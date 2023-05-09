Карло Анчелотти: «Я согласен пропустить от «Ман Сити» 5 голов, если «Реал» забьет 6, как год назад»
Карло Анчелотти согласен на повторение сценария прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов.
«Реал» уступил «Манчестер Сити» в Англии со счетом 3:4 и победил в Испании со счетом 3:1.
«Мы знаем, что эта игра предъявит нам высокие требования. Мы постараемся использовать свои навыки, свое мастерство и свой опыт.
Я бы согласился сыграть так же, как в прошлом сезоне, пропустить пять голов, если мы забьем шесть», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Первый матч -- это было просто чудо , что матч не закончился с каким-нибудь счетом типа 7:1 , 7:2.
Реал из полутора моментов выжал 3 гола , а Сити растранжирил вагон шансов
Посмотрим, что сегодня будет.
Нельзя списывать Мадрид, как бы хорошо сейчас не выглядел Сити. У Реала победный менталитет и уж если кто и способен выжать максимум в игре с командой , которая вроде бы явный фаворит на бумаге -- то это Мадрид.
Надеюсь сегодня увидеть увлекательный, зрелищный и качественный футбол.
И Вам приятного просмотра !
Мадрид задолго до шейхов взрывал ТР, и взлетал за счёт огромных инвестиций, даже админресурса.
После такого уровня "экспертизы"можно было бы и не отвечать на ваш комментарий)
Но для людей с крайней формой Реала головного мозга ,или , может быть просто хейтеров Сити, поясню: Кто там сильнее смотрится , или кто там фаворит из года в год на бумаге -- тут вообще без разницы.
Я говорю о конкретном матче , где Реал должен был разгромно проигрывать ( при прочих равных), но чудом отскочил.
А фанаты Мадрида могут сколько угодно могут говорить про "это класс", но на деле глупые промахи игроков Сити из убойных позиций -- не имеют никакого отношения к понятию "класса" Реала.
Хотя конечно же признаю, что ужасная реализация Сити -- это не проблемы Реала
Вы видимо подзабыли матч.
Сити классно комбинировал и создавал моменты разного характера.
Еще раз : Вы безусловно можете иметь свое мнение на происходившее в том матче, но отрицать, что счет 4:3 на табло в той игре -- это отскок ( мягко говоря) -- такое себе занятие.
Не помню ни одного нейтрального болельщика после просмотра того матча , которые не оценил бы этот матч ,как минимум... эпитетом : большое везение Мадрида.
А чаще звучали и более радикальные высказывания