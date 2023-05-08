Неймар в курсе, что «ПСЖ» хочет его продать, и сам намерен уйти. Он интересен «Челси», «МЮ» и «Ньюкаслу»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Футбол

Неймар ближайшим летом может перейти из «ПСЖ» в клуб АПЛ.

Как сообщает UOL, руководство парижской команды в последние дни обсуждает намерение вести переговоры о продаже форварда, и сам игрок об этом проинформирован. Главным образом чемпионы Франции хотят сократить расходы на зарплату.

Неймар тоже собирается уйти и попробовать что-то новое. Подчеркивается, что ранее он не стремился сменить клуб.

Основным пунктом назначения для него считается АПЛ. Интерес к нападающему проявляют «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», а также другие команды.

В текущем сезоне Неймар провел 20 матчей в Лиге 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
В Челси самое то, там как раз вингеров не хватает, да и проект очень чёткий и перспективный🤓
+57
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+55
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Пирс Морган
И так обращаются с человеком, который на своем горбу дотащил этот ПСЖ до финала ЛЧ
+28
-2
+26
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ariuntrius
В Ньюкасле бы хотелось его посмотреть, и шейхам было бы хорошо получить топ звезду как лицо проекта
+22
-2
+20
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Блуждающий странник
Неймар в Ньюкасл. Идеально. Очень этого хочу. Должное внимание даст клубу и докажет стаду, что он хорош в прессинге и способен в командный футбол. Вечно ярлыки на него вешают и всех собак, то в сборной то в клубе, а тут реально может притащить Ньюкасл к чемпионству и в ЛЧ пошуметь, там состав сбалансированный. Если Ньюкасл сделает ставку на Неймара, то вдвойне браво новым владельцам. Дать возможность топу Эдди Хау строить команду уже решение гениальное, его Борнмут для аутсайдера и нищего клуба был фантастическим, а могли пойти по классическому пути позвать какого-нибудь топа на закате карьеры как Моур и ни к чему это не привело бы
+10
-2
+8
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Groondler
Ответ ХавиГави_Паратрупер
В Челси самое то, там как раз вингеров не хватает, да и проект очень чёткий и перспективный🤓
Владелец тоже очень четкий и перспективный:)
+6
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Tristan...
Неймар: Это не вы меня продаёте. Это я ухожу
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Алексей Гусев
Боули твой выход 333 млн...
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Rio de Janeiro
При всех насмешках и хейте в адрес Неймара но это исключительный игрок по скиллам сопоставимый с Месси при должной мотивации и физическом состоянии.Посмотреть его в МЮ или Ньюкасле было бы очень любопытно
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Иван Иванов
Не понимаю,кому в АПЛ с его высокоскоростным футболом ,может понадобиться медленный,тормозящий , навсегда потерявший былую форму Неймар?
+2
-1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Не понимаю,кому в АПЛ с его высокоскоростным футболом ,может понадобиться медленный,тормозящий , навсегда потерявший былую форму Неймар?
Не стоит преувеличивать его медленность.
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Волосатый Гонсалес
готов заложить дом на то что он никогда не перейдёт в Челси, тем более в следующем сезоне. Ни в ЛЧ ни даже в ЛЕ выступать не будут. Так себе перспектива
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Иван Иванов
Ответ Val Smith
Если не включит Азара, то вполне может принести много пользы и усилит состав.
Кстати говоря, да, ведь Неймар вполне может включить Азара. Но с другой стороны у Неймара такой природный талант, что отрывается с места играючи, будто не прикладывает усилий. Я, кстати говоря, думал, что он включит Азара уже, начиная с прошлого года, но он всё ещё неплох вроде.
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Иван Иванов
Ответ AnMe
Если Неймару уходить, то только сейчас, пока возраст позволяет. Тем более операцию сделал, которую долго откладывал.
Огоо, не знал таких подробностей. Было бы круто, если бы он всё-таки смог полностью восстановиться. Всё же Ней так и не раскрылся полностью я считаю. Хотелось бы его увидеть в Англии, не важно в каком клубе, было бы круто! Говорят, что в Англии жёстко играют, соответственно Ней тут будет ещё сильнее травмироваться, но вдруг всё произойдёт с точностью до наоборот?!
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Блуждающий странник
Ответ Иван Иванов
Ну к чемпионству...это ты перегнул. С таким-то Ман Сити одного Неймара не хватит. Но вот второе место с ним вполне могли бы отвоевать.
Почему? Я допускаю, что Сити выиграет ЛЧ в этом году, а после уже неизвестно в каком состоянии они будут. Ньюкасл по игре очень хорош. Пару трансферов ярких и могут, но нужно множество факторов
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Иван Иванов
Ответ Блуждающий странник
Неймар в Ньюкасл. Идеально. Очень этого хочу. Должное внимание даст клубу и докажет стаду, что он хорош в прессинге и способен в командный футбол. Вечно ярлыки на него вешают и всех собак, то в сборной то в клубе, а тут реально может притащить Ньюкасл к чемпионству и в ЛЧ пошуметь, там состав сбалансированный. Если Ньюкасл сделает ставку на Неймара, то вдвойне браво новым владельцам. Дать возможность топу Эдди Хау строить команду уже решение гениальное, его Борнмут для аутсайдера и нищего клуба был фантастическим, а могли пойти по классическому пути позвать какого-нибудь топа на закате карьеры как Моур и ни к чему это не привело бы
Ну к чемпионству...это ты перегнул. С таким-то Ман Сити одного Неймара не хватит. Но вот второе место с ним вполне могли бы отвоевать.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Блуждающий странник
Неймар в Ньюкасл. Идеально. Очень этого хочу. Должное внимание даст клубу и докажет стаду, что он хорош в прессинге и способен в командный футбол. Вечно ярлыки на него вешают и всех собак, то в сборной то в клубе, а тут реально может притащить Ньюкасл к чемпионству и в ЛЧ пошуметь, там состав сбалансированный. Если Ньюкасл сделает ставку на Неймара, то вдвойне браво новым владельцам. Дать возможность топу Эдди Хау строить команду уже решение гениальное, его Борнмут для аутсайдера и нищего клуба был фантастическим, а могли пойти по классическому пути позвать какого-нибудь топа на закате карьеры как Моур и ни к чему это не привело бы
тут реально может притащить Ньюкасл к чемпионству и в ЛЧ пошуметь, там состав сбалансированный.
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К чемпионству не притащит, но команду усилит.
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Валдис Пельш
Ответ Алексей Гусев
Мудрика?
оч смешно,
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Al561
Неймар и АПЛ???
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СынМилосердова
Похоже, история с Кришем ничему не научила МЮ
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Val Smith
Если не включит Азара, то вполне может принести много пользы и усилит состав.
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AnMe
Если Неймару уходить, то только сейчас, пока возраст позволяет. Тем более операцию сделал, которую долго откладывал.
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Balt
Боули стоит за деревом и поглядывая предвкушающим взглядом в сторону Неймара потирает руки.
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