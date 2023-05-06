«Ибрагимович сказал мне: «Люди не понимают, что по мастерству я как Месси и Роналду, вместе взятые». Чигринский о форварде

Теги Милан Максвелл Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Дмитрий Чигринский Барселона Хави Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Ионикос высшая лига Греция Футбол

Дмитрий Чигринский рассказал, как его приняли в «Барселоне» после трансфера в 2009 году.

«Я впервые встретился с командой на тренировке в день матча. Я поговорил с Хави, который волновался за меня и задал мне несколько вопросов. Он даже пошутил насчет того, как «Шахтер» использовал персональную опеку против него.

Мне было легко, атмосфера была очень хорошей. Я много времени проводил с Максвеллом и Ибрагимовичем. Златан жил в том же отеле, что и я, и иногда мы вместе ужинали. К тому же я не водил автомобиль, поэтому он подвозил меня на тренировку.

Про Ибру можно рассказать сотню анекдотов. Он очень силен психологически, он твердо уверен в том, что он лучший. Однажды до начала тренировки мы играли на поле, и вдруг он сказал мне, получив мяч: «Эти люди до сих пор не понимают, что я обладаю таким мастерством, как Месси и Криштиану Роналду, вместе взятые».

Златан великолепен, он не был бы на вершине до сих пор, не обладай он менталитетом победителя. Он игрок мирового класса», – сказал защитник «Ионикоса» в интервью Relevo.

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46 комментариев

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romaroman26
Ответ Ansu Fati
Но статистику не обманешь)) количество ЗМ, ЗБ, кубков ЛЧ, голов и ассистов говорят, что между Месси с Роналду и Ибрагимовичем пропасть, при всей симпатии и уважении к шведу)
это не всегда показатель именно наличия техники. ты же не будешь отрицать что роналдиньо техничнее роналду правда? хотя трофеев у него явно меньше
+46
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+40
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Ansu Fati
Но статистику не обманешь)) количество ЗМ, ЗБ, кубков ЛЧ, голов и ассистов говорят, что между Месси с Роналду и Ибрагимовичем пропасть, при всей симпатии и уважении к шведу)
+42
-18
+24
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Evgeny Trifonov
2 легенды Барселоны
+20
-7
+13
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Ansu Fati
Ответ romaroman26
это не всегда показатель именно наличия техники. ты же не будешь отрицать что роналдиньо техничнее роналду правда? хотя трофеев у него явно меньше
«Эти люди до сих пор не понимают, что я обладаю таким мастерством, как Месси и Криштиану Роналду, вместе взятые»
Так где же тут про технику?)
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wildgamer
Ответ Вратарь Бага
что не отнять у Ибры, так это много забитых голов, а вот трофеи особо не вспомнить.
Национальные чемпионства - не трофеи?
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Экспертное мнение
Ответ marsover
Что поделать, те кто присуждают Золотые Мячи тоже люди, и тоже не понимают.
А ты, якобы всё понимающий можешь хотя бы один год назвать, где Златан должен был получить ЗМ или быть в 3-ке?
+6
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jonnysilverhand01
Ответ Экспертное мнение
Ибра сильно переоцененный игрок. Кришти разваливать команды начал в 33 года, только вот Ибра разваливал их всегда. Чего стоят победы Барсы-Интера-Барсы в ЛЧ, когда именно команды без Ибры брали ЛЧ, только полный дилетант может считать это совпадением. На пике карьеры Ибра прославился только частой сменой команд, хз как для нынешних детей он стал легендой. Холанд уже сильее Ибры по всей карьере, хотя ему только 22, вот и вся суть Ибры. Люди увидели хайлайты гола через себя Англии в никому ненужном товарняке и решили, что Златан умеет в футбол - смешно просто)
У меня сын в школе учиться, в пятом классе, примерно как ты рассуждает
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#SharkTeam
Ответ romaroman26
это не всегда показатель именно наличия техники. ты же не будешь отрицать что роналдиньо техничнее роналду правда? хотя трофеев у него явно меньше
Ну а ибра тут причем? Его даже с Суаресом, Агуэро нельзя сравнивать, а тут такие топы
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СД18
Если бы не цыганские тараканы в его голове, он бы был третьим. Талант у него одназначно был.
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Трент 66
Ответ #SharkTeam
Ну а ибра тут причем? Его даже с Суаресом, Агуэро нельзя сравнивать, а тут такие топы
С Суаресом да, но Агуэро то тут что забыл? Ибра лучше его.
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udiekemen
Ответ #SharkTeam
наверное чсв все-таки. А игрой доказывать больше не надо?
Что ему ещё делать то) как игрок был классным)
+7
-5
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vikingEAO
Ответ Universal1000
Ни разу нос не попадал в тройку на ЗМ. И лишь дважды его клубы доходили до полуфинала ЛЧ(о финале и речь не шло). Это Барселона Пепа пиковая, где победы одерживались решающие без него по пути помню, он типа болел. И Милан сегодня, где он тоже не играет. Показательно. Т.е. ноль выходов в полуфинал ЛЧ за карьеру по факту на поле играя. Жутко переоценный игрок реально. Больше эффектный чем эффективный. Никогда не был на уровне лучших нападающих-современников. Что в середине нулевых, что в последующие года. Да даже сраная Швеция все лучшие достижения оформила без него строго. А с ним сидела в жопе. В 2009-2010 меня Чигринский бесил меньше Ибрагимовича. Хохол хоть не мешался.
А еще, видно, ты жертва буллинга
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Nogoi89
Ответ romaroman26
это не всегда показатель именно наличия техники. ты же не будешь отрицать что роналдиньо техничнее роналду правда? хотя трофеев у него явно меньше
Роналдиньо техничнее всех вообще. Но, где по технике Месси и Ибру нельзя сравнить. Молодой Криштиану тоже сильнее был в технике. Златан недосягаем для своих физ данных, для своих 195см он как Роналдиньо в своей весовой.
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Максим Черкашин
Ответ Evgeny Trifonov
2 легенды Барселоны
Чигринский внешне похож на исуса. И тут подходит Златан.😅
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DHARMA Initiative
Ответ romaroman26
это не всегда показатель именно наличия техники. ты же не будешь отрицать что роналдиньо техничнее роналду правда? хотя трофеев у него явно меньше
Ты толл ко не скажи что Ибра в техническом плане сильнее Рона или Лео:)) =
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KKKKKKK7
Ответ Виталий Ан
Не узнал бы Ибру если он не сказал что то в этом роде. Даже удивлен что не фигурирует слово Лев. ))
Так цитата не Златана
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Ярый член
Ответ Ansu Fati
Но статистику не обманешь)) количество ЗМ, ЗБ, кубков ЛЧ, голов и ассистов говорят, что между Месси с Роналду и Ибрагимовичем пропасть, при всей симпатии и уважении к шведу)
прям таки пропасть
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marsover
Ответ Ansu Fati
Но статистику не обманешь)) количество ЗМ, ЗБ, кубков ЛЧ, голов и ассистов говорят, что между Месси с Роналду и Ибрагимовичем пропасть, при всей симпатии и уважении к шведу)
Что поделать, те кто присуждают Золотые Мячи тоже люди, и тоже не понимают.
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Universal1000
Ответ yrok77
все главные мессибои сайта тоже ограничили ответы к комментам
Не йеппу кто это такие, йурок
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Men77
Помню смотрел матч Интера, за который играл Ибрагимович, какой то зрелищности в его игре не было, но момент- гол. Вроде двушку тогда забил. Чем то был похож на нынешнего Холанда.
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Universal1000
Temp LC
Количество само по себе обычно обеспечивает важность.
Без Дрогба праймовый самый Челси в 2004-2005 катал и получше, чем с ним позже с этими идиотскими забросами верхом бесконечными.

