В инстаграме ЛЧ соперником «Реала» представили «Челси» вместо «Ман Сити». Сторис исправили спустя 45 минут

В соцсетях Лиги чемпионов выложили анонс матча «Реала» с «Челси» вместо «Манчестер Сити».

В полуфинале мадридский «Реал» сыграет с « ». Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 9 мая.

В официальном аккаунте турнира в инстаграме при анонсе матча была допущена ошибка – вместо «Манчестер Сити» в афише была эмблема «Челси».

Сторис с неверным анонсом была доступна около 45 минут, после чего ее заменили.

Напомним, « » обыграл « » в 1/4 финала (общий счет – 4:0).

Скриншот: instagram.com/championsleague

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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