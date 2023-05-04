«ПСЖ» может отдать Неймара в аренду с правом выкупа летом

Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

По информации L’Equipe, советник парижского клуба не против ухода бразильского футболиста летом, но не будет требовать этого.

Он оставляет решение этого вопроса за агентом игрока и президентом « » .

«ПСЖ» готов отдать форварда в аренду с правом выкупа. Считается, что футболист не соответствует проекту клуба, который включает в себя пункты об омоложении состава и увеличении числа французских игроков.

В последние недели интерес к нападающему проявлял клуб из Саудовской Аравии, но этот вариант не является для приоритетным.

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