Месси приглашен на прощальный матч Макси Родригеса – между «Ньюэллс» и Аргентиной: «Лео постарается приехать, мы обсуждали это на церемонии The Best»
Лионель Месси может сыграть против «Ньюэллс Олд Бойз» ближайшим летом.
На 24 июня назначен прощальный матч Макси Родригеса, бывшего партнера Месси по сборной Аргентины. Игра пройдет на «Эстадио Марсело Альберто Бьелса».
«Для меня это лучшее место. Пускай я не очень люблю быть в центре внимания, но мы должны устроить хороший праздник для болельщиков, для национальной команды. Давайте надеяться, что день получится незабываемым. У меня была возможность попрощаться в другом месте, но я захотел сделать это дома в двух футболках, которые люблю: «Ньюэллс Олд Бойз» и сборной Аргентины.
Месси приглашен, разумеется. Мы хотим, чтобы он приехал, но он сам решит по мере приближения матча. Когда проходила церемония The Best, я немного рассказал Месси обо всем этом, но я предпочитаю проявлять осторожность в случае со всеми этими приватными разговорами.
Лео, как и все остальные, кого только можно представить, постарается приехать», – сказал полузащитник, не игравший с 2021 года.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
2 комментария