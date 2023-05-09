Месси о призах Laureus: «Подняв Кубок мира, я осуществил мечту, которую разделяли все аргентинцы, поэтому эти награды достаются всей Аргентине»
Лионель Месси высказался о получении премии Laureus.
Напомним, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил призы как лучший спортсмен года и член лучшей команды.
«Большое спасибо за эти особые для мира спорта награды.
И индивидуальное, и коллективное признание являются результатом успеха каждого, я осуществил свою мечту, подняв Кубок мира, мечту, которую на самом деле разделяли все аргентинцы, поэтому эти награды достаются всей Аргентине.
Спасибо моей семье и моим близким, которые уважают меня и всегда поддерживают. И, конечно же, средствам массовой информации со всего мира и Академии Laureus за то, что выбрали нас. Обнимаю всех!» – написал Месси.
Месси первым выиграл призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год
Мне кажется, тупо зарабытвают на их имени.
Просто какой-то сайт или журнал учреждают очередную премию, зовут туда Месси/Роналду, пафосно вручают, и вот тебе реклама и известность.
А толку от этих премий? Даже церемония ЗМ больше попса, нежели отражение каких-то залуг.
ЧМ, ЧЕ, ЛЧ вот критерии.
Ладно, раз награда вручается отдельно игроку, тогда необходимо сделать систему подсчёта баллов за сезон, на основе голов, передач, побед, титулов и прочих показателей, и уже там сухо вручать награду тому, кто лучше, а не тому, кого рекламируют весь год.
Сколько топовых игроков, мы пропустили за время гегемонии Роналду/Месси.
В нынешнее время реклама, конечно, решает.
А ведь Иньеста, Нойер, Рибери, Левандовски были в свое время учшими в мире по сезону, но отсутствие хайпа лешало их заслуженного признания.
Месси и Роналду уникальные игроки, но вот эта игра в "горячую картошку" с ЗМ между ними, обесценила сам ЗМ.
А то я подписан на все аргентинские сми и ничего подобного не читал.
Я разве писал, что его критикует издание какое-то? Автор Максим Полтавец.Задай ему вопрос если не веришь.