Карло Анчелотти: «Я согласен пропустить от «Ман Сити» 5 голов, если «Реал» забьет 6, как год назад»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти согласен на повторение сценария прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов.

«Реал» уступил «Манчестер Сити» в Англии со счетом 3:4 и победил в Испании со счетом 3:1.

«Мы знаем, что эта игра предъявит нам высокие требования. Мы постараемся использовать свои навыки, свое мастерство и свой опыт.

Я бы согласился сыграть так же, как в прошлом сезоне, пропустить пять голов, если мы забьем шесть», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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37 комментариев

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z3yjyzh29x
Ответ Ман Сити
А если забьете 4, как в том году. А 2 сомнительные пенки не нарисуют в этот раз?
Сомнительное это как Ман сити вписывается ФФП, остальное лирика
+49
-8
+41
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RealOneLove
Ответ Ман Сити
А если забьете 4, как в том году. А 2 сомнительные пенки не нарисуют в этот раз?
Лучше 6 пенок, чтобы ты писал, что они все "сомнительны" потом
+35
-4
+31
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Arthas M
Ответ Ман Сити
А если забьете 4, как в том году. А 2 сомнительные пенки не нарисуют в этот раз?
Сомнительные пенки эт совсем уже показатель неадекватства)
+19
-3
+16
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Maksat Nurgaliev
при таком раскладе да хоть 10)
+10
-4
+6
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Isa Babaev
Ответ AnMe
В прошлом году МанСити был слишком переоценен. Даже не понял, почему столько разговоров про эту команду было. Влетели в игре даже с ПСЖ. А насчет камбека тоже слишком много разговоров. 4:3 была первая игра. Чего про это любят вспоминать, даже не понимаю. Почти ничейный счет, можно сказать. Даже сейчас много разгоров про сити. Зная Пепа и Карло, могут намудрить где угодно.
Не позорься, Сити в прошлом году по игре лучше Реала смотрелся
+15
-9
+6
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FCB2020
Ответ RealOneLove
Взяли Рамоса в аренду на 2 матча)
Надо еще Пепе взять, чтобы наверняка.
+4
-1
+3
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Леван Мкртчян
Ответ AnMe
В прошлом году МанСити был слишком переоценен. Даже не понял, почему столько разговоров про эту команду было. Влетели в игре даже с ПСЖ. А насчет камбека тоже слишком много разговоров. 4:3 была первая игра. Чего про это любят вспоминать, даже не понимаю. Почти ничейный счет, можно сказать. Даже сейчас много разгоров про сити. Зная Пепа и Карло, могут намудрить где угодно.
Футбол не пробывал смотреть, а не только счет на табло?
Первый матч -- это было просто чудо , что матч не закончился с каким-нибудь счетом типа 7:1 , 7:2.
Реал из полутора моментов выжал 3 гола , а Сити растранжирил вагон шансов
+7
-5
+2
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5t1ck
Игры разума идут).
+2
0
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RealOneLove
Ответ Pb-SE
А Холанда на какой минуте собираетесь ломать?
Взяли Рамоса в аренду на 2 матча)
+2
-1
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Леван Мкртчян
Ответ AnMe
Да, Я Согласен с вашим мнением о том, что это было везением для мадридцев, также повлиял огромный опыт Карло. Насчет игры Может и подзабыл. Но также отчетливо проблему сити с реализацией время от времени в том сезоне, поэтому считал тогда переоцененным их. Сейчас же у них форвард, который должен решить данную проблему. Сейчас кажется, что должны пройти спокойно реал, если не будет дикого невезения и странных решений Пепа, потому что доработали команду.
Ага.Я Вас услышал.
Посмотрим, что сегодня будет.
Нельзя списывать Мадрид, как бы хорошо сейчас не выглядел Сити. У Реала победный менталитет и уж если кто и способен выжать максимум в игре с командой , которая вроде бы явный фаворит на бумаге -- то это Мадрид.
Надеюсь сегодня увидеть увлекательный, зрелищный и качественный футбол.
И Вам приятного просмотра !
+1
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AnMe
Ответ Леван Мкртчян
Ага.Я Вас услышал. Посмотрим, что сегодня будет. Нельзя списывать Мадрид, как бы хорошо сейчас не выглядел Сити. У Реала победный менталитет и уж если кто и способен выжать максимум в игре с командой , которая вроде бы явный фаворит на бумаге -- то это Мадрид. Надеюсь сегодня увидеть увлекательный, зрелищный и качественный футбол. И Вам приятного просмотра !
Взаимно 👍🏽🤝
+1
0
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Number_2
Согласен пропустить 5😂 Рамос бы поспорил…
+4
-3
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Tristan...
Ответ Syog1010
Это про то, что ты шлангом прикидываться любишь
Ну реально, что это?
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Бухгалтер2021
Ответ GuruFutbola
Кто слил его конференцию после сегодняшней победы сити 5:0?)
смешно
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Roman_ello
Ответ Number_2
Согласен пропустить 5😂 Рамос бы поспорил…
Почему?
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muzaffer
Ответ Syog1010
Это про то, что ты шлангом прикидываться любишь
ребенок, причем грубый(
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ZA.RMA
Ответ Syog1010
Кто бы сомневался, что главный тренер Реалп абсолютно за дикие отскоки, но сегодня чуда не случиться, кина не будет, распаренное эпичное противостояние двух равных, будет игрой в одни ворота.
кина - это про валюту, про поэтический жанр-причитание, про актера или что?)
+4
-4
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Romeo Yankovich
Ответ Ман Сити
А если забьете 4, как в том году. А 2 сомнительные пенки не нарисуют в этот раз?
возьми в углу огнетушитель и используй его.
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Syog1010
Ответ z3yjyzh29x
Сомнительное это как Ман сити вписывается ФФП, остальное лирика
Ну да, без бабла шейхов и прочих олигархов было бы лудше, весь мир как чемпионат Германии, и Баварий в нескольких экземплярах на всё это, каеф.
Мадрид задолго до шейхов взрывал ТР, и взлетал за счёт огромных инвестиций, даже админресурса.
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AnMe
Ответ Леван Мкртчян
Навесов? Вы видимо подзабыли матч. Сити классно комбинировал и создавал моменты разного характера. Еще раз : Вы безусловно можете иметь свое мнение на происходившее в том матче, но отрицать, что счет 4:3 на табло в той игре -- это отскок ( мягко говоря) -- такое себе занятие. Не помню ни одного нейтрального болельщика после просмотра того матча , которые не оценил бы этот матч ,как минимум... эпитетом : большое везение Мадрида. А чаще звучали и более радикальные высказывания
Да, Я Согласен с вашим мнением о том, что это было везением для мадридцев, также повлиял огромный опыт Карло. Насчет игры Может и подзабыл. Но также отчетливо проблему сити с реализацией время от времени в том сезоне, поэтому считал тогда переоцененным их. Сейчас же у них форвард, который должен решить данную проблему. Сейчас кажется, что должны пройти спокойно реал, если не будет дикого невезения и странных решений Пепа, потому что доработали команду.
0
0
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Леван Мкртчян
Ответ Ricardo Izecson
да да,конечно,Сити каждый год сильнее всех смотрится,слышали уже. трусливый футбол у них,вот и все,перестраховываются постоянно.посмотри АПЛ, как они в концовке у угловых время тянут.тошно смотреть на такую игру
"Трусливый футбол Сити"😂.
После такого уровня "экспертизы"можно было бы и не отвечать на ваш комментарий)

