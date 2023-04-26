Месси просил повысить зарплату в связи со статусом чемпиона мира, Аль-Хелайфи отказал. «ПСЖ» ожидает, что Лионель уйдет летом

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Хорхе Месси Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» планирует следующий сезон с учетом того, что Лионеля Месси в команде не будет.

Как передает As со ссылкой на Le Parisien, форвард не отвечает на предложение продлить контракт, которое было ему направлено несколько недель назад.

Отец футболиста, Хорхе Месси, просил повысить Лионелю зарплату, поскольку он стал чемпионом мира, но президент Нассер Аль-Хелайфи ответил отказом. Клуб хочет заключить новый договор на прежних условиях и сроком на год.

В «ПСЖ» единственным ключевым игроком считают Килиана Мбаппе и строить проект намерены вокруг него.

Интерес к продлению контракта с Месси есть, но руководители видят плюсы и в том, что с уходом аргентинца снизится нагрузка на платежную ведомость.

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96 комментариев

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ILshat Sabitov
нам нужно больше золота...
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-17
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donatodonatore
Коротышка патологически жаден
+74
-30
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Fenek
А в предыдущей новости было написано, что зарплата ему не важна, важна спортивная составляющая проекта...
Мда)
+37
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Vinnipukh Vinni
Ответ Fenek
А в предыдущей новости было написано, что зарплата ему не важна, важна спортивная составляющая проекта... Мда)
Уже очевидно, что это такая инфовойна французских и испанских СМИ. С разницей в несколько часов или максимум в день они выпускают новости с противоположным содержанием.
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Vinnipukh Vinni
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Развалил клуб, разрушил раздевалку, результаты полетели вниз. Лео в ПСЖ - это провал
Перед его приходом были на 2 месте в Лиге 1, после опустились на 1 место.
Неймар сначала за пенальти дрался с Кавани прямо на поле, потом с Мбаппе через СМИ. Это всё из-за Месси.
+19
-4
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Аморалинни
Ответ donatodonatore
Коротышка патологически жаден
Бостон Селтик должен поставить его себе на эмблему
+16
-6
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MajestySport
Все новости про Роналду правда, все новости про Месси-фейк! Типичная отмазка мессибоев)
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Ruslan Drake
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Фаны Месси, ну будьте же честны, что Лео ни в чем не лучше Роналду
Да, Лео не святой, как и практически все. Но отрицательных качеств у него поменьше, чем у Криша уж точно
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Кар Карыч
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
очередной вброс от Ле Паризьен, хавайте
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Alisher Yusufov
А что дает звание чм, кубки ЛЧ или плюс очки в чемпионате?
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Caerly
Пенсионер, который завалил игру в клубе ради подготовки к ЧМ и после ЧМ, требует повышения, постарев на год? Это лепреконство уже.
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Кар Карыч
Ответ Кар Карыч
очередной вброс от Ле Паризьен, хавайте
ну клубничкофаны конечно, задизивают, для них Ле Паризьен - единственный источник счастья на данный момент
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umnik3
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Боитесь?)) Еще не забыли?))
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breeze1989
Ответ Raul14
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Он не жадный, просто для разных клубов разные условия. В сторону саудитов он меньше чем за 250 миллионов не посмотрит, в ПСЖ он уже убедился, что является лучшим игроком команды и меньше сотни (как у Мбаппе) получать не хочет, а в Барсе можно и за десяточку плюс проценты от маркетинга погонять.
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BSADNIK
Ответ ILshat Sabitov
нам нужно больше золота...
не хватает золота...
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Кокич
Могли бы и накинуть тысчонку-другую к жалованию,
не обеднели бы.
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Caterina
Ответ MajestySport
Все новости про Роналду правда, все новости про Месси-фейк! Типичная отмазка мессибоев)
Позорные новости про Роналду подкреплены его интервью, видео и фактами. Но вы продолжайте натягивать сову на глобус, что вам ещё остаётся.
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Трёхочковый Билла Симмонса
Ответ Аморалинни
Бостон Селтик должен поставить его себе на эмблему
Ору
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donatodonatore
Ответ Абдул Абакаев
так иди работай
Уже. Тружусь в поте лица.
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Dexter Dallas
А у барсы так же будет просить зарплату выше, чем была? Ведь чемпион мира же. Они то старую еще не отдали. А тут с новостью о повышении герой идет домой.
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Dexter Dallas
Ответ MajestySport
Все новости про Роналду правда, все новости про Месси-фейк! Типичная отмазка мессибоев)
А у меня, как у родоначальника термина "мессибои" удаляют комменты
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Геннадий Тимченко
Выходит пешеχοдным "инсайдерам-свидетелям перехода в Барсу" пока не получается развести владельцев ПCЖ на большую баблишку для грозы Кюросау...
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Syndycate
Его брали под ЛЧ, где он традиционно в штаны жиденько наложил, за что ему повышать зарплату? Толку Нассеру от кубка Мира?
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donatodonatore
Ответ Caterina
Вот для вас и печатают такую дичь.
Yes of course, Ket!!
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LinkLin
А как же бабки сочетаются с барселоной? Или Месси придет добивать то, что не добил?
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