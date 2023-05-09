Модрич не восстановился от травмы на 100%, но Анчелотти сказал, что хавбек «Реала» выйдет в старте против «Сити». Лука пропустит несколько месяцев в случае рецидива

Лука Модрич рискует выбыть на несколько месяцев в случае рецидива травмы.

Напомним, полузащитник « » получил травму бедра в матче против «Жироны» 25 апреля. Предполагалось, что хорват пропустит до 4 недель, однако уже в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая Модрич вышел на поле, заменив Тони Кроса в концовке.

На пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов заявил, что 37-летний полузащитник выйдет в стартовом составе.

Однако, как сообщает Relevo, хорвата не восстановился на 100%, поэтому участие Луки в матче с « » сопряжено с большими рисками.

Кроме того, при обследовании выяснилось, что разрыв мышцы Модрича имеет форму «молнии», что значительно увеличивает риск рецидива. В этом случае восстановление может занять до нескольких месяцев, что практически исключит возможность участия Модрича в плей-офф Лиги наций со сборной Хорватии в июне.

Однако, несмотря на высокий риск, готов сыграть, поскольку считает приоритетом помощь «Реалу» в ключевых играх сезона.