«Зениту» далеко до популярности «Спартака». Даже учитывая их Кубок УЕФА, у красно-белых было больше хороших результатов». Экс-тренер Армении Минасян о клубах

Экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».

– Знаю, что в России принято считать «Спартак» народной командой. «Спартак» выиграл больше титулов.

И в еврокубках, даже учитывая победный для «Зенита» Кубок УЕФА, у красно-белых было больше хороших результатов. Я помню матчи, когда они обыгрывали в «Лужниках» очень сильных соперников, тот же «Реал».

Считаю, что пока «Зениту» до «Спартака» немного далеко. При этом я понимаю, что в последние годы «Зенит» – гегемон и по финансам, и по игрокам.

– Еще раз: вы уверены, что «Зениту» пока далеко до популярности «Спартака»?

– Думаю, да. Мне очень нравился стиль игры того « », это отложилось в памяти.

Но у « » большие возможности, и потому сейчас в российском футболе такая ситуация, – сказал .

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?