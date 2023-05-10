Нил Леннон: «Гвардиола доволен результатом. Все ожидали, что «Ман Сити» выиграет 2:0 и 3:0, но «Реал» – топ-команда»

Теги Нил Леннон Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Нил Леннон считает, что «Манчестер Сити» доволен итогом матча с «Реалом».

Команды сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Думаю, что Пеп Гвардиола будет доволен результатом и игрой [команды]. 

Все ожидали, что «Манчестер Сити» выиграет эти матчи со счетом 2:0 и 3:0, но это нереально, потому что их соперником является топовая команда.

Оборонительные показатели «Манчестер Сити» на выезде довольно хороши.

Интересно и то, что Гвардиола на протяжении всего матча не сделал ни одной замены», – сказал бывший тренер «Селтика» Нил Леннон.

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23 комментария

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Artem89S
Это кто ждал победы сити 3:0?🤣 если только школьники с района)))
+29
-3
+26
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blaugrano
Этого могли ожидать лишь те, кто начал смотреть футбол лишь с этого сезона.
+16
-2
+14
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SWS
Ответ Artem89S
Это кто ждал победы сити 3:0?🤣 если только школьники с района)))
Руни, Каррагер с пеной у рта утверждали что Сити разнесет Реал
+11
-2
+9
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Sobaka666
Ответ llolishe
Холланд пропиарен
Брат, я б на твоем местп за нуньесом следил, а то чего тяжело ему
+3
0
+3
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Гни свою́ линию
Забавно, конечно, фаны Реала возбудились насчёт якобы ушедшего мяча в аут, что якобы напрямую повлияло на гол. Привыкли, что им можно с офсайдов забивать, что Карвахалю сегодня можно было фолить и симулировать, сколько угодно, а тут такой "судейский беспредел"!!!
+4
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Axs Men
Как же все Реал за команду не считают, предрекая поражение 0-3 у себя дома))
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Фаррух Касимов
в ответном матче Сити все равно пролетит,выиграет Реал со счётом 3-1 или 3-2.Реал это все таки Реал.
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Андрей Хенто
Да отличную игру показали команды, сначала действительно Сити по-хозяйски вел себя на Бернабеу. Имели большое преимущество во владении мячом. В целом матч показался абсолютно одинаковым, даже с чуть большим перевесом в пользу Мадрида в плане голевых моментов. Шикарная игра, которая прошла на одном дыхании. Спасибо командам за футбол высочайшего класса.
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Нефанатик
Ровно через 8 дней, англичане, болельщики сити, персофаны Гвардиолы, секта Барсы с пеной у рта будут всем доказывать что Реал отлетел и что им просто повезло и будут желать удачи против Мадрида команде из Милана.
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Rowsen Tekayew
Не надо так не уважать реал все таки 14 раз выигрывали этот трофей .
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Фаррух Касимов
Ответ SWS
Руни, Каррагер с пеной у рта утверждали что Сити разнесет Реал
когда много от чего то ожиданий,тогда и много разочарований.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Гни свою́ линию
Забавно, конечно, фаны Реала возбудились насчёт якобы ушедшего мяча в аут, что якобы напрямую повлияло на гол. Привыкли, что им можно с офсайдов забивать, что Карвахалю сегодня можно было фолить и симулировать, сколько угодно, а тут такой "судейский беспредел"!!!
Вы только ноете вечно о судействе)
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h4ww7xkqkz
Ответ Гни свою́ линию
Забавно, конечно, фаны Реала возбудились насчёт якобы ушедшего мяча в аут, что якобы напрямую повлияло на гол. Привыкли, что им можно с офсайдов забивать, что Карвахалю сегодня можно было фолить и симулировать, сколько угодно, а тут такой "судейский беспредел"!!!
Напомни,где в этом сезоне Реал забил из офсайда и им засчитали гол?Или в прошлом?Или в позапрошлом ?
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