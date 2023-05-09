Андрей Кобелев: «Если у «Зенита» убрать пару иностранцев, большой вопрос, станет ли он чемпионом. Никто не может позволить себе Малкома за такие деньги»

Теги Зенит Андрей Кобелев премьер-лига Россия лимит на легионеров деньги Футбол

Андрей Кобелев считает, что успехи «Зенита» связаны с легионерами.

«Чтобы конкурировать с «Зенитом» в первую очередь нужно обращать внимание на платежку. Никто не может себе позволить купить Малкома за такие деньги. Когда смотришь на платежки, то сразу становится понятно, кто будет чемпионом.

Это доминирование продлится долго, остальным нужно налаживать трансферную политику по всем фронтам. Это касается не только «Динамо», но и других клубов, которые хотят когда-то конкурировать с «Зенитом».

Но если из Питера убрать пару иностранцев, то будет большой вопрос, станет ли «Зенит» чемпионом», – сказал бывший тренер «Динамо».

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105 комментариев

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blaugrano
Если у Гвардиолы или Клоппа убрать пару полушарий мозга, то они будут такими же тренерами, как Кобелев.
+85
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Архитектор Мендисабаль
Ещё один убиральщик... Позорные клоуны, провалившиеся в профессии тренера, бесстыдно разевают рот, именуя себя теперь экспертами...
+73
-15
+58
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Owen_the_Simple
Зенит брал Малкома с рассрочкой выплат на 5 лет. Только за один сезон в ЛЧ получил от УЕФА больше 40 миллионов.
Кто мешал столичным грандам, не покорять последние строчки в группе дотационной ЛЕ, а пытаться зарабатывать в ЛЧ, когда позволял рейтинг страны?
+53
-14
+39
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Oleg Olegov
Ну было у Динамо много крутых иностранцев. И чемпионы Европы были, и победители ЛЧ.
Много они выиграли в России?
Малком так или иначе поспособствовал переходу Клаудиньо. Хоть и дорогой игрок, но не кривляется, а отрабатывает свои деньги, и свой трансфер давно отбил.
Тратить деньги тоже надо уметь.
+34
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серж
Ну тогда надо убрать Промеса у Спартака, Кордобу у Краснодара, Мойзеса у ЦСКА и т.д. по списку. Почему говорим только о Зените?
+33
-6
+27
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Михо
Сколько ж можно этих если🤦🏻‍♂️ ну а если у Спартака убрать Промеса, может в тройку не попадут и тд. История не знает сослагательного наклонения, а если бы у Сити не было КдБ и Гюндогана, они бы не выиграли АПЛ. Нужно отталкиваться от факта наличия игроков в команде.
+18
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Hong Kil
Попугаи все попугайничают. Своя корова молока не дает, так мечтают что бы у соседа корова сдохла.
+19
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Бродяга-симпатяга
Очень хочу чтобы летом Малком уехал в европу и Зенит снова стал чемпионом. Фиксировать московское нытье доставляет истинное удовольствие
+17
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ЗЕНИТ65
Достали уже эти убиральщики. Первое чемпионство Семака, сколько малкомов было? Семаку пришлось разгребать состав после Луческу и Манчини. И весь этот сезон Зенит прошёл на первом месте.
+15
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ЗЕНИТ65
Ответ Михо
Сколько ж можно этих если🤦🏻‍♂️ ну а если у Спартака убрать Промеса, может в тройку не попадут и тд. История не знает сослагательного наклонения, а если бы у Сити не было КдБ и Гюндогана, они бы не выиграли АПЛ. Нужно отталкиваться от факта наличия игроков в команде.
Они и с Промесом в прошлом сезоне еле в десятку попали.
+13
-2
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сам ГазПром
Ответ Owen_the_Simple
Зенит брал Малкома с рассрочкой выплат на 5 лет. Только за один сезон в ЛЧ получил от УЕФА больше 40 миллионов. Кто мешал столичным грандам, не покорять последние строчки в группе дотационной ЛЕ, а пытаться зарабатывать в ЛЧ, когда позволял рейтинг страны?
Ты чего. Там АЕК Лорнакийский или Бенфика, которую Зенит почему то должен на одной ноге пробегать.
Да и вообще, там семёрки отгружают, а это то еще удовольствие. Вобщем делать там может и нечего.
+12
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Karl_Ivanovich
Ну просто все подряд знают что надо убрать у дедушки чтобы он стал как все бабушкой...
Откуда такое стремление рушить хорошее и работающее, чтобы "плохосделанное" и неработающее выглядело не так уныло?!
И советчики-то такие все "удачливые" - которых отовсюду выгнали метлой поганой под тощую задницу.
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ЛексЛютый
Ответ Oleg Olegov
Ну было у Динамо много крутых иностранцев. И чемпионы Европы были, и победители ЛЧ. Много они выиграли в России? Малком так или иначе поспособствовал переходу Клаудиньо. Хоть и дорогой игрок, но не кривляется, а отрабатывает свои деньги, и свой трансфер давно отбил. Тратить деньги тоже надо уметь.
Аяй такое вспоминать, вы чего?)
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Otto Kretschmer
Андрей Николаевич, ни один город мира не может себе позволить такое количество команд как в Москве, так что зарплата Малкома себя оправдывает , по сравнению со столичными тратами.
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Алексей Кузнецов
Ответ Злобный Конь
Кобелев,тебя же в Питере любили. Вообще-то это тоже особое умение - управлять высококлассными игроками. Или кто-то думает- брось им мяч,и они сами всё сделают?
Он так "Динамо" в ФНЛ отправил.
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Злобный Конь
Кобелев,тебя же в Питере любили.
Вообще-то это тоже особое умение - управлять высококлассными игроками. Или кто-то думает- брось им мяч,и они сами всё сделают?
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Екн Лор
Ответ george_best7
Под дурака не коси. Малком, Вендел, Клаудиньо - такие трансферы не может себе позволить ни один клуб рпл. Ни по самой выплате, ни по зарплатам. Про Мойзеса особенно смешно.
Зенит брал чемпионства и без Малкома с Клаудиньо. Дриусси с Оздоевым вполне хватало
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юра георгиевский
За эти пять лет(5 ЧР Зенита), Малком только 1 год целиком сыграл в Зените. Первое доказательство бреда господина Кобелева. Пусть прочитает этот пост.
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bushmen
Лицемерная Москва..Как противно!!!!
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Виктор
Ответ george_best7
Под дурака не коси. Малком, Вендел, Клаудиньо - такие трансферы не может себе позволить ни один клуб рпл. Ни по самой выплате, ни по зарплатам. Про Мойзеса особенно смешно.
Клаудиньо 12, Макаров тоже 12. Разницу надо объяснять?
+8
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форест
Опять кого то убрать
Они сговорились?
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igls54
Малком: Я русский, и мне повезло
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владимир семенов
Так уберите в лидирующих командах по всему миру всех основных игроков,а там они получают денег поболее Малкома,результат наверняка будет другим,так что какую ту пургу несут все эти люди
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xoms
Ответ george_best7
Под дурака не коси. Малком, Вендел, Клаудиньо - такие трансферы не может себе позволить ни один клуб рпл. Ни по самой выплате, ни по зарплатам. Про Мойзеса особенно смешно.
Может просто за место двух Тилей, стоит брать одного Малкома?
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Алексей Дольский
Ответ Архитектор Мендисабаль
Ещё один убиральщик... Позорные клоуны, провалившиеся в профессии тренера, бесстыдно разевают рот, именуя себя теперь экспертами...
Вот я честно не люблю Зенит, и на это много причин. Но когда всякие эксперты говорят про Малкома, что типа вот убери его из Зенита, то все будет иначе, хочется возразить) Малком играть то нормально стал в этом сезоне, а Зенит чемпион уже 5 лет) Видимо все же дело не в паре легионерах и Малкоме)
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