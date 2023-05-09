Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» остановит Винисиуса, то выйдет в финал. На это способен лишь Уокер»

Теги Бавария Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Кайл Уокер Винисиус Жуниор Футбол

Пол Мерсон считает игру Кайла Уокера ключом к успеху «Манчестер Сити» в матчах с «Реалом».

«Если «Манчестер Сити» остановит Винисиуса Жуниора, то выиграет это противостояние. Для этого нужно, чтобы играл Кайл Уокер.

Когда Уокера нет на поле, шансы у «Реала» намного более высокие. В прошлом сезоне именно уход Уокера перевернул игру.

Кайл в последние недели то попадает в состав «Сити», то нет, но и команда еще не сталкивалась с таким соперником, как Винисиус. У «Сити» будут отличные шансы, если удастся его сдержать, и только Уокер способен это сделать.

У «Баварии» были очень хорошие моменты в игре против «Сити» в ответном матче, ей не повезло с тем, что она не победила. Если «Реал» будет так играть, создавать такие моменты, то забьет, потому что у него более сильный вингер в лице Винисиуса и более сильный центрфорвард в лице Бензема.

А Уокер отлично защищается. На «Бернабеу» придется часто играть в обороне, и защитники «Ман Сити» понадобятся», – сказал бывший форвард «Арсенала».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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50 комментариев

