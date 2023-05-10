Нил Леннон: «Гвардиола доволен результатом. Все ожидали, что «Ман Сити» выиграет 2:0 и 3:0, но «Реал» – топ-команда»

Нил Леннон считает, что «Манчестер Сити» доволен итогом матча с «Реалом».

Команды сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Думаю, что Пеп Гвардиола будет доволен результатом и игрой [команды].

Все ожидали, что « » выиграет эти матчи со счетом 2:0 и 3:0, но это нереально, потому что их соперником является топовая команда.

Оборонительные показатели «Манчестер Сити» на выезде довольно хороши.

Интересно и то, что Гвардиола на протяжении всего матча не сделал ни одной замены», – сказал бывший тренер «Селтика» .

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