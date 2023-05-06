«Ибрагимович сказал мне: «Люди не понимают, что по мастерству я как Месси и Роналду, вместе взятые». Чигринский о форварде
Дмитрий Чигринский рассказал, как его приняли в «Барселоне» после трансфера в 2009 году.
«Я впервые встретился с командой на тренировке в день матча. Я поговорил с Хави, который волновался за меня и задал мне несколько вопросов. Он даже пошутил насчет того, как «Шахтер» использовал персональную опеку против него.
Мне было легко, атмосфера была очень хорошей. Я много времени проводил с Максвеллом и Ибрагимовичем. Златан жил в том же отеле, что и я, и иногда мы вместе ужинали. К тому же я не водил автомобиль, поэтому он подвозил меня на тренировку.
Про Ибру можно рассказать сотню анекдотов. Он очень силен психологически, он твердо уверен в том, что он лучший. Однажды до начала тренировки мы играли на поле, и вдруг он сказал мне, получив мяч: «Эти люди до сих пор не понимают, что я обладаю таким мастерством, как Месси и Криштиану Роналду, вместе взятые».
Златан великолепен, он не был бы на вершине до сих пор, не обладай он менталитетом победителя. Он игрок мирового класса», – сказал защитник «Ионикоса» в интервью Relevo.
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Так где же тут про технику?)
Количество само по себе обычно обеспечивает важность.
Без Дрогба праймовый самый Челси в 2004-2005 катал и получше, чем с ним позже с этими идиотскими забросами верхом бесконечными.
И много там рожая по 16 голов за сезон Дрогба надоил важных?
Можно даже вспоминать по одной только Барселоне.
В 2005 удалился в первом матче с дисквой на вторую.
В 2006 не реализовал 2 убойных момента почти в упор.
В 2009 в каждом матча слил по выходу 1 на 1.
Чел просто переоценен и не более того.
Месси, например, на пике за 2 года клал столько, сколько Дрогба за все 9 лет в Челси хех. "Важность голов" лол.
зы..писать комменты, ограничив ответы самому себе - это конечно сильно.)))
Если бы он был центральны фигурой той Барселоны или того Реала то мог бы забить регулярно +50 за сезон! Это доказывали Суарес 2015-16 ,Лева 2021-22 и доказывает щяс Холланд! Просто надо оказаться в нужную команде и под правильным тренером! Если ты талантливый форвард и твои партнёры лучшие и вся команда на тебя играет то без проблем ты достигнешь в отметку +50 за сезон! Например тот же Неймар с таким же образом страдал ! Не повезло бразильцу!
Холанд на голову сильнее. Он быстрее намного.И он в разы меньше порит моментов. И имеет за счет скорости их в разы больше соответственно.
Как сейчас помню - вырезают Хави, Месси и Иньеста без конца разрезающие передачи в свободную зону, а Златан тупо ускориться не может, чтобы достать до них ухах.
Слава богу Пеп под видом конфликта его тупо слил и поставил резвого Вилью в состав, вернув команде былую мощь.