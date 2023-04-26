Месси просил повысить зарплату в связи со статусом чемпиона мира, Аль-Хелайфи отказал. «ПСЖ» ожидает, что Лионель уйдет летом

«ПСЖ» планирует следующий сезон с учетом того, что Лионеля Месси в команде не будет.

Как передает As со ссылкой на Le Parisien, форвард не отвечает на предложение продлить контракт, которое было ему направлено несколько недель назад.

Отец футболиста, , просил повысить Лионелю зарплату, поскольку он стал чемпионом мира, но президент ответил отказом. Клуб хочет заключить новый договор на прежних условиях и сроком на год.

В « » единственным ключевым игроком считают Килиана Мбаппе и строить проект намерены вокруг него.

Интерес к продлению контракта с Месси есть, но руководители видят плюсы и в том, что с уходом аргентинца снизится нагрузка на платежную ведомость.

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