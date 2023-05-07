Бускетс выступит с заявлением о будущем после победы «Барсы» в Ла Лиге. Его решение не будет зависеть от Месси

Серджи Бускетс выступит с заявлением о своем будущем после победы «Барселоны» в Ла Лиге.

Как сообщает As, никто в клубе, включая , не знает, какое решение примет . «Барселона» предложила 34-летнему полузащитнику продлить контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год, при этом зарплата Бускетса по новому контракту будет урезана вдвое. Также у испанца есть предложения от « » и одного из клубов Саудовской Аравии.

Отмечается, что решение Бускетса не будет зависеть от возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону», поскольку оно будет принято до того, как определится будущее аргентинца. Бускетс планирует выступить с заявлением о своем будущем после того, как « » оформит чемпионство в .

Напомним, Барселона» может завоевать Ла Лигу уже в следующем туре в случае победы над «Эспаньолом» в следующее воскресенье, 14 мая. Для чемпионства «Барселоне» нужно набрать 2 очка в оставшихся 5 матчах.