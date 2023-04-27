Месси приглашен на прощальный матч Макси Родригеса – между «Ньюэллс» и Аргентиной: «Лео постарается приехать, мы обсуждали это на церемонии The Best»

Лионель Месси может сыграть против «Ньюэллс Олд Бойз» ближайшим летом.

На 24 июня назначен прощальный матч , бывшего партнера Месси по сборной Аргентины. Игра пройдет на «Эстадио Марсело Альберто Бьелса».

«Для меня это лучшее место. Пускай я не очень люблю быть в центре внимания, но мы должны устроить хороший праздник для болельщиков, для национальной команды. Давайте надеяться, что день получится незабываемым. У меня была возможность попрощаться в другом месте, но я захотел сделать это дома в двух футболках, которые люблю: « » и сборной Аргентины.

приглашен, разумеется. Мы хотим, чтобы он приехал, но он сам решит по мере приближения матча. Когда проходила церемония The Best, я немного рассказал Месси обо всем этом, но я предпочитаю проявлять осторожность в случае со всеми этими приватными разговорами.

Лео, как и все остальные, кого только можно представить, постарается приехать», – сказал полузащитник, не игравший с 2021 года.

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