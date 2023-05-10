Тибо Куртуа: «Ответная игра с «Ман Сити» будет как финал, а «Реал» неплох в финалах»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа призвал «Реал» отнестись к ответной игре с «Манчестер Сити» как к финалу.

«Ничья – хороший результат, на следующей неделе есть за что бороться.

Ответная игра будет как финал, и я надеюсь, что эта мысль будет у нас в головах. Несмотря на то, что мы будем играть на выезде, мы достаточно неплохи, когда дело касается финалов, так что я надеюсь, что именно таким образом мы и будем представлять себе этот матч.

Но это «Ман Сити», будет тяжело», – сказал вратарь «Реала» после 1:1 в Мадриде.

«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Ман Сити»

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32 комментария

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Black Phoenix
Ответ Ivang King
Да где он божил то ? Рядовые удары, кроме удара кевина конечно, очень сильно и точно засадил, божили как раз таки оборона
Игру надо глазами смотреть, а не задницей, лол.
+18
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Павел Швецов
Очередной сильный матч от Тибо. Великолепный сейв после удара КДБ, хоть там, возможно, и был офсайд.
+12
-4
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Black Phoenix
Если Куртуа будет божить так же как сегодня, или в прошлых розыгрышах, матчах ЛЧ - это здорово дестабилизирует психоэмоционально банду Пепа. Главное Тибо быть скалой в воротах в ответном матче, а остальное Реал сделает без особых проблем.
+15
-9
+6
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Ivang King
Ответ Black Phoenix
Метать стрелки с упрёками - типичное поведение школяра на Спортсе. Жаль, что ничего умнее ты не придумал под очевидную ересь, пытаясь сознательно вводить в заблуждение народ собственными домыслами.
А ты разве не первый на оскорбление перешёл ? Или какого ответа ты ждал ? А сейчас умничаешь здесь, приведи аргументы, а не про то чем ты в экран смотришь
+8
-2
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RiFF RAFF
Тибо Куртуа: «Ответная игра с «Ман Сити» будет как финал, а «Тибо Куртуа» неплох в финалах»
+3
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Ман Сити
Ответ h4ww7xkqkz
Все мы знаем,что Реал часто на выезде лучше играет,чем дома,поэтому ничего еще не закончено.
Так лучше, что никогда не выигрывал на Этихаде
+4
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Dick Advocaat
Да, но как финал на Этихад ;)
+2
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A.B.W.
Ответ Павел Швецов
Очередной сильный матч от Тибо. Великолепный сейв после удара КДБ, хоть там, возможно, и был офсайд.
Удар от Родри в 1 тайме тоже был очень сложный.

Сильный и очень-очень точный. Рост, длина рук, ловкость помогли вытащить. Тот же Эдерсон мог бы и пропустить такой удар.
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Ivang King
Ответ Black Phoenix
А ты чего ждал на свою ересь и натуральное враньё с домыслами из башки? Если несёшь чушь в интернете - любой здравомыслящий человек тебе скажет, что надо лучше смотреть игру, что я тебе и сообщил. Если ты смотрел её через пятую точку - это не мои проблемы.
Ты сюда заходишь только чтоб красноречием поблистать ? А по факту врун и интриган ! Я матч смотрел от 1 до 93 минуты, единственное прозевал момент с аутом или не с аутом перед голом кевина, а в остальном все отлично смотрел, чуть ли не с открытым ртом. И так, в каких моментах то Куртуа у нас божил ?
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Питер Пэн
Ответ Андрей Хенто
Тибо сегодня провел очередную блестящую игру.
Возможно спас Реал от поражения, когда каким-то чудом отбил мяч рукой. Просто поражаюсь, насколько он хорош в Реале, ведь в Челси он редко показывал мастер-класс, в отличие от Азара
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Ivang King
Ответ Black Phoenix
Пересмотри тщательнее все удары в створ Реала - увидишь. Впрочем, с самоанализом у тебя ОГРОМНЫЕ проблемы, как я посмотрю, и это - большая проблема.
Ладно, наскучил, живешь в собственных иллюзий, выдавая желаемое за действительное и самое главное веришь в это, удачи тебе, главное розовые очечи береги ✌🏼
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Артур Мкртычян
Ответ Black Phoenix
Если Куртуа будет божить так же как сегодня, или в прошлых розыгрышах, матчах ЛЧ - это здорово дестабилизирует психоэмоционально банду Пепа. Главное Тибо быть скалой в воротах в ответном матче, а остальное Реал сделает без особых проблем.
сити выиграет на Этихаде. 2-0.
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Emik.
Ответ Артур Мкртычян
сити выиграет на Этихаде. 2-0.
Боже, ещё один человек со способностями. У вас в Ереване есть школа ясновидящих??
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SilvioDante
Ответ Black Phoenix
Игру надо глазами смотреть, а не задницей, лол.
Это про удары с 30 метров? Обычный надежный матч вратаря без косяков, как и должно быть для топ уровня, если рядовую надежную игру записывать в божественную, то таких еженедельно набирается уйма
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Ман Сити
Ответ h4ww7xkqkz
Ну значит выиграют в этот раз)Всем английским «топам» на выезде резьбу сорвали,теперь очередь за ГVARдиолой
ливер не топ
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A.B.W.
Ответ Питер Пэн
Возможно спас Реал от поражения, когда каким-то чудом отбил мяч рукой. Просто поражаюсь, насколько он хорош в Реале, ведь в Челси он редко показывал мастер-класс, в отличие от Азара
Ты про удар от КДБ ?

Там офсайд был.
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