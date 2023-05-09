«Зениту» далеко до популярности «Спартака». Даже учитывая их Кубок УЕФА, у красно-белых было больше хороших результатов». Экс-тренер Армении Минасян о клубах

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Вардан Минасян Футбол

Экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».

– Знаю, что в России принято считать «Спартак» народной командой. «Спартак» выиграл больше титулов.

И в еврокубках, даже учитывая победный для «Зенита» Кубок УЕФА, у красно-белых было больше хороших результатов. Я помню матчи, когда они обыгрывали в «Лужниках» очень сильных соперников, тот же «Реал».

Считаю, что пока «Зениту» до «Спартака» немного далеко. При этом я понимаю, что в последние годы «Зенит» – гегемон и по финансам, и по игрокам.

– Еще раз: вы уверены, что «Зениту» пока далеко до популярности «Спартака»?

– Думаю, да. Мне очень нравился стиль игры того «Спартака», это отложилось в памяти.

Но у «Зенита» большие возможности, и потому сейчас в российском футболе такая ситуация, – сказал Минасян.

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

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163 комментария

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FNT
Меня поражают все эти стенания по поводу побед Спартака над Реалом и прочих "успехов". Почти все они не имели никакого турнирного смысла - просто победа в отдельном матче при невыходе из группы. Исключения есть, например победа над Аяксом, но большинство подобных побед - пшик.

У Зенита есть разгромная победа в полуфинале еврокубка над одним из величайших клубов в истории европейского футбола, которая обеспечила проход в следующий раунд. Это кроет все эти случайные одноразовые Реалы и Арсеналы 100500 раз.
+91
-23
+68
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FNT
Ответ T622222
Брюгге это да 🤣🤣🔥🔥
Кошице, Легия, Санкт-Галлен, АЕК, две ничьи с Марибором, дальше по списку. Думать у тебя желания 0, только типа "потроллил" и эмодзи порисовал.

*****, *****.
+53
-9
+44
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Owen_the_Simple
Зенит хвалят Хиддинк и Капелло, а Спартак - Вардан Минасян. Добавить тут нечего, в общем-то.
+47
-15
+32
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Kenny De Schepper
У спартачка из результатов только бромантановые чемпионства с ручными судейками
+47
-24
+23
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Abriel
еще одного из нафталина достали ДухЪ и величие показать...
+32
-11
+21
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Owen_the_Simple
Когда рассказчик со старта заходит с байки про "народную команду", то сразу понятно, что интервью будет весёлым.
+23
-3
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Честный контроль
Когда у мяса случается ожидаемый слив на поле и отток болельщиков, клуб включает запрещенный прием и "берет" интервью у Заремы и ноунеймов,которые на всю их деревню начинают голосить о "популярности" и "величии". Забывая что клоуны в цирке тоже достаточно популярны и равных им, в их задаче рассмешить народ, конечно нет.
+20
-5
+15
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Юрий Кечко
Хрен с ним с кубком уефа , хрен с ними выходами из групп лч и в целом в весну почти всегда от Зенита в отличии от Спартака
Часто парируют , «ну эээ Спартак зато топов возил в Зенит их никогда не обыгрывал «
Смотрим на список обыгранных топов , именно прям топов , с тех пор как в лч появилась группа и в командах стало не по 3 легионера

Зенит : Бавария, Манчестер, Милан , Ливерпуль , Боруссия

Спартак : Интер , Реал

????? Я может забыл кого ?

