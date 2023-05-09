Месси о призах Laureus: «Подняв Кубок мира, я осуществил мечту, которую разделяли все аргентинцы, поэтому эти награды достаются всей Аргентине»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси высказался о получении премии Laureus.

Напомним, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил призы как лучший спортсмен года и член лучшей команды.

«Большое спасибо за эти особые для мира спорта награды. 

И индивидуальное, и коллективное признание являются результатом успеха каждого, я осуществил свою мечту, подняв Кубок мира, мечту, которую на самом деле разделяли все аргентинцы, поэтому эти награды достаются всей Аргентине.

Спасибо моей семье и моим близким, которые уважают меня и всегда поддерживают. И, конечно же, средствам массовой информации со всего мира и Академии Laureus за то, что выбрали нас. Обнимаю всех!» – написал Месси. 

Месси первым выиграл призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
Ответ Пенс
до вчерашнего дня сектики не знали о существовании такой премии, но теперь она стала самой престижной :) Классика. Ну, и Рафу обокрали. Хотя карлону не привыкать. Всю жизнь этим занимается. Хави с Иньестой не дадут соврать.
взял бы раналду эту награду я бы посмотрел как ты бы пел)
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Goldstream
А ведь когда-то Laureus проводили в Петербурге.
2008 год. По моим ощущениям это лучший год нашей страны в 21 веке. Ещё и юношество, никаких забот. Россия стала чемпионом мира по хоккею в Канаде. Билан выиграл евровидение. Феерия нашей сборной на Евро. Зенит выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Даже вроде в том году срок службы в армии сократили. Казалось идем правильным направлением
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
А ведь когда-то Laureus проводили в Петербурге.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Гамарджоба Генацвале
"За рекламный контракт с Саудовской Аравией Лео критикуют даже на родине. Дело в ЧМ-2030. Аргентина готовит заявку на проведение турнира – совместно с Уругваем, Парагваем и Чили, а Саудовская Аравия считается одним из главных конкурентов. И формально соглашение Месси касается только туризма, но внутри Аравии все воспринимается как реализация программы «Видение 2030», финальным штрихом которой должен стать как раз чемпионат мира по футболу. Получается, Месси сейчас работает против заявки Аргентины на ЧМ-2030" Месси делает все исключительно ради своей страны и людей, а деньги для него не главное!
А можно узнать где конкретно на родине критикуют Месси? Я бывал в Аргентине даже до ЧМ там к Месси относятся покруче чем у нас к Богу верующие, при чем даже тогда уточнял кто для них круче Месси или Марадона многие первого выбирали, а второго лишь люди постарше. Такого слепого фанатизма я нигде не встречал. Что там после ЧМ творится представить страшно. Мне кажется если он на площади Майо нужду справит они и это овациями встретят
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
комплексы у тебя, раз каждую новость о Месси комментируешь
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Для Месси и Роналду, за время их карьеры создали кучу наград по типу "лучший в мире".

Мне кажется, тупо зарабытвают на их имени.

Просто какой-то сайт или журнал учреждают очередную премию, зовут туда Месси/Роналду, пафосно вручают, и вот тебе реклама и известность.

А толку от этих премий? Даже церемония ЗМ больше попса, нежели отражение каких-то залуг.

ЧМ, ЧЕ, ЛЧ вот критерии.

Ладно, раз награда вручается отдельно игроку, тогда необходимо сделать систему подсчёта баллов за сезон, на основе голов, передач, побед, титулов и прочих показателей, и уже там сухо вручать награду тому, кто лучше, а не тому, кого рекламируют весь год.

Сколько топовых игроков, мы пропустили за время гегемонии Роналду/Месси.

В нынешнее время реклама, конечно, решает.

А ведь Иньеста, Нойер, Рибери, Левандовски были в свое время учшими в мире по сезону, но отсутствие хайпа лешало их заслуженного признания.

