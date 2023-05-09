Карло Анчелотти: «Я согласен пропустить от «Ман Сити» 5 голов, если «Реал» забьет 6, как год назад»

Карло Анчелотти согласен на повторение сценария прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов.

«Реал» уступил «Манчестер Сити» в Англии со счетом 3:4 и победил в Испании со счетом 3:1.

«Мы знаем, что эта игра предъявит нам высокие требования. Мы постараемся использовать свои навыки, свое мастерство и свой опыт.

Я бы согласился сыграть так же, как в прошлом сезоне, пропустить пять голов, если мы забьем шесть», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00