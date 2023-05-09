«Анчелотти хитер, прячется, как кошка, и всегда готов наброситься. Гвардиола постоянно стремится к совершенству». Сакки о тренерах

Арриго Сакки высказался о предстоящей встрече Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы.

«Реал» и « » сыграют в полуфинале . Первый матч пройдет в сегодня, 9 мая.

«Они хорошие друзья, и это будет матч-реванш после прошлого сезона. Футбол развивается вместе с ними, и они стратеги, а не просто тактики. Они подарили нам волшебные моменты.

[ ] колоссален, он знает все об этой среде, и его интеллект заключается в том, чтобы объяснить все доступно своим ребятам. Он спокойный лидер, который излучает уверенность и умеет вызывать симпатию. Если о нем никогда не говорили плохо, на это есть причина, не так ли?

Он хитер, прячется, как кошка, и всегда готов наброситься. Когда ты играешь против «Мадрида», ты никогда не можешь быть спокоен, потому что всегда что-то может произойти.

[ ] другой, он постоянно стремится к обновлению, проявляя любопытство и желание совершенствоваться, хотя иногда сворачивать со старого пути на новый нужно с осторожностью.

Пеп постоянно стремится к совершенству, таков его менталитет, он делал это с «Барсой» и делает это сейчас в «Сити», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.