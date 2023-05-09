В инстаграме ЛЧ соперником «Реала» представили «Челси» вместо «Ман Сити». Сторис исправили спустя 45 минут
В соцсетях Лиги чемпионов выложили анонс матча «Реала» с «Челси» вместо «Манчестер Сити».
В полуфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 9 мая.
В официальном аккаунте турнира в инстаграме при анонсе матча была допущена ошибка – вместо «Манчестер Сити» в афише была эмблема «Челси».
Сторис с неверным анонсом была доступна около 45 минут, после чего ее заменили.
Напомним, «Реал» обыграл «Челси» в 1/4 финала (общий счет – 4:0).
Скриншот: instagram.com/championsleague
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.
Какая там разница..