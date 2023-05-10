Гвардиола об 1:1: «Когда «Ман Сити» играл лучше – забил «Реал». Когда они играли лучше – забили мы»

Пеп Гвардиола поделился мнением о матче против «Реала».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с « » (1:1) в первом полуфинальном матче .

«Когда мы играли лучше – они забили. Когда они играли лучше – забили мы. Напряженный, сложный матч. Это полуфинал на «Сантьяго Бернабеу».

Порой у нас возникали хорошие моменты, но иногда приходилось непросто из-за того, что «Реал» качественно владел мячом. В следующую среду будет финал с нашими болельщиками.

Мы хорошо начали и во втором тайме, но когда «Реал» перехватил инициативу, мы не справлялись.

Они делали много передач на левый фланг, соперник хорош на этой части поля, но потом нам удалось забить фантастический мяч усилиями . После этого у нас еще было несколько хороших моментов.

Отправляемся в Манчестер и посмотрим, где мы можем еще прибавить. Надеюсь, сможем лучше защищаться и лучше атаковать.

Что касается игры , то пространство между центральными и крайними защитниками было занято. Ему пришлось нелегко. Он хорошо двигался и имел моменты», – сказал главный тренер « » .

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