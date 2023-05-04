«ПСЖ» может отдать Неймара в аренду с правом выкупа летом
Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
По информации L’Equipe, советник парижского клуба Луиш Кампуш не против ухода бразильского футболиста летом, но не будет требовать этого.
Он оставляет решение этого вопроса за агентом игрока Пини Захави и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.
«ПСЖ» готов отдать форварда в аренду с правом выкупа. Считается, что футболист не соответствует проекту клуба, который включает в себя пункты об омоложении состава и увеличении числа французских игроков.
В последние недели интерес к нападающему проявлял клуб из Саудовской Аравии, но этот вариант не является для Неймара приоритетным.
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Никогда такого не было, и вот опять.
За 6 сезонов рекорд сыгранных матчей - 31.
И всего дважды сыграл 30 раз. Ухаха.
Остальное 20+ и не более. Нормально так.