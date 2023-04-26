Эмилиано Мартинес: «В Европе ребенку дарят игровую приставку, а в Аргентине – мяч и футболку Месси. Футбол там везде»

Эмилиано Мартинес рассказал о разнице в воспитании детей в Европе и Аргентине.

«В Европе ребенку дарят игровую приставку, а в дарят мяч, фигурки и футболку . Футбол там везде.

Моя жена пошла на стадион «Бока Хуниорс» и увидела, как 7-летний мальчик перелезает через проволочные заграждения