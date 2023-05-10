Гвардиола об 1:1: «Когда «Ман Сити» играл лучше – забил «Реал». Когда они играли лучше – забили мы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола поделился мнением о матче против «Реала».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Когда мы играли лучше – они забили. Когда они играли лучше – забили мы. Напряженный, сложный матч. Это полуфинал на «Сантьяго Бернабеу».

Порой у нас возникали хорошие моменты, но иногда приходилось непросто из-за того, что «Реал» качественно владел мячом. В следующую среду будет финал с нашими болельщиками.

Мы хорошо начали и во втором тайме, но когда «Реал» перехватил инициативу, мы не справлялись.

Они делали много передач на левый фланг, соперник хорош на этой части поля, но потом нам удалось забить фантастический мяч усилиями Кевина де Брюйне. После этого у нас еще было несколько хороших моментов.

Отправляемся в Манчестер и посмотрим, где мы можем еще прибавить. Надеюсь, сможем лучше защищаться и лучше атаковать.

Что касается игры Эрлинга Холанда, то пространство между центральными и крайними защитниками было занято. Ему пришлось нелегко. Он хорошо двигался и имел моменты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку

63 комментария

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Granero-24
Абсолютно согласен! Пеп в точку сказал!
+54
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City!
Честно, не понимаю людей которые пишут про аут. Владение перешло к реалу и вполне нормально, уже потом был неудачный вынос. Эпизод отыгран. Так в чем проблема? Игрок в белом сделал неудачный пас и нужно переиграть?
+46
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Musashi Miyamoto
После таких матчей умиляют комментарии сливок, как игроков, так и их фанатов, по типу: «ми быле лючше, ми заслюживали победу». Реал всю прошлогоднюю плей-офф прошел на игре вторым номером и на отскоках с навесов, зато сколько вони бывает, когда так играют их соперники, хотя даже в этом матче никаким доминированием над МС и не пахло, Пеп понял, что с этими чемпионами по отскокам нет смысла доминировать 90 минут и сыграл умнее
+44
-22
+22
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выходец из убежища
Ответ llolishe
Когда Ман Сити играл лучше?Нелепые удары издалека это лучше или рыдание костоломов манчестерских у судьи
Мне больше понравились рыдания Карвахаля.
+33
-14
+19
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Axs Men
Ответ llolishe
Когда Ман Сити играл лучше?Нелепые удары издалека это лучше или рыдание костоломов манчестерских у судьи
Ты это про умирающего Карвахаля ахаххаа
+27
-8
+19
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TheBestCapper
Ответ Musashi Miyamoto
После таких матчей умиляют комментарии сливок, как игроков, так и их фанатов, по типу: «ми быле лючше, ми заслюживали победу». Реал всю прошлогоднюю плей-офф прошел на игре вторым номером и на отскоках с навесов, зато сколько вони бывает, когда так играют их соперники, хотя даже в этом матче никаким доминированием над МС и не пахло, Пеп понял, что с этими чемпионами по отскокам нет смысла доминировать 90 минут и сыграл умнее
Согласен. Реал ставит автобус - топ команда. Против них ставят автобус - сразу недовольства сыплются.
+22
-4
+18
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Евгений Лифшиц
Ответ madrilenos
а где новость то что мяч вышел в аут перед голом?)))) спортс ну не серьёзно уже))
перед голом? то есть за 2 минуты до гола?
+16
-3
+13
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City!
Ответ Adam Almurzaev
За 19 секунд, уточню.
Мячом уже владел реал, так что ты хочешь?
+10
-1
+9
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Jeremy Fraser
Очень адекватно, вначале думал, что Сити просто уничтожит Реал, но те отлично перевернули игру, поэтому ничья более чем справедлива.
Судейство было нормальное, не предвзятое, ошибки были в обе стороны и не повлияли на результат.
+7
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City!
Ответ Dragnil
Обычно не так оценивается просмотр вара. Ведь все это время игроки Сити пресенговали, и это тоже аспект игры, и из за того что не засчитали аут, структура защиты были нарушены. Ну, не могли они игнорировать тот эпизод. Хотя бы повторы показать, но и его нет!
Ну а если бы реал забил? Надо было бы отменять? Так повторов полно. Камавинга владеет мячом и выносит неудачно. Не было же такого что игрок Сити через аут пробежал и пас отдал
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Роналду плачет
Пеп молоток, походу смекнул, что чтобы пройти Реал - надо играть хуже них.
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Верховный Лорд
Ответ Wild91688
Что там Руни говорил?
