Месси просил повысить зарплату в связи со статусом чемпиона мира, Аль-Хелайфи отказал. «ПСЖ» ожидает, что Лионель уйдет летом
«ПСЖ» планирует следующий сезон с учетом того, что Лионеля Месси в команде не будет.
Как передает As со ссылкой на Le Parisien, форвард не отвечает на предложение продлить контракт, которое было ему направлено несколько недель назад.
Отец футболиста, Хорхе Месси, просил повысить Лионелю зарплату, поскольку он стал чемпионом мира, но президент Нассер Аль-Хелайфи ответил отказом. Клуб хочет заключить новый договор на прежних условиях и сроком на год.
В «ПСЖ» единственным ключевым игроком считают Килиана Мбаппе и строить проект намерены вокруг него.
Интерес к продлению контракта с Месси есть, но руководители видят плюсы и в том, что с уходом аргентинца снизится нагрузка на платежную ведомость.
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Мда)
Неймар сначала за пенальти дрался с Кавани прямо на поле, потом с Мбаппе через СМИ. Это всё из-за Месси.
не обеднели бы.