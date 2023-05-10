Карло Анчелотти доволен игрой «Реала» против «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Ощущения хорошие. Мы сражались, боролись, играли хорошо. Результат не стал наградой за нашу игру, но в этом противостоянии борьба будет идти до последней минуты.

Первые 30 минут [« » доминировал], но мы не волновались. Мы хорошо расположились в обороне и ждали подходящего для контратаки момента. Во втором тайме нам лучше удавалось начинать атаки от своих ворот. Этот матч можно было выигрывать.

– очень опытный и сильный игрок, он очень хорошо сыграл в защите, а это было непросто. Иногда он идет в прессинг, когда этого не делают хавбеки.

Судья был не очень внимателен, он не увидел, что мяч вышел за пределы поля. Он показал мне желтую карточку, а я сказал ему, что ее следовало показать игрокам.

И «Сити», и мы чувствуем, что добились хорошего результата. Дальше мы сыграем на выезде, на трибунах наших фанатов не будет, но они будут в наших сердцах», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.