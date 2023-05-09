Андрей Кобелев: «Если у «Зенита» убрать пару иностранцев, большой вопрос, станет ли он чемпионом. Никто не может позволить себе Малкома за такие деньги»

Андрей Кобелев считает, что успехи «Зенита» связаны с легионерами.

«Чтобы конкурировать с «Зенитом» в первую очередь нужно обращать внимание на платежку. Никто не может себе позволить купить Малкома за такие деньги. Когда смотришь на платежки, то сразу становится понятно, кто будет чемпионом.

Это доминирование продлится долго, остальным нужно налаживать трансферную политику по всем фронтам. Это касается не только «Динамо», но и других клубов, которые хотят когда-то конкурировать с «Зенитом».

Но если из Питера убрать пару иностранцев, то будет большой вопрос, станет ли «Зенит» чемпионом», – сказал бывший тренер «Динамо».

Лахиялов о «Зените»: «Нужен потолок зарплат или не более одного трансфера внутри России, чтобы хоть как-то уравнять шансы команд»

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы