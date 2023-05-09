Андрей Кобелев: «Если у «Зенита» убрать пару иностранцев, большой вопрос, станет ли он чемпионом. Никто не может позволить себе Малкома за такие деньги»
Андрей Кобелев считает, что успехи «Зенита» связаны с легионерами.
«Чтобы конкурировать с «Зенитом» в первую очередь нужно обращать внимание на платежку. Никто не может себе позволить купить Малкома за такие деньги. Когда смотришь на платежки, то сразу становится понятно, кто будет чемпионом.
Это доминирование продлится долго, остальным нужно налаживать трансферную политику по всем фронтам. Это касается не только «Динамо», но и других клубов, которые хотят когда-то конкурировать с «Зенитом».
Но если из Питера убрать пару иностранцев, то будет большой вопрос, станет ли «Зенит» чемпионом», – сказал бывший тренер «Динамо».
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Кто мешал столичным грандам, не покорять последние строчки в группе дотационной ЛЕ, а пытаться зарабатывать в ЛЧ, когда позволял рейтинг страны?
Много они выиграли в России?
Малком так или иначе поспособствовал переходу Клаудиньо. Хоть и дорогой игрок, но не кривляется, а отрабатывает свои деньги, и свой трансфер давно отбил.
Тратить деньги тоже надо уметь.
Да и вообще, там семёрки отгружают, а это то еще удовольствие. Вобщем делать там может и нечего.
Откуда такое стремление рушить хорошее и работающее, чтобы "плохосделанное" и неработающее выглядело не так уныло?!
И советчики-то такие все "удачливые" - которых отовсюду выгнали метлой поганой под тощую задницу.
Вообще-то это тоже особое умение - управлять высококлассными игроками. Или кто-то думает- брось им мяч,и они сами всё сделают?
Они сговорились?