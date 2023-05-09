Франк Райкард: «Хави стал королем футбола. Я очень рад за него, потому что он выиграет чемпионат с «Барселоной»

Франк Райкард высказался о работе Хави в «Барселоне».

«У меня прекрасные воспоминания о , и он стал королем футбола. Я очень рад за него. Особенно я рад из-за того, что сейчас он выиграет чемпионат с «Барселоной».

Они на правильном пути, он заслуживает этого, и это чудесно для всех фанатов «Барселоны», – сказал бывший главный тренер каталонской команды.