Модрич отправился к врачу, применяющей гель из плаценты, чтобы быстрее восстановиться от травмы. Хавбек «Реала» хочет сыграть в финале Кубка Испании

Лука Модрич намерен восстановиться после травмы быстрее ожидаемого срока.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче 31-го тура Ла Лиги против «Жироны». Хорват может пропустить финал Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 9 мая.

По данным сербского издания Sport Klub, в выходные Модрич прилетел в Белград для консультации с сербским специалистом по восстановлению после мышечных травм Марьяной Ковачевич. В своей работе она использует гель на основе плаценты и аппарат, «создающий волновое давление», за счет чего сроки восстановления якобы значительно сокращаются.

С Ковачевич, в частности, работал теннисист Новак Джокович, а также, по словам Рафаэля Бенитеса, некоторые игроки «Ливерпуля». По информации Relevo, стоимость ее консультации в Белграде составляет около 5 тысяч евро.

По данным издания As, подтвердившего поездку Модрича к Ковачевич, хорват хочет получить игровое время в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая, хотя это и маловероятно.

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