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гилберт
Момент истины для Вини. Он созрел, он на пике, тащи команду в финал!
+26
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+23
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Iamliam
Там просто нельзя оставлять Винисиуса в ситуации 1 в 1, кто бы против него не играл, Уокер или кто еще. А вообще у Реала опасность в любой линии кроется.
+17
-6
+11
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Arthas M
Там и Родриго будет на правом фланге,если Мадрид начнет играть в быстрые контратаки,то шанс есть
+7
-3
+4
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xDe xDe
Ответ Iamliam
Мне в нем как в футболисте только одно не нравится, что он симулировать любит. Если он что-н такое исполнит и это поможет Реалу пройти дальше, это будет такое себе. 👎
Симулировать - всмысле, приукрашивать, картинно падая после фола? Так многие нападающие делают, иначе просто не будет свистка. Именно нырков в исполнении Вини не припомню. Да и смысл ему нырять, если успешный проход бразильца почти всегда выходит выгоднее, чем выпрошенный штрафной?
+5
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Isa Babaev
Ответ Iamliam
Там просто нельзя оставлять Винисиуса в ситуации 1 в 1, кто бы против него не играл, Уокер или кто еще. А вообще у Реала опасность в любой линии кроется.
Араухо вполне успешно справляется 1 в 1, за исключением последнего матча )
+5
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MaxB
На ЧМ, помнится, Мбаппе он неплохо в четвертьфинале закрыл
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xDe xDe
Ответ Iamliam
)) Не криви душой, такое за ним водится. И ты видел и я видел и все видели. А память избирательна)
Не кривлю. Реально не помню ни одного откровенного нырка, изображающего фол, которого не было. Может, приведёшь примеры?
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serginn
Ответ Asad Nizamov
В прошлом году он травмировался во время матча и вышел Фабинье? Правильно помню
Правильно. И сначала Фабиньо зажог, и буквально чере минуту провалился.
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Waiway
Ответ Софья Хороброва
есть может пару футболистов в мире, кто сможет остановить винисиуса. и то в праздничные дни. но это точно не уокер. винисиус щас в сумасшедшей форме и 100% уокера с говном смешает. стоит надеяться разве что на плохую реализацию винисиуса, пасовать то он научился
Что д такой неостановимый в Ла Лиге комнату не вытащил?
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Toni_Montana
Ответ Iamliam
Мне в нем как в футболисте только одно не нравится, что он симулировать любит. Если он что-н такое исполнит и это поможет Реалу пройти дальше, это будет такое себе. 👎
Да ладно, столько лет «судейских ошибок» в пользу реала, нырки и симуляции и провокации криштиану рамоса и прочих и все было нормально, а тут «такое себе»?)) разве вы не привыкли к такому?)
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ßd ßy
Ответ Isa Babaev
Араухо вполне успешно справляется 1 в 1, за исключением последнего матча )
1на 1 Араухо не справлялся успешно, 1 на 1 это когда играешь 1на 1 , а не когда у тебя на подстраховке близко стоит еще один игрок, тончать часто можно было заметить как тот же Рафинья на постоянной основе был рядом с Не говоря уже о том , что тот же Педри очень часто смещался для доп.прессинга против Вини, а там еще и Кунде бывал на подстраховке ближе к своей штрафной! Иресть 1 на один это когда у тебя за спиной нет доп игрока который только лишь своим присутствием мешал, так как автоматически пространство для маневра становится меньше, и Вини уже приходится думать не только как обыграть Араухо, но и сделать это так, чтоб после обыгрыл Араухо, сделать так чтоб мяч остался у тебя! Хотя в других классик было много моментов когда Вини прокидывавший мяч мимо Араухо, а там уже Кунде накрывал, от чего казалось, что Вини так и не смог обыграть Араухо!
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Syog1010
Ответ Iamliam
Там просто нельзя оставлять Винисиуса в ситуации 1 в 1, кто бы против него не играл, Уокер или кто еще. А вообще у Реала опасность в любой линии кроется.
1в1 именно Уокер как раз может, у Араухо отлично получалось
+5
-4
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Саннггш Карпов
Ответ Maksat Yakubow
Видели мы уже прошлом году как они остановили Вини.
именно)
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GuruFutbola
Ответ Модрич10
Последнем класико Вини не чувствовал его
Обманное восприятия после одного удачного розыгрыша
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Maksat Yakubow
Видели мы уже прошлом году как они остановили Вини.
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OldRedWhite
На это способен только Джейкоб Харри Магуайр !
Но он играет за другой Манчестер !
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xDe xDe
Ответ Iamliam
Это не заявка а всем известный факт. Что тебе фану Реала доказывать? У тебя на все отговорки будут)
В пустую демагогию вступать не стану. Го матч лучше дальше смотреть.
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Artuom Batishev
Ответ MaxB
На ЧМ, помнится, Мбаппе он неплохо в четвертьфинале закрыл
Не в одиночку, всегда 2 в 1 против Мбаппе играли, полузащитник Уокеру постоянно помогал. А в момент когда не помог и они сошлись 1vs1 - Мбаппе легко прошел англичанина.
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Исмаилгаджи Хачалов
Защитник не может выигрывать все дуэли ,в случае с Реалом даже одна выигранная Винисиусом дуэль может привести к голу
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serginn
Ответ ArtemEgs
Аке не заявлен на матч
Ну тогда привет Винни пух.
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Iamliam
Ответ xDe xDe
Не кривлю. Реально не помню ни одного откровенного нырка, изображающего фол, которого не было. Может, приведёшь примеры?
Если не помнишь, не значит что не было. Да их куча, может даже есть нарезка, но мне лень искать. Ты споришь с очевидным по-моему)
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Максим Ларченков
Правосудие по Техаски!
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57s6w79qhh
Если в этом противостоянии вытянет команду в финал, то можно официально закреплять за ним статус суперзвезды.
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Саннггш Карпов
Ответ Софья Хороброва
есть может пару футболистов в мире, кто сможет остановить винисиуса. и то в праздничные дни. но это точно не уокер. винисиус щас в сумасшедшей форме и 100% уокера с говном смешает. стоит надеяться разве что на плохую реализацию винисиуса, пасовать то он научился
+++
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serginn
Не зря Пеп Уокера, Стоунза и Диаша с Лидсом не выпустил, от них многое будет зависеть. Интересно Аке очухался или Аканджи вместо него выйдет... С Баварией Аке все же проигрывал в скоростных моментах
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