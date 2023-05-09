Франк Райкард: «Хави стал королем футбола. Я очень рад за него, потому что он выиграет чемпионат с «Барселоной»

Теги Барселона Хави Франк Райкард Ла Лига Футбол

Франк Райкард высказался о работе Хави в «Барселоне».

«У меня прекрасные воспоминания о Хави, и он стал королем футбола. Я очень рад за него. Особенно я рад из-за того, что сейчас он выиграет чемпионат с «Барселоной». 

Они на правильном пути, он заслуживает этого, и это чудесно для всех фанатов «Барселоны», – сказал бывший главный тренер каталонской команды. 

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31 комментарий

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Moscwow
Ответ David Aprasidze
Все смеялись над Хави и его словах о ДНК. Кто смеется последним?
Бавария и Айнтрахт
+47
-15
+32
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Бухгалтер2021
король?чуть икрой не поппрехнулся.франк прекращай пить
+30
-17
+13
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Красная стрела
Я уверен, что Хави будет расти. И его инопланетное мышление удивит и на тренерском поприще. Не всё пока выходит. Но есть люди, которые растут, а которые нет. Вспомните Артету и его старт. Не смеялся только ленивый. А в этом году все ждут чемпионства в очень конкурентной лиге 🤷‍♂️
+22
-13
+9
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Jon Snow
Ахахаах
+8
-3
+5
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Raul14
Ответ Barca_mania
У Хави все ещё впереди, но начало тренерской карьеры у него отличное. В следующем сезоне ждём достижений в ЛЧ💪
это выход из группы и вылет 1/8? Даа, было бы хорошим достижением))
+4
0
+4
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Вадим Дзахоев
Ответ белошип
Играть поперёк-назад это инопланетное мышление? Теперь понятно почему у вас такой брус как Педри считается топ игроком)
Называть Педри брусом-это клиника
+5
-1
+4
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Красная стрела
Я уверен, что Хави будет расти. И его инопланетное мышление удивит и на тренерском поприще. Не всё пока выходит. Но есть люди, которые растут, а которые нет. Вспомните Артету и его старт. Не смеялся только ленивый. А в этом году все ждут чемпионства в очень конкурентной лиге 🤷‍♂️
Ещё один инопланетянин )
+3
0
+3
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добрый грек
Мостовой: "Может Хави и стал королем футбола, но Царь футбола я"
+3
-1
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predMBAPPE
Ответ Бухгалтер2021
король?чуть икрой не поппрехнулся.франк прекращай пить
Кабачковой или баклажановой?
+3
-1
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Max Payne
Ответ белошип
Играть поперёк-назад это инопланетное мышление? Теперь понятно почему у вас такой брус как Педри считается топ игроком)
> Играть поперёк-назад это инопланетное мышление?

Педри топ игрок, но видимо у тебя особо витьеватая система футбольных координат
+4
-2
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Max Payne
Ответ А. Мостовой
королем паса на три метра разве что
Так это про вас классик писал - "смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
+2
-2
0
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Алексей Смолин
Ответ Barca_mania
У Хави все ещё впереди, но начало тренерской карьеры у него отличное. В следующем сезоне ждём достижений в ЛЧ💪
Уже сколько лет вы это говорите?😂 ваш уровень даже не ЛЕ))🤣
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Автомобилист Зажопинск
Ответ белошип
Играть поперёк-назад это инопланетное мышление? Теперь понятно почему у вас такой брус как Педри считается топ игроком)
Умение вовремя отдать пас назад или поперек вместо того, чтобы запульнуть куда попало и отличает хорошего футболиста от плохого
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Temp LC
Ответ белошип
Играть поперёк-назад это инопланетное мышление? Теперь понятно почему у вас такой брус как Педри считается топ игроком)
Это тоже самое как Испания на ЧМ 2022 , единственным её аргументом на поражение было из разряда, мы победили незаслуженно, потому что владели мячом больше чем соперник
+1
-1
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Maxa90
Ответ Moscwow
Бавария и Айнтрахт
Как минимум над Баварией сейчас только ленивый не смеется.
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predMBAPPE
Ответ Moscwow
Бавария и Айнтрахт
Жирона и Алькоркоркоркрокон
+2
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Бухгалтер2021
Ответ predMBAPPE
Кабачковой или баклажановой?
красная
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Wagner
А где сейчас Райкард?
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