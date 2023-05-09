Макелеле о полуфинале ЛЧ: «51% в пользу «Сити», 49% – «Реала». У «Горожан» теперь есть отличная защита и Холанд»

Клод Макелеле считает «Манчестер Сити» фаворитом в противостоянии с «Реалом».

«В лице Холанда Гвардиола получил центрфорварда, которого ему не хватало, и, на мой взгляд, он фаворит в этом противостоянии, даже если « » силен.

«Сити» изменился со временем, их выбивали уже много лет. Команда накопила опыт и силы. Матчи в и в Лиге чемпионов очень отличаются, победа в лиге и победа в ЛЧ очень отличаются. Теперь у «Сити» есть команда с отличной защитой и настоящий нападающий. Такой, как и [в «Реале»].

Кто фаворит? 51% в пользу «Сити» и 49% в пользу «Реала», – сказал бывший полузащитник мадридского « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Безумие первого матча «Реала» и «Сити» в ЛЧ: Роналду и Бензема спасли игру за 3 минуты, а Жозе скользил на коленях