Но для людей с крайней формой Реала головного мозга ,или , может быть просто хейтеров Сити, поясню: Кто там сильнее смотрится , или кто там фаворит из года в год на бумаге -- тут вообще без разницы.
Я говорю о конкретном матче , где Реал должен был разгромно проигрывать ( при прочих равных), но чудом отскочил.
А фанаты Мадрида могут сколько угодно могут говорить про "это класс", но на деле глупые промахи игроков Сити из убойных позиций -- не имеют никакого отношения к понятию "класса" Реала.
Хотя конечно же признаю, что ужасная реализация Сити -- это не проблемы Реала
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Леван Мкртчян
Ответ AnMe
Смотрю футбол, но это мое мнение. Какое чудо? Создать моменты/миллион навесов и забить - это абсолютно разные вещи. Поэтому они и купили форварда типа Холланда. Если они могли создать вагон моментов, но не могли попасть в ворота, то это не делает сити офигеть какой командой. Вот и опытный Реал воспользовался этим. Ну и удача здесь играет огромную роль.
Навесов?
Вы видимо подзабыли матч.
Сити классно комбинировал и создавал моменты разного характера.
Еще раз : Вы безусловно можете иметь свое мнение на происходившее в том матче, но отрицать, что счет 4:3 на табло в той игре -- это отскок ( мягко говоря) -- такое себе занятие.
Не помню ни одного нейтрального болельщика после просмотра того матча , которые не оценил бы этот матч ,как минимум... эпитетом : большое везение Мадрида.
А чаще звучали и более радикальные высказывания
+1
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Ricardo Izecson
Ответ Леван Мкртчян
Футбол не пробывал смотреть, а не только счет на табло? Первый матч -- это было просто чудо , что матч не закончился с каким-нибудь счетом типа 7:1 , 7:2. Реал из полутора моментов выжал 3 гола , а Сити растранжирил вагон шансов
да да,конечно,Сити каждый год сильнее всех смотрится,слышали уже. трусливый футбол у них,вот и все,перестраховываются постоянно.посмотри АПЛ, как они в концовке у угловых время тянут.тошно смотреть на такую игру
+2
-2
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AnMe
Ответ Леван Мкртчян
Футбол не пробывал смотреть, а не только счет на табло? Первый матч -- это было просто чудо , что матч не закончился с каким-нибудь счетом типа 7:1 , 7:2. Реал из полутора моментов выжал 3 гола , а Сити растранжирил вагон шансов
Смотрю футбол, но это мое мнение. Какое чудо? Создать моменты/миллион навесов и забить - это абсолютно разные вещи. Поэтому они и купили форварда типа Холланда. Если они могли создать вагон моментов, но не могли попасть в ворота, то это не делает сити офигеть какой командой. Вот и опытный Реал воспользовался этим. Ну и удача здесь играет огромную роль.
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Андрей
Ответ Pb-SE
А Холанда на какой минуте собираетесь ломать?
ломать надо не Холанда а Кевина. он главный мотор команды.
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