Неймар в курсе, что «ПСЖ» хочет его продать, и сам намерен уйти. Он интересен «Челси», «МЮ» и «Ньюкаслу»

Неймар ближайшим летом может перейти из «ПСЖ» в клуб АПЛ.

Как сообщает UOL, руководство парижской команды в последние дни обсуждает намерение вести переговоры о продаже форварда, и сам игрок об этом проинформирован. Главным образом чемпионы Франции хотят сократить расходы на зарплату.

тоже собирается уйти и попробовать что-то новое. Подчеркивается, что ранее он не стремился сменить клуб.

Основным пунктом назначения для него считается . Интерес к нападающему проявляют « », « » и « », а также другие команды.

В текущем сезоне Неймар провел 20 матчей в Лиге 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.