Об этом лучше вспомним в следующую среду)
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выходец из убежища
Ответ mqh9pzrxgf
А вопросы по судьям актуальны только когда пользу Реала? Почему Бернарду не дали жк за грязный фол на камавинге? Почему руку стоунза не свистнули, хоть и за пределами штрафной? Почему во время голевой атаки вар не смотрели, там Бернарду мяч спасал на тоненького
Ошибки были в обе стороны. Судейство отвратительное.
+9
-5
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Jeremy Fraser
Ответ mqh9pzrxgf
А вопросы по судьям актуальны только когда пользу Реала? Почему Бернарду не дали жк за грязный фол на камавинге? Почему руку стоунза не свистнули, хоть и за пределами штрафной? Почему во время голевой атаки вар не смотрели, там Бернарду мяч спасал на тоненького
Не надоела везде про судейство кричать? Всё там нормально было, много спорных моментов, но судья был, в общем то, последовательным. Так то и Карвахалю в в первой половине матча надо было дать жк за срыв атаки, ну или за толчок Грилиша за лицевую, там нарушение, и жк и тому и другому, просто судья принял решения позволять борьбу, и в общем то перекосов не было.
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mr_ h2o
Ответ TheBestCapper
Умиляют глоры Реала, которые орут во всю глотку о том, что Реал был лучше. 3 удара в створ: гол - удар с офсайда - дальний удар. Был один момент в 1 тайме, когда Винисиус простреливал и Диаш перехватил прострел. И все, вот и весь Реал. МС создал намного больше. Во втором просто устали физически. Они же играют в АПЛ, а не в ЛОЛ Лиге.
А что создал Сити супер фаворит? Удары из-за штрафной один из которых залетел?
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XavIniesta2008-2015
Равная игра, в которой обе команды показали не самый лучший футбол,но показали свои сильные стороны. Ждём ответный матч
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ман сити фейк
Ответ Wild91688
Что там Руни говорил?
Ещё ничего не решено, ждём продолжение
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Archi_27
Очень адекватно и по существу справедливо сказано 👍🏼
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Евгений Блажес
Ответ Jeremy Fraser
Очень адекватно, вначале думал, что Сити просто уничтожит Реал, но те отлично перевернули игру, поэтому ничья более чем справедлива. Судейство было нормальное, не предвзятое, ошибки были в обе стороны и не повлияли на результат.
Физухи не хватает Сити, сезон все-таки очень длинный и тяжелый. Реал в то же время будто месяц на Багамах загорал, пешком отстояли первый тайм во втором включились, но думать, что этого будет достаточно - глупо.
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ChacoARG
Верно сказал Пеп👍🏻 С нетерпением ждём ответную игру!!
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Булат Кошкимбаев
Ответ Musashi Miyamoto
После таких матчей умиляют комментарии сливок, как игроков, так и их фанатов, по типу: «ми быле лючше, ми заслюживали победу». Реал всю прошлогоднюю плей-офф прошел на игре вторым номером и на отскоках с навесов, зато сколько вони бывает, когда так играют их соперники, хотя даже в этом матче никаким доминированием над МС и не пахло, Пеп понял, что с этими чемпионами по отскокам нет смысла доминировать 90 минут и сыграл умнее
Какие вы тупые.
Невозможно выиграть лч на отскоках. Также про навесы. Ман Сити в курсе, как свои голы организует? Вы наверно в фифу переиграли. Футбол это несколько сложнее.
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Алексей Фирстов
Напряженейшая игра! Ждём ответную встречу!
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Ман Сити
Ответ mqh9pzrxgf
А вопросы по судьям актуальны только когда пользу Реала? Почему Бернарду не дали жк за грязный фол на камавинге? Почему руку стоунза не свистнули, хоть и за пределами штрафной? Почему во время голевой атаки вар не смотрели, там Бернарду мяч спасал на тоненького
Отвечаю: Жк проворонили, хотя она там была. Рука Стоунса прижата к телу, не будь ее там было бы тело. Вар смотрели.
Красная Карвахалю была. Пенка на Холанде была. Симуляция Камавинги, за которую назначили штрафной, была чистая симуляция, Родри даже рядом не было там.
За удар локтем в висок Родри была так же красная.
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ман сити фейк
Ответ llolishe
Когда Ман Сити играл лучше?Нелепые удары издалека это лучше или рыдание костоломов манчестерских у судьи
Реал точно хозяин пуля. Не знаю когда Реала выиграл пуль. А против Сити у Реала 1 победа последних пяти матчах. А ты всегда будешь топить соперникам Сити
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Дворовый футболист
Пепу как всегда респект за объективную и адекватную оценку
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