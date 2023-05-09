«Анчелотти хитер, прячется, как кошка, и всегда готов наброситься. Гвардиола постоянно стремится к совершенству». Сакки о тренерах

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Арриго Сакки Футбол

Арриго Сакки высказался о предстоящей встрече Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы.

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Мадриде сегодня, 9 мая.

«Они хорошие друзья, и это будет матч-реванш после прошлого сезона. Футбол развивается вместе с ними, и они стратеги, а не просто тактики. Они подарили нам волшебные моменты.

[Анчелотти] колоссален, он знает все об этой среде, и его интеллект заключается в том, чтобы объяснить все доступно своим ребятам. Он спокойный лидер, который излучает уверенность и умеет вызывать симпатию. Если о нем никогда не говорили плохо, на это есть причина, не так ли?

Он хитер, прячется, как кошка, и всегда готов наброситься. Когда ты играешь против «Мадрида», ты никогда не можешь быть спокоен, потому что всегда что-то может произойти.

[Гвардиола] другой, он постоянно стремится к обновлению, проявляя любопытство и желание совершенствоваться, хотя иногда сворачивать со старого пути на новый нужно с осторожностью.

Пеп постоянно стремится к совершенству, таков его менталитет, он делал это с «Барсой» и делает это сейчас в «Сити», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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6 комментариев

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Андрей Хенто
Сакки очень точно сказал про Карло, его любят и уважают практически все, невзирая на клубные пристрастия.
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Виталий Ан
Я бы сказал Пеп придумывает как быть сильным, а Анчелотти как можно с этим справится. Карло наверно самый гибкий тренер и может подстроится под любой стиль противника. Ну а Пеп конечно навязывать свой стиль и играть с позиции силы. В прошлом году именно это и происходило. И у обоих проучилось. Но Карло был более удачлив, на что собственно и была ставка.
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Висита Эльмурзаев
Ответ T622222
Страшнее кошки зверя нет!
Медоед и Росомаха передают привет
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T622222
Страшнее кошки зверя нет!
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Murtynya
Не зря же Карло поднимает одну бровь!)
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Muni Klar
особенно когда играет с бровями - дополнил Сакки..
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