до того, как определится будущее аргентинца. Бускетс планирует выступить с заявлением о своем будущем после того, как «Барселона» оформит чемпионство в Ла Лиге.
Напомним, Барселона» может завоевать Ла Лигу уже в следующем туре в случае победы над «Эспаньолом» в следующее воскресенье, 14 мая. Для чемпионства «Барселоне» нужно набрать 2 очка в оставшихся 5 матчах.
Никто на этой позиции не сочетал такую игровую эффективность и победоносность с таким изяществом, мозгами и техникой.
Действительно тут только поугорать можно.
Оба и рядом не валялись по общей карьере.
Даж в пиковом возрасте позорятся на 4-11 местах сейчас получая то -
0-7, то 10 сливов подряд или скок там у щелсей.
Лол.
Ты и одного не назовешь на отрезке 2008-2023 равного чемпиону мира, европы, с тремя и 9-кратному чемпиону испании. Еще и с такой техникой и интеллектом.
Гуляй отсюда.
- Серхио Бускетс является лучшим опорником в мире, - цитирует Diario Sport Каземиру.
Придумай теорию ещё поглупее.
Можешь также симуляции Рамоса поискать, у него в разы больше, чем у Бускетса