«Ибрагимович сказал мне: «Люди не понимают, что по мастерству я как Месси и Роналду, вместе взятые». Чигринский о форварде

Дмитрий Чигринский рассказал, как его приняли в «Барселоне» после трансфера в 2009 году.

«Я впервые встретился с командой на тренировке в день матча. Я поговорил с , который волновался за меня и задал мне несколько вопросов. Он даже пошутил насчет того, как «Шахтер» использовал персональную опеку против него.

Мне было легко, атмосфера была очень хорошей. Я много времени проводил с и . Златан жил в том же отеле, что и я, и иногда мы вместе ужинали. К тому же я не водил автомобиль, поэтому он подвозил меня на тренировку.

Про Ибру можно рассказать сотню анекдотов. Он очень силен психологически, он твердо уверен в том, что он лучший. Однажды до начала тренировки мы играли на поле, и вдруг он сказал мне, получив мяч: «Эти люди до сих пор не понимают, что я обладаю таким мастерством, как и , вместе взятые».

Златан великолепен, он не был бы на вершине до сих пор, не обладай он менталитетом победителя. Он игрок мирового класса», – сказал защитник «Ионикоса» в интервью Relevo.

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