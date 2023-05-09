«Зениту» далеко до популярности «Спартака». Даже учитывая их Кубок УЕФА, у красно-белых было больше хороших результатов». Экс-тренер Армении Минасян о клубах
Экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».
– Знаю, что в России принято считать «Спартак» народной командой. «Спартак» выиграл больше титулов.
И в еврокубках, даже учитывая победный для «Зенита» Кубок УЕФА, у красно-белых было больше хороших результатов. Я помню матчи, когда они обыгрывали в «Лужниках» очень сильных соперников, тот же «Реал».
Считаю, что пока «Зениту» до «Спартака» немного далеко. При этом я понимаю, что в последние годы «Зенит» – гегемон и по финансам, и по игрокам.
– Еще раз: вы уверены, что «Зениту» пока далеко до популярности «Спартака»?
– Думаю, да. Мне очень нравился стиль игры того «Спартака», это отложилось в памяти.
Но у «Зенита» большие возможности, и потому сейчас в российском футболе такая ситуация, – сказал Минасян.
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
У Зенита есть разгромная победа в полуфинале еврокубка над одним из величайших клубов в истории европейского футбола, которая обеспечила проход в следующий раунд. Это кроет все эти случайные одноразовые Реалы и Арсеналы 100500 раз.
*****, *****.
Часто парируют , «ну эээ Спартак зато топов возил в Зенит их никогда не обыгрывал «
Смотрим на список обыгранных топов , именно прям топов , с тех пор как в лч появилась группа и в командах стало не по 3 легионера
Зенит : Бавария, Манчестер, Милан , Ливерпуль , Боруссия
Спартак : Интер , Реал
????? Я может забыл кого ?
P.S прошлогодний Наполи это не топ, а то я бы включил у Зенита победы над всякими Порту , Лионами , Бенфиками И так далее
С Халком были плей-офф ЛЧ,недалекий.
Не говоря уже о заработанных средствах за такие «провалы».
Вот рассказывает КБ-папа сыну о великом прошлом команды, а потом эта команда сливается Акрону - сын в шоке, говорит папе, что все в школе болеют за Зенит и он тоже будет, чтобы его не назвали лузером и не дразнили - теперь в шоке КБ-папа!
^_^
Ну я не беру даже слабый Спартак последних 20 лет
Ну я сто раз скидывал выступления Спартака 90-х в группах , один выход в плей офф , остальное 3-4 места в группах
Типо победы над Реалом и Арсеналом тоже были когда занимали 3-4 соотвественно
Сколько будет жить ещё этот миф ?