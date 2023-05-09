В инстаграме ЛЧ соперником «Реала» представили «Челси» вместо «Ман Сити». Сторис исправили спустя 45 минут

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети ахахаха Футбол

В соцсетях Лиги чемпионов выложили анонс матча «Реала» с «Челси» вместо «Манчестер Сити».

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 9 мая.

В официальном аккаунте турнира в инстаграме при анонсе матча была допущена ошибка – вместо «Манчестер Сити» в афише была эмблема «Челси».

Сторис с неверным анонсом была доступна около 45 минут, после чего ее заменили.

Напомним, «Реал» обыграл «Челси» в 1/4 финала (общий счет – 4:0).

Скриншот: instagram.com/championsleague

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Перед «Челси» – «Реал» не было гимна ЛЧ. Как так?

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Теннисный абсолют
Неудивительно, Мадрид столько раз избивал клубы ОПЛ, что их уже путают. Какая там разница..
Не ОПЛ, а АПЛ или тебя сильно обидели английские клубы ?
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evgen123
вообще то у Челси две чашки ЛЧ, у МанСити 0
+54
-28
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Теннисный абсолют
Неудивительно, Мадрид столько раз избивал клубы ОПЛ, что их уже путают. Какая там разница..
Избивал? Ты про прошлый сезон, где Реал еле ноги унёс от Сити и кое как прошёл Челси, проигрывая в какой-то момент 1 - 4 дома ( вовремя отменили). А до этого был сезон, где Челси легко выбил Реал из полуфинала и взял ЛЧ. Ничего не имею против Реала, но их глоры слишком много на себя берут. 🤭
+33
-15
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ evgen123
вообще то у Челси две чашки ЛЧ, у МанСити 0
и что?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Эх, мечты, мечты...
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
СММщик забухал, ну с кем не бывает )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pirmuhammet Ahmedow
Ответ evgen123
вообще то у Челси две чашки ЛЧ, у МанСити 0
Простите, а как это взаимосвязано? Или эта выс** ради плюсиков, ну да ладно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Лэмпард: вот блин, зря с дачи на работу сорвался в праздничный день!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Это серьёзно достойно новости отдельной?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Как можно было перепутать 2 победителя ЛЧ с Манчестер сити? Очередной позор УЕФА. 🤭
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Неудивительно, Мадрид столько раз избивал клубы ОПЛ, что их уже путают.
Какая там разница..
+18
-17
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джесси Пинкман
Это был бы подарок для Реала 😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан АПЛ
Челси второй раз такого не вынесет, не надо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Намёк что типа Сити не достоин))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Акира_1
Избивал? Ты про прошлый сезон, где Реал еле ноги унёс от Сити и кое как прошёл Челси, проигрывая в какой-то момент 1 - 4 дома ( вовремя отменили). А до этого был сезон, где Челси легко выбил Реал из полуфинала и взял ЛЧ. Ничего не имею против Реала, но их глоры слишком много на себя берут. 🤭
Реал Мадрид хозяин АПЛ и это факт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Перепутали мешки😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Ответ Talgat Ergeshov
можно спросить,за кого они болеют и почему их все знают😁
Бойцы ММА.Раскручивают второй бой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
Ответ Talgat Ergeshov
можно спросить,за кого они болеют и почему их все знают😁
они хейтеры по большей части
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
можно спросить,за кого они болеют и почему их все знают😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Вот это новость, спасибо, что держите в курсе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shatkiy KokoZhir
Кто там их разберет, эти английские мешки...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Мог пропустить, но как же здоврово, что эта новость на главной!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
кому-то лень было переделывать) а потом жалуются, что нейросети их заменят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthas M
Копипаста))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий