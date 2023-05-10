Тибо Куртуа: «Ответная игра с «Ман Сити» будет как финал, а «Реал» неплох в финалах»

Тибо Куртуа призвал «Реал» отнестись к ответной игре с «Манчестер Сити» как к финалу.

«Ничья – хороший результат, на следующей неделе есть за что бороться.

Ответная игра будет как финал, и я надеюсь, что эта мысль будет у нас в головах. Несмотря на то, что мы будем играть на выезде, мы достаточно неплохи, когда дело касается финалов, так что я надеюсь, что именно таким образом мы и будем представлять себе этот матч.

Но это « », будет тяжело», – сказал вратарь «Реала» после 1:1 в Мадриде.

«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Ман Сити»