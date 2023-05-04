«ПСЖ» может отдать Неймара в аренду с правом выкупа летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Пини Захави Неймар Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

По информации L’Equipe, советник парижского клуба Луиш Кампуш не против ухода бразильского футболиста летом, но не будет требовать этого.

Он оставляет решение этого вопроса за агентом игрока Пини Захави и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» готов отдать форварда в аренду с правом выкупа. Считается, что футболист не соответствует проекту клуба, который включает в себя пункты об омоложении состава и увеличении числа французских игроков.

В последние недели интерес к нападающему проявлял клуб из Саудовской Аравии, но этот вариант не является для Неймара приоритетным. 

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24 комментария

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blaugrana_man
Ответ TinTin
Назревает трио НЛМ. Неймар-Левандовски-Месси
Зарплату им Нассер платить будет? У Барселоны нет денег, чтоб Гави и Бальде зарегать..
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+21
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Олег Иваницкий
В целом трансфер Неймара из Барсы оказался плох и для Барсы, и для ПСЖ и для самого Неймара. Тот случай когда все стороны проиграли
+15
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+14
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TinTin
Вот и полистал пацан инстаграмм
+10
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Skiffiks
Каждый год одни и те же разговоры
+4
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+4
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dutchtrio
Челси или аль хиляль
+3
0
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TinTin
Ответ blaugrana_man
Зарплату им Нассер платить будет? У Барселоны нет денег, чтоб Гави и Бальде зарегать..
Ща Алемани в Вилле устроится и половину балласта барселоны выкупит
+4
-1
+3
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Пирс Морган
Да оставьте одного Мбаппе в нападении, он покажет, как надо брать очередной ЛЧ для ПСЖ
+5
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blaugrano
Может отдать, а может не отдать.
Никогда такого не было, и вот опять.
+4
-2
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Ярик01
Ответ Sergeev55
Саудовская Аравия - будующая футбольная суперлига!
Исправь, пока можно
+1
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Дмитрий Ермаков
Ответ Олег Иваницкий
В целом трансфер Неймара из Барсы оказался плох и для Барсы, и для ПСЖ и для самого Неймара. Тот случай когда все стороны проиграли
В целом этот трансфер оказал плохое влияние на весь футбол. Так как ценники спустил с цепи. Но конечно для Барсы этот трансфер оказал самый худший сценарий. Именно из-за этого начался хаос в клубе. Бездарное правление Бартомео еще долго будет аукиваться Барсе.
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andr d
В Барсе левый фланге уже давно пустует
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VengeanceV
К чему шёл,как говорится,весь талант спущен на пафос и лёгкие деньги.
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Universal1000
Прикол конечно.
За 6 сезонов рекорд сыгранных матчей - 31.
И всего дважды сыграл 30 раз. Ухаха.
Остальное 20+ и не более. Нормально так.
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BRAZIL10
из-за Неймара и необходимости ставить его в основу селесао и продули чемп, напов и защитников толока целая была, диспетчера, который бы отдал пас не было...были два, в закате...Вендел бы в серёдке все прикрутил бы, но тут же Неймара надо ставить...
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Алексей Дольский
Неймара в Барсу, в обмен на француза Дембеле)
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Теннисный абсолют
Неймар так-то величайший игрок в истории ПСЖ
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Alexander Nikitin
Ага в Зенит, там много соотечественников и тогда в Париже будет много газа.
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BurBon
С его зарплатой, они его даже бесплатно не смогут слить. В аренде надо еще будет половину зарплаты платить, если не больше, а о выкупе и речи быть не может.
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Николай Лазарев
Басюрса забирай на пару с Лео,а то слева играть некому.Можно и не выкупать
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blaugrana_man
Ответ TinTin
Ща Алемани в Вилле устроится и половину балласта барселоны выкупит
Звучит как бизнес-план 🤣
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sports!
там Реалу нужен нападающий как раз 😀😀
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QWertY
Если Джассим в итоге купит МЮ, то можно отдать в бесплатную аренду)
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