Нил Леннон: «Гвардиола доволен результатом. Все ожидали, что «Ман Сити» выиграет 2:0 и 3:0, но «Реал» – топ-команда»
Нил Леннон считает, что «Манчестер Сити» доволен итогом матча с «Реалом».
Команды сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Думаю, что Пеп Гвардиола будет доволен результатом и игрой [команды].
Все ожидали, что «Манчестер Сити» выиграет эти матчи со счетом 2:0 и 3:0, но это нереально, потому что их соперником является топовая команда.
Оборонительные показатели «Манчестер Сити» на выезде довольно хороши.
Интересно и то, что Гвардиола на протяжении всего матча не сделал ни одной замены», – сказал бывший тренер «Селтика» Нил Леннон.
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