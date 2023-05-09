Пол Мерсон считает игру Кайла Уокера ключом к успеху «Манчестер Сити» в матчах с «Реалом».

«Если « » остановит , то выиграет это противостояние. Для этого нужно, чтобы играл .

Когда Уокера нет на поле, шансы у « » намного более высокие. В прошлом сезоне именно уход Уокера перевернул игру.

Кайл в последние недели то попадает в состав «Сити», то нет, но и команда еще не сталкивалась с таким соперником, как Винисиус. У «Сити» будут отличные шансы, если удастся его сдержать, и только Уокер способен это сделать.

У «Баварии» были очень хорошие моменты в игре против «Сити» в ответном матче, ей не повезло с тем, что она не победила. Если «Реал» будет так играть, создавать такие моменты, то забьет, потому что у него более сильный вингер в лице Винисиуса и более сильный центрфорвард в лице .

А Уокер отлично защищается. На «Бернабеу» придется часто играть в обороне, и защитники «Ман Сити» понадобятся», – сказал бывший форвард «Арсенала».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00