Месси и Роналду уникальные игроки, но вот эта игра в "горячую картошку" с ЗМ между ними, обесценила сам ЗМ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Теннисный абсолют
Правильным направлением - стать колонией запада?
Поправляйся
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ Блуждающий странник
2008 год. По моим ощущениям это лучший год нашей страны в 21 веке. Ещё и юношество, никаких забот. Россия стала чемпионом мира по хоккею в Канаде. Билан выиграл евровидение. Феерия нашей сборной на Евро. Зенит выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Даже вроде в том году срок службы в армии сократили. Казалось идем правильным направлением
Впечатления один-в-один.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Гамарджоба Генацвале
"За рекламный контракт с Саудовской Аравией Лео критикуют даже на родине. Дело в ЧМ-2030. Аргентина готовит заявку на проведение турнира – совместно с Уругваем, Парагваем и Чили, а Саудовская Аравия считается одним из главных конкурентов. И формально соглашение Месси касается только туризма, но внутри Аравии все воспринимается как реализация программы «Видение 2030», финальным штрихом которой должен стать как раз чемпионат мира по футболу. Получается, Месси сейчас работает против заявки Аргентины на ЧМ-2030" Месси делает все исключительно ради своей страны и людей, а деньги для него не главное!
Можно не быть пустословом и скинуть издание в котором критикуют Лео?
А то я подписан на все аргентинские сми и ничего подобного не читал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
ВЕЛИКИЙ КАПИТАН!!!!!!!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухаммад Юсупов
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Мухаммад Юсупов
ну сектики вроде тебя может не знали, я лично знаю, что Лео первый в истории футболист уже получавший эту награду
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухаммад Юсупов
Ответ Пенс
до вчерашнего дня сектики не знали о существовании такой премии, но теперь она стала самой престижной :) Классика. Ну, и Рафу обокрали. Хотя карлону не привыкать. Всю жизнь этим занимается. Хави с Иньестой не дадут соврать.
ну сектики вроде тебя может не знали, я лично знаю, что Лео первый в истории футболист уже получавший эту награду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Пенс
т.к понимает вокруг кого пиар крутится и чем это закончится. Не слепой в отличии от сектиков.
Чем закончится, Рафе мадридисту какое дело до Месси?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Экспертное мнение
А чего Рафа из вежливости кого-то другого не назвал?)
т.к понимает вокруг кого пиар крутится и чем это закончится. Не слепой в отличии от сектиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Пенс
обычная вежливость и ничего более. То, что сделал Рафа феноменально. И сделал это сам, а не с помощью команды, судей и т.д.
А чего Рафа из вежливости кого-то другого не назвал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Domian
Можно не быть пустословом и скинуть издание в котором критикуют Лео? А то я подписан на все аргентинские сми и ничего подобного не читал.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3135205.html
Я разве писал, что его критикует издание какое-то? Автор Максим Полтавец.Задай ему вопрос если не веришь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ прощай Роналду
Ты в каком классе? В 3ем?
Первый, а что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Пенс
аа, да ? Её те самые врачи заполняли)? На википедии то точно вся инфа) мессебои такие мессебои.
Ты в каком классе? В 3ем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ прощай Роналду
Открой векипедию школьник и узнаешь чем, если интересно) я не Мессибой я любитель красивого и открытого футбола а не автобусно-замыкающего)
аа, да ? Её те самые врачи заполняли)? На википедии то точно вся инфа) мессебои такие мессебои.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Пенс
написал так, как-будто это невероятная честь быть мессебоем. Хотя по факту создать себе кумира нереальный трэш. Тем более, которого кололи всё детство неизвестно чем :)
Открой векипедию школьник и узнаешь чем, если интересно) я не Мессибой я любитель красивого и открытого футбола а не автобусно-замыкающего)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Пенс
до вчерашнего дня сектики не знали о существовании такой премии, но теперь она стала самой престижной :) Классика. Ну, и Рафу обокрали. Хотя карлону не привыкать. Всю жизнь этим занимается. Хави с Иньестой не дадут соврать.
https://www.sports.ru/football/1114916743-nadal-o-nominaczii-na-priz-sportsmenu-goda-dlya-menya-bolshaya-chest-n.html
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Пенс
до вчерашнего дня сектики не знали о существовании такой премии, но теперь она стала самой престижной :) Классика. Ну, и Рафу обокрали. Хотя карлону не привыкать. Всю жизнь этим занимается. Хави с Иньестой не дадут соврать.
https://www.championat.com/tennis/news-5005293-nadal-chest-byt-nominirovannym-na-premiyu-sportsmenu-goda-no-zasluzhil-leo-messi.html
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Ришад Хайруллин
взял бы раналду эту награду я бы посмотрел как ты бы пел)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vas1105
Ответ А.Э.РАСИМ
Вот это нервирует людей. Не правда, а факт. Это смешно. От бессилия ставят минус)))) Это просто праздник.
Может, ты и прав, но не ной)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий