Модрич не восстановился от травмы на 100%, но Анчелотти сказал, что хавбек «Реала» выйдет в старте против «Сити». Лука пропустит несколько месяцев в случае рецидива

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Хорватии по футболу травмы Лука Модрич Лига наций УЕФА Здоровье Футбол

Лука Модрич рискует выбыть на несколько месяцев в случае рецидива травмы.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче Ла Лиги против «Жироны» 25 апреля. Предполагалось, что хорват пропустит до 4 недель, однако уже в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая Модрич вышел на поле, заменив Тони Кроса в концовке.

На пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Карло Анчелотти заявил, что 37-летний полузащитник выйдет в стартовом составе.

Однако, как сообщает Relevo, хорвата не восстановился на 100%, поэтому участие Луки в матче с «Манчестер Сити» сопряжено с большими рисками.

Кроме того, при обследовании выяснилось, что разрыв мышцы Модрича имеет форму «молнии», что значительно увеличивает риск рецидива. В этом случае восстановление может занять до нескольких месяцев, что практически исключит возможность участия Модрича в плей-офф Лиги наций со сборной Хорватии в июне.

Однако, несмотря на высокий риск, Модрич готов сыграть, поскольку считает приоритетом помощь «Реалу» в ключевых играх сезона.

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33 комментария

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Андрей Хенто
Лука прекрасно осознает риски, он большой профессионал, ради этого матча Лука сделал практически невозможное и смог восстановиться и это говорит о многом.
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CM1
Если Реал вылетит от Сити, то Модрич им ближайшие 3 месяца и не понадобится...
+33
-2
+31
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Вячеслав Шишкин
Ответ HI MARS
Модрич может в любой момент завершить карьеру и все равно будет лучшим полузащитником Ла Лиги в XXl веке.А тут матч жизни
Не лучший, а один из, как минимум Иньеста ничем не уступает.
+20
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+13
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Moscwow
Ответ FilinMD
Зато если пройдет, будет нужен как воздух в финале В ответном матче с Сити думаю выйдет точно
В финале будет такая команда, которую должны и без Модрича обыгрывать, при всем уважении. Конечно, если Реал сам туда попадет
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Ман Сити
Ответ Нголо Щербатски
Что за фейк) Модрич и с травмой в 100 раз лучше полузащиты Сити. В общем с легкой победой Реал
Если так уверен коэффициент отличный, буки в Реал не сильно верят. Накажи их
+9
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+7
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Ya Tolik
Если не рисковать ради игры в полуфинале, то когда?
+4
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XavIniesta2008-2015
Ответ Number_2
Рискованно, учитывая возраст, статус и интенсивность матча… неприпомню, чтобы такое решение не заканчивалось ранней вынужденной заменой. Значит ставка на домашний матч, а на выезде автобус и контратаки.
Очень рискованно, учитывая, что в прошлом году полностью здоровый и в хорошей форме Модрич не сыграл с Сити 90 минут ни в одном из матчей
+3
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+3
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Number_2
Рискованно, учитывая возраст, статус и интенсивность матча… неприпомню, чтобы такое решение не заканчивалось ранней вынужденной заменой.

Значит ставка на домашний матч, а на выезде автобус и контратаки.
+5
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ruslan_khaibulov
всё верно, титул чемпиона страны проиграли, кубок страны взяли, титул обладатеоя лиги чемпионов на кону с Ман Сити а не в битве 6 и 7 клуба унылой серии А.
+3
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h4ww7xkqkz
Думаю не выйдет в старте,а в конце минут на 15 выпустят
+1
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DonaldBrashear 2.0
и зря, лучше полностью здоровой Тчуамени, чем не готовый до конца Модрич, при всем к нему уважении.

вангую: заменят до 20 минуты.

глупый необоснованный риск, лучше бы спокойно вылечился.
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FilinMD
Ответ CM1
Если Реал вылетит от Сити, то Модрич им ближайшие 3 месяца и не понадобится...
Зато если пройдет, будет нужен как воздух в финале
В ответном матче с Сити думаю выйдет точно
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mudskipper
Пинтуса принято хвалить, но по факту в важнейшей стадии сезона три полузащитника с травмами (Модрич, Вальверде, Себальос). Против Сити в середине лишь ветеран Кроос (Кама полсезона на месте травмированного Менди).
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versus_
Реал планирует сыграть осторожно и в основном без мяча, а в такой игре Модрич предпочтительней Крооса, так что его участие в матче неизбежно.
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tampa-bay
Вот это уже интересно! Вот бы вышел, чтобы совсем уж наказать "самых сильных"
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Roundabout
Ответ Роман Ковачевич
Ну в принципе у него и будет 2-3 месяца отдыха потом летом, поэтому главное пройти ман сити, а в финале без него справятся, все таки ман сити это самый сильный и сложный соперник который может быть вообще. А в финале игроки Реала без модрича уже справятся, а с ман сити без модрича будет очень сложнооо. При всем уважении к интеру и милану, это команды уровня фнл
Даже U12 Милана и Интера выше уровня фнл
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Роман Ковачевич
Ответ Roundabout
Даже U12 Милана и Интера выше уровня фнл
Бред, Интер и милан даже в фнл не займут 1 место
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Supreme Allah
Ответ HI MARS
Модрич может в любой момент завершить карьеру и все равно будет лучшим полузащитником Ла Лиги в XXl веке.А тут матч жизни
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HI MARS
Ответ Supreme Allah
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А Чави даже в Барсе не был лучшим
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Вячеслав Шишкин
Ответ fudoshika
Согласен, вот только Модрич еще играет в топ клубе на высоком уровне, а Иньеста уже несколько лет доигрывает на задворках футбола.
Ну это не совсем корректное сравнение, вы привели пример спортивного долголетия, а по мастерству они сравнимы, еще если вспомнить что Роналдиньо играл полузащитника, то вопрос о лучшем вообще неоднозначный.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ versus_
Реал планирует сыграть осторожно и в основном без мяча, а в такой игре Модрич предпочтительней Крооса, так что его участие в матче неизбежно.
Кроос сыграет точно ,у Реала в центре не хватает игроков
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belikovda.90
Ответ versus_
Реал планирует сыграть осторожно и в основном без мяча, а в такой игре Модрич предпочтительней Крооса, так что его участие в матче неизбежно.
Фишка в том, что МС скорее всего отдаст мяч Реалу
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