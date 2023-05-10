Анчелотти про 1:1 с «Сити»: «Можно было побеждать. Результат не стал наградой «Реалу» за хорошую игру»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Артур Соареш Диаш Антонио Рюдигер Футбол

Карло Анчелотти доволен игрой «Реала» против «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Ощущения хорошие. Мы сражались, боролись, играли хорошо. Результат не стал наградой за нашу игру, но в этом противостоянии борьба будет идти до последней минуты.

Первые 30 минут [«Сити» доминировал], но мы не волновались. Мы хорошо расположились в обороне и ждали подходящего для контратаки момента. Во втором тайме нам лучше удавалось начинать атаки от своих ворот. Этот матч можно было выигрывать.

Рюдигер – очень опытный и сильный игрок, он очень хорошо сыграл в защите, а это было непросто. Иногда он идет в прессинг, когда этого не делают хавбеки.

Судья был не очень внимателен, он не увидел, что мяч вышел за пределы поля. Он показал мне желтую карточку, а я сказал ему, что ее следовало показать игрокам.

И «Сити», и мы чувствуем, что добились хорошего результата. Дальше мы сыграем на выезде, на трибунах наших фанатов не будет, но они будут в наших сердцах», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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111 комментариев

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Михо
Абсолютно равная и очень красивая игра, просто наслаждение, не оторваться. Проход в финал 50/50, как и было до этого матча, это было ожидаемо
+64
-6
+58
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Очки Дани Алвеса
Ответ Михо
Абсолютно равная и очень красивая игра, просто наслаждение, не оторваться. Проход в финал 50/50, как и было до этого матча, это было ожидаемо
Всю игру залипал на действия Камавинга. Не на своей родной позиции и так влиять на игру! Просто эстетика.
+53
-4
+49
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M93
Есть интересная статистика.

Реал Мадрид выходил в финал Лиги Чемпионов без победы в первом матче только дважды:

• Против Манчестер Сити в 2016
• Против Манчестер Сити в 2022

Так что верим!
+27
-5
+22
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Harut Hovsepyan
Красиво сказал про фанатов! 🤍
+24
-6
+18
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Cruel Snake
Видели здесь на ветках Гуруфутбола, он ведь ещё на аватарку эмблему «МанСити» поставил.😂 Истинный болельщик «сине-гранатовых».
+23
-8
+15
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Евгений Блажес
Ответ SWS
Очень слабое судейство, очевидный аут перед голом Сити
Судейство слабое да, Карвахаль на желтой только в конце первого тайма, хотя обязан был получать ее в самом начале. Судья давал грязно играть, и не пытался контролировать игру
+29
-15
+14
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jordy
Ответ M93
Есть интересная статистика. Реал Мадрид выходил в финал Лиги Чемпионов без победы в первом матче только дважды: • Против Манчестер Сити в 2016 • Против Манчестер Сити в 2022 Так что верим!
Оба раза ответный матч был в Мадриде.
Сейчас в Манчестере.
+14
-3
+11
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Bakhaa
Ответ Арман Досжанов
По факту сказал Дон Карло
Если бы судья всё видел, Карвахаля бы удалили еще в первом тайме
+10
-1
+9
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Axs Men
Ответ ЧИКО
Да он был так сказать «не внимателен», потому и не выгнал на фиг Карвахаля за постоянные умышленные грубости, за игру на причинение травмы, за симуляцию и за то что он просто отвратителен на поле. Как защитник никакой и играет на травму. А также Рюдигер, которому была дано задание ломать …. Противно на это смотреть…
Рюдигер в финале ЛЧ сломал ДеБрюйне , здесь по ходу такая же тактика была
+9
-1
+8
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Шем
Ответ Bunyod Turgunov
За какую красивую игру? Даже футбол Атлетико мне казалось атакующим чем этот автобус Анчелотти
Видимо после первых 20 минут матча Родители отправили спать и не дали досмотреть до конца ).
+13
-5
+8
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Булат Кошкимбаев
Я тоже не понял, почему углового не было. Хотя мяч даже в руку попал.
+12
-4
+8
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City!
Ответ madrilenos
новость что мяч вышел перед голом сити уже как мин 30 ходить по твиттеру? спортс почему не публекуем?))))) если это было в обратную сторону, новость бы 30 мин назад была бы уже здесь)))
Мячом итак завладел реал, что нужно было сделать, после неудачного паса переиграть?
+7
0
+7
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ЧИКО
Да он был так сказать «не внимателен», потому и не выгнал на фиг Карвахаля за постоянные умышленные грубости, за игру на причинение травмы, за симуляцию и за то что он просто отвратителен на поле. Как защитник никакой и играет на травму. А также Рюдигер, которому была дано задание ломать …. Противно на это смотреть…
+14
-9
+5
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Cruel Snake
Видели здесь на ветках Гуруфутбола, он ведь ещё на аватарку эмблему «МанСити» поставил.😂 Истинный болельщик «сине-гранатовых».
Он с детства за Альнасру 😂
+7
-2
+5
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VuNePonimaete
Ответ Cruel Snake
Видели здесь на ветках Гуруфутбола, он ведь ещё на аватарку эмблему «МанСити» поставил.😂 Истинный болельщик «сине-гранатовых».
Давайте не будем смеяться над молодым пацаном и просто скинемся на лечение бедолаге
+6
-1
+5
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Cruel Snake
Видели здесь на ветках Гуруфутбола, он ведь ещё на аватарку эмблему «МанСити» поставил.😂 Истинный болельщик «сине-гранатовых».
Что взять с кулеса 😁
+7
-3
+4
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adlano1000@mail.ru
Ответ Очки Дани Алвеса
Всю игру залипал на действия Камавинга. Не на своей родной позиции и так влиять на игру! Просто эстетика.
Там еще интересная ротация была Модрича и Камавинга.
+5
-2
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The Best
Ответ Cruel Snake
Видели здесь на ветках Гуруфутбола, он ведь ещё на аватарку эмблему «МанСити» поставил.😂 Истинный болельщик «сине-гранатовых».
Поверь мне если Реал выйдет в финал ЛЧ и допустим Наполи тоже то он поставит на аву Наполи и будет болеть за итальянцев,это комплексы кулес которые не лечатся)
+3
0
+3
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Евгений Блажес
Ответ Roja
в самом начале должен был получать грилиш как и бернарду за наступ на ногу сзади камавинги
Весь первый тайм Реал фолил и пытался сбить темп, отбиваясь у своих ворот. О чем ты говоришь? Судья давал фолить, Реал этим пользовался. Во втором тайме команды поменялись ролями.
+4
-1
+3
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Арман Досжанов
По факту сказал Дон Карло
+15
-13
+2
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DenisKam
Ответ Cruel Snake
Видели здесь на ветках Гуруфутбола, он ведь ещё на аватарку эмблему «МанСити» поставил.😂 Истинный болельщик «сине-гранатовых».
ой, за кого только эти глоры не болели в этом сезоне 🤣🤣🤣 Вангую следующим будет Ньюкасл на аве
+3
-1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Руслан
В первом тайме особенно первые 30 минут у ворот реала стоял хороший автобус.
А остальные 60 минут уже у ворот Сити)
+3
-1
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madrilenos
Ответ ChipsRobber
Комментарий удален пользователем
а да? а когда Аякс в Мадриде забивал и там ВАР проверял вышел или нет, это как понимать? 😄😄😄 или "это другое"?))
+2
0
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ ChipsRobber
Комментарий удален пользователем
Реал - Аякс не смотрел?
+1
0
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roni20
Мне нравится когда болельщики Барселоны и Пепа Гвардиолы писали пару дней назад что Реалу хана и в Мадриде они получат минимум 2 . Сейчас начинают писать что Сити играл на раслабоне , а Вит в Манчестере Реал получит по полной. Давайте посмотрим через неделю. А то как с великим Геничем говорит не знает что
+1
0
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