Эмилиано Мартинес: «В Европе ребенку дарят игровую приставку, а в Аргентине – мяч и футболку Месси. Футбол там везде»
Эмилиано Мартинес рассказал о разнице в воспитании детей в Европе и Аргентине.
«В Европе ребенку дарят игровую приставку, а в Аргентине дарят мяч, фигурки и футболку Месси. Футбол там везде.
Моя жена пошла на стадион «Бока Хуниорс» и увидела, как 7-летний мальчик перелезает через проволочные заграждения на трибунах, она не могла в это поверить.
Эта группа игроков сборной борется за болельщиков. Мы связаны. Мы поем их песни в отеле и в автобусных поездках.
Прослушивание песен во время разминки подталкивает нас вперед. Болельщики помогли нам добиться всего», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины в интервью Behind The Game.
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2,7сейва за игру
72% сейвов.
для сравнения Давид Рая из брентфорда 4,1сейва за игру
76%сейвов.
а почему не тащил пока не пришёл Эмери?
мартинес классный кипер, но он не новатор как нойер (вратарь-плеймейкер), не выделяется пластикой как яшин и не удерживает топ-уровень годами как буффон
он может и должен попасть в расширенный список, но даже для топовейших по статусу киперов топ-3 это редкость
плюс что аргентина, что вилла - чисто тренерские команды в этом году, где все игроки выжимают максимум из себя, и хотя я не дрокаю на циферки, но абсолютно в тему приведена статистика райи в сравнении с эми. он играет на неплохом уровне в команде где все играют на неплохом уровне за счет талантливого тренера
может чет упустил, но по всем моментам дал аргументы