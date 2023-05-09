Месси о призах Laureus: «Подняв Кубок мира, я осуществил мечту, которую разделяли все аргентинцы, поэтому эти награды достаются всей Аргентине»

Лионель Месси высказался о получении премии Laureus.

Напомним, нападающий « » и сборной получил призы как лучший спортсмен года и член лучшей команды.

«Большое спасибо за эти особые для мира спорта награды.

И индивидуальное, и коллективное признание являются результатом успеха каждого, я осуществил свою мечту, подняв Кубок мира, мечту, которую на самом деле разделяли все аргентинцы, поэтому эти награды достаются всей Аргентине.

Спасибо моей семье и моим близким, которые уважают меня и всегда поддерживают. И, конечно же, средствам массовой информации со всего мира и Академии Laureus за то, что выбрали нас. Обнимаю всех!» – написал Месси.

Месси первым выиграл призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год