P.S прошлогодний Наполи это не топ, а то я бы включил у Зенита победы над всякими Порту , Лионами , Бенфиками И так далее
+16
-3
+13
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Вольдемар Непутёвый
Ответ T622222
Брюгге это да 🤣🤣🔥🔥
или например Акрон..
+15
-3
+12
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Юрий Кечко
Ответ FNT
Кошице, Легия, Санкт-Галлен, АЕК, две ничьи с Марибором, дальше по списку. Думать у тебя желания 0, только типа "потроллил" и эмодзи порисовал. *****, *****.
Негодую , почему в списке нет Рапида, Нек Неймиген, Вилем II, ???
+13
-2
+11
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Александр Жердин
Больше хороших результатов? Ну да, самое разгромное поражение в группе ЛЧ среди ВСЕХ российских команд.
+16
-6
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Кирилл.С-Пб
Это вообще кто?)
+14
-5
+9
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Owen_the_Simple
Ответ Кирилл.С-Пб
Это вообще кто?)
С этого момента - честнейший из людей и главный специалист по российскому футболу.
+15
-6
+9
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ZenitTop
Ответ Kenny De Schepper
У спартачка из результатов только бромантановые чемпионства с ручными судейками
Я хоть и болельщик Зенита,но уважаю тот Спартак 90х с 6ю победами в группе ЛЧ
+15
-7
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Abriel
Ответ Kenny De Schepper
У спартачка из результатов только бромантановые чемпионства с ручными судейками
и те быльём порасли
+11
-4
+7
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ЛексЛютый
Ответ Алексей Муравьёв
Ну да больше миллиарда баксов на Зенит за последние 10 лет, а толку 0, или 3 или 4 место в слабейших группах ЛЧ, вам убогим даже Халки не помогли, поэтому не свисти тут, болотный любитель!
После 3 мест в ЛЧ была евровесна.
С Халком были плей-офф ЛЧ,недалекий.
Не говоря уже о заработанных средствах за такие «провалы».
+9
-2
+7
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Simplicissimus
К фксм прилипло всё глорьё болеющее за победителей. Отсюда и истерики после каждого поражения
+6
0
+6
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Кирилл.С-Пб
Ответ T622222
Ау новодел???? Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953 Star*.svg, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 Star*.svgStar*.svg, 1987, 1989, / 1992, 1993, 1994 Star*.svgStar*.svgStar*.svg,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Star*.svgStar*.svgStar*.svgStar*.svg, 2001, 2016/17 Серебряный призёр (18): 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991, / 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21 Бронзовый призёр (12): 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986, / 1995, 2002, 2017/18 Кубок СССР (10, рекорд) / Кубок России Обладатель (14): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2021/22 Финалист (7): 1948, 1952, 1957, 1972, 1981, / 1995/96, 2005/06 Суперкубок России Обладатель: 2017 Финалист (4): 2004, 2006, 2007, 2022
Копа Дель Сол забыл! Самый важный
+12
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Злодей Спб
Но есть нюанс. Золотой век спартака был 25-30 лет назад, а Зенит флагман российского футбола последние 15 лет. База болельщиков Зенита приростает год от года, а база болельщиков спартака - стагнирует.

Вот рассказывает КБ-папа сыну о великом прошлом команды, а потом эта команда сливается Акрону - сын в шоке, говорит папе, что все в школе болеют за Зенит и он тоже будет, чтобы его не назвали лузером и не дразнили - теперь в шоке КБ-папа!
^_^
+7
-1
+6
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FNT
Ответ Алексей Сигаев
Провинциальные комплексы детектед
Личные выпады вместо нормальных доводов. Обожаю!
+4
0
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FNT
Ответ Юрий Кечко
Негодую , почему в списке нет Рапида, Нек Неймиген, Вилем II, ???
Спасибо за дополнение! Но мне кажется, что с Виллемом они 4 очка из 6 взяли.
+4
0
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Юрий Кечко
Хоть кто нибудь может показать эти «было больше хороших результатов «?
Ну я не беру даже слабый Спартак последних 20 лет
Ну я сто раз скидывал выступления Спартака 90-х в группах , один выход в плей офф , остальное 3-4 места в группах

Типо победы над Реалом и Арсеналом тоже были когда занимали 3-4 соотвественно
Сколько будет жить ещё этот миф ?
+6
-2
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ЛексЛютый
Ответ Алексей Муравьёв
Это называется глорики, кто побеждает, за того и болеют )
В 90-ых Спартак так набрал фанбазу? Или сразу все с рождения за ромбик?
+4
-1
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Sorokin**********
Спартаковские уже смешат опусами о популярности, комплекс чтоли какой-то? Как дети капризные "Вы стали чемпионами, зато меня родители больше любят"🤣
+7
-4
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Abriel
Ответ Злодей Спб
Но есть нюанс. Золотой век спартака был 25-30 лет назад, а Зенит флагман российского футбола последние 15 лет. База болельщиков Зенита приростает год от года, а база болельщиков спартака - стагнирует. Вот рассказывает КБ-папа сыну о великом прошлом команды, а потом эта команда сливается Акрону - сын в шоке, говорит папе, что все в школе болеют за Зенит и он тоже будет, чтобы его не назвали лузером и не дразнили - теперь в шоке КБ-папа! ^_^
болеть надо сердцем, а не за победы
+3
0
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