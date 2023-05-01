Модрич отправился к врачу, применяющей гель из плаценты, чтобы быстрее восстановиться от травмы. Хавбек «Реала» хочет сыграть в финале Кубка Испании

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Новак Джокович травмы Лука Модрич Здоровье Футбол

Лука Модрич намерен восстановиться после травмы быстрее ожидаемого срока.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму бедра в матче 31-го тура Ла Лиги против «Жироны». Хорват может пропустить финал Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 9 мая.

По данным сербского издания Sport Klub, в выходные Модрич прилетел в Белград для консультации с сербским специалистом по восстановлению после мышечных травм Марьяной Ковачевич. В своей работе она использует гель на основе плаценты и аппарат, «создающий волновое давление», за счет чего сроки восстановления якобы значительно сокращаются.

С Ковачевич, в частности, работал теннисист Новак Джокович, а также, по словам Рафаэля Бенитеса, некоторые игроки «Ливерпуля». По информации Relevo, стоимость ее консультации в Белграде составляет около 5 тысяч евро.

По данным издания As, подтвердившего поездку Модрича к Ковачевич, хорват хочет получить игровое время в финале Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая, хотя это и маловероятно.

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17 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Ответ rigobersong
Говорят с Гелем Криштиану восстановление идет в 3 раза быстрее:))
Говорят, ригоберка может приплести Роналду абсолютно к любой новости.
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cccp1
Ответ rigobersong
Конечно инфоцыгане нормально так разводят миллионеров:) И делают деньги на эффекте плацебо:)) Втер гель и восстановился в 2 раза быстрее, чего весь мир-то в Сербию за этим гелем не гоняет?:))
на эффекте плаценты..
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Groondler
Та еще в 2012 году все смеялись над этой лошадиной плацентой

Оособенно над Ван Перси. Он тоже есздил к какой-то сербской врачихе за лошадиной плацентой. И это стало известно прессе. Ух сколько на него насмешек тогда вылилось...

Yahoo.Sports англоязычный даже диалог Венгера и Ван Перси шуточный публиковал. Телефонный разговор их типа. И диалог начинался с фразы Венгера "Ну что там, как дела, плацентная душа?". И в комментах помню беснование англоязычных фанатов Арсенала от смеха)
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Aleksey Yashin
Врач использует всего один ингредиент. Нужно перед сном всего лишь...
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Антон Абызов
Удачи парню, но Спортс-то по другому)
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Пако
Финал 6 мая, полуфинал 9 мая - убийственный календарь!
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Reanimation
Интересно, как клубные врачи отнеслись к этому
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Sul Abd
Утопите Ригобера в геле Роналду , Месси и Модрича ;)
Посмотрим может поможет это ему , мозги вдруг заработают , а может и в футболе разбираться начнёт ;)
А то в комментах от него только желчь обиженного мальчика (
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нелюбитель футбола
Надо было к Дзюбе обратиться... По видеосвязи..
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Val Smith
Помню Диего Коста в Атлетико подобное проворачивал, вроде даже на тайм его не хватило.
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