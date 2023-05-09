Макелеле о полуфинале ЛЧ: «51% в пользу «Сити», 49% – «Реала». У «Горожан» теперь есть отличная защита и Холанд»

Теги Карим Бензема Клод Макелеле Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Клод Макелеле считает «Манчестер Сити» фаворитом в противостоянии с «Реалом».

«В лице Холанда Гвардиола получил центрфорварда, которого ему не хватало, и, на мой взгляд, он фаворит в этом противостоянии, даже если «Реал» силен.

«Сити» изменился со временем, их выбивали уже много лет. Команда накопила опыт и силы. Матчи в АПЛ и в Лиге чемпионов очень отличаются, победа в лиге и победа в ЛЧ очень отличаются. Теперь у «Сити» есть команда с отличной защитой и настоящий нападающий. Такой, как и Бензема [в «Реале»].

Кто фаворит? 51% в пользу «Сити» и 49% в пользу «Реала», – сказал бывший полузащитник мадридского «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Безумие первого матча «Реала» и «Сити» в ЛЧ: Роналду и Бензема спасли игру за 3 минуты, а Жозе скользил на коленях

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23 комментария

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JENNINGS
Все мы знаем и помним, что «Реалу» в принципе достаточно и 1% для выхода в финал :)
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<~Inter~>
Ответ Temirlahn
Наличие Холланда, может стать главной причиной вылета Сити от Реала. Очень уж слишком на него надеются.
Из разряда, что Винисиус может стать главной причиной вылета Реала из ЛЧ. Логика высказываний примерно одинаковая
+7
-4
+3
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Блуждающий странник
У любого букмекера Ман Сити огромный фаворит в противостоянии. Кто верит в Реал можете поставить на их проход за 3.40 ))
+5
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Temirlahn
Наличие Холланда, может стать главной причиной вылета Сити от Реала. Очень уж слишком на него надеются.
+2
-1
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Полуэктов Пётр
"Кто фаворит? 51% в пользу «Сити» и 49% в пользу «Реала»"
Коэффициенты с вами не согласны.
1.35 на проход Сити и 3.3 на Реал
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HI MARS
65 на 35
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Большое сердце Неймара
Сити выглядит более единым и мощным механизмом. даже буки в Реал не верят
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Dikki Shelton
Фаворит МС. Но победит Реал, по сумме двух матчей😎
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VuNePonimaete
Справедливые пропорции. У букмекеров вот уже 5й год наверно Сити фаворит на победу у турнире, однако каждый год все мы знаем их результаты
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Сергей Никитин
Стоить согласиться с таким раскладом но Реал на то и Реал чтобы творить "чудеса" в кубковых матчах.
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Ganial
в прошлом году с ПСЖ было видно, что сильно Мбаппе опасаются, да не безосновательно, но прошли. Сити сильнее, но характер тоже решает
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Геннадий Чеботарев
Ответ Parce
Ох как же сильно они надеятся на Холланда, боюсь если он провалит эти два матча, то его просто съедят. Нельзя оказывать такое давление на игрока до матчей
у них далеко не холанд системообразующий игрок,а кдб. нейтрализация кдб это и будет основная задача Вальверде и Камавинга. И что то мне подсказывает ,что они с этим справятся на пятерочки. а холанд без кдб это как лук без тетевы.
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Полуэктов Пётр
Ответ Даша Тихонова
Фаворит кто угодно, но побеждал всегда Реал. 14 раз.
Ну да, всегда... за последние 5 лет Реал играл с сити 5 раз. Выиграл только одну из пяти игр у Сити и ту, забив дважды на 90+ минуте, все остальные - поражения.
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Андрей Хенто
Ответ GuruFutbola
Спросили дилетанта, любой человек с критическим мышлением понимает, что у мчк 0 шансов против машины лысого каталонца)
Давно один из лучших опорных полузащитников в истории футбола стал дилетантом? Хотя куда французу до обычного тролля из Риги с никнеймом Гуру футбола.
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