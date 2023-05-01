Модрич отправился к врачу, применяющей гель из плаценты, чтобы быстрее восстановиться от травмы. Хавбек «Реала» хочет сыграть в финале Кубка Испании
Лука Модрич намерен восстановиться после травмы быстрее ожидаемого срока.
Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче 31-го тура Ла Лиги против «Жироны». Хорват может пропустить финал Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 9 мая.
По данным сербского издания Sport Klub, в выходные Модрич прилетел в Белград для консультации с сербским специалистом по восстановлению после мышечных травм Марьяной Ковачевич. В своей работе она использует гель на основе плаценты и аппарат, «создающий волновое давление», за счет чего сроки восстановления якобы значительно сокращаются.
С Ковачевич, в частности, работал теннисист Новак Джокович, а также, по словам Рафаэля Бенитеса, некоторые игроки «Ливерпуля». По информации Relevo, стоимость ее консультации в Белграде составляет около 5 тысяч евро.
По данным издания As, подтвердившего поездку Модрича к Ковачевич, хорват хочет получить игровое время в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая, хотя это и маловероятно.
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Оособенно над Ван Перси. Он тоже есздил к какой-то сербской врачихе за лошадиной плацентой. И это стало известно прессе. Ух сколько на него насмешек тогда вылилось...
Yahoo.Sports англоязычный даже диалог Венгера и Ван Перси шуточный публиковал. Телефонный разговор их типа. И диалог начинался с фразы Венгера "Ну что там, как дела, плацентная душа?". И в комментах помню беснование англоязычных фанатов Арсенала от смеха)
Посмотрим может поможет это ему , мозги вдруг заработают , а может и в футболе разбираться начнёт ;)
А то в комментах от него только желчь обиженного мальчика (