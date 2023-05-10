Тибо Куртуа: «Ответная игра с «Ман Сити» будет как финал, а «Реал» неплох в финалах»
Тибо Куртуа призвал «Реал» отнестись к ответной игре с «Манчестер Сити» как к финалу.
«Ничья – хороший результат, на следующей неделе есть за что бороться.
Ответная игра будет как финал, и я надеюсь, что эта мысль будет у нас в головах. Несмотря на то, что мы будем играть на выезде, мы достаточно неплохи, когда дело касается финалов, так что я надеюсь, что именно таким образом мы и будем представлять себе этот матч.
Но это «Ман Сити», будет тяжело», – сказал вратарь «Реала» после 1:1 в Мадриде.
Сильный и очень-очень точный. Рост, длина рук, ловкость помогли вытащить. Тот же Эдерсон мог бы и пропустить такой удар.
Там офсайд был.