И много там рожая по 16 голов за сезон Дрогба надоил важных?
Можно даже вспоминать по одной только Барселоне.
В 2005 удалился в первом матче с дисквой на вторую.
В 2006 не реализовал 2 убойных момента почти в упор.
В 2009 в каждом матча слил по выходу 1 на 1.

Чел просто переоценен и не более того.
Месси, например, на пике за 2 года клал столько, сколько Дрогба за все 9 лет в Челси хех. "Важность голов" лол.

зы..писать комменты, ограничив ответы самому себе - это конечно сильно.)))
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Великолепная Семёрка
Ибре не повезло что в свое время не попал в нужную команду и в нужную тренеру! Мог бы стать как Холланд ! Клеапть голы как псих! Поставь пикового Ибру например в нынешную Сити швед положил бы +40 в апл за сезон!
Если бы он был центральны фигурой той Барселоны или того Реала то мог бы забить регулярно +50 за сезон! Это доказывали Суарес 2015-16 ,Лева 2021-22 и доказывает щяс Холланд! Просто надо оказаться в нужную команде и под правильным тренером! Если ты талантливый форвард и твои партнёры лучшие и вся команда на тебя играет то без проблем ты достигнешь в отметку +50 за сезон! Например тот же Неймар с таким же образом страдал ! Не повезло бразильцу!
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Karpins
Ибрагимович, Левандовский, Абамеянг, Кейн конечно уникальные и забивные форварды, но Месси и Роналду лучшие из лучших, как бы кто к ним не относился персонально
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Universal1000
Ответ Великолепная Семёрка
Ибре не повезло что в свое время не попал в нужную команду и в нужную тренеру! Мог бы стать как Холланд ! Клеапть голы как псих! Поставь пикового Ибру например в нынешную Сити швед положил бы +40 в апл за сезон! Если бы он был центральны фигурой той Барселоны или того Реала то мог бы забить регулярно +50 за сезон! Это доказывали Суарес 2015-16 ,Лева 2021-22 и доказывает щяс Холланд! Просто надо оказаться в нужную команде и под правильным тренером! Если ты талантливый форвард и твои партнёры лучшие и вся команда на тебя играет то без проблем ты достигнешь в отметку +50 за сезон! Например тот же Неймар с таким же образом страдал ! Не повезло бразильцу!
В пиковой Барселоне Пепа родил кое-как 21 лол.

Холанд на голову сильнее. Он быстрее намного.И он в разы меньше порит моментов. И имеет за счет скорости их в разы больше соответственно.

Как сейчас помню - вырезают Хави, Месси и Иньеста без конца разрезающие передачи в свободную зону, а Златан тупо ускориться не может, чтобы достать до них ухах.
Слава богу Пеп под видом конфликта его тупо слил и поставил резвого Вилью в состав, вернув команде былую мощь.
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Gonzoo
Что забавно это возможно чистая правда.
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