Модрич не восстановился от травмы на 100%, но Анчелотти сказал, что хавбек «Реала» выйдет в старте против «Сити». Лука пропустит несколько месяцев в случае рецидива
Лука Модрич рискует выбыть на несколько месяцев в случае рецидива травмы.
Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче Ла Лиги против «Жироны» 25 апреля. Предполагалось, что хорват пропустит до 4 недель, однако уже в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая Модрич вышел на поле, заменив Тони Кроса в концовке.
На пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Карло Анчелотти заявил, что 37-летний полузащитник выйдет в стартовом составе.
Однако, как сообщает Relevo, хорвата не восстановился на 100%, поэтому участие Луки в матче с «Манчестер Сити» сопряжено с большими рисками.
Кроме того, при обследовании выяснилось, что разрыв мышцы Модрича имеет форму «молнии», что значительно увеличивает риск рецидива. В этом случае восстановление может занять до нескольких месяцев, что практически исключит возможность участия Модрича в плей-офф Лиги наций со сборной Хорватии в июне.
Однако, несмотря на высокий риск, Модрич готов сыграть, поскольку считает приоритетом помощь «Реалу» в ключевых играх сезона.
Значит ставка на домашний матч, а на выезде автобус и контратаки.
вангую: заменят до 20 минуты.
глупый необоснованный риск, лучше бы спокойно вылечился.
В ответном матче с Сити думаю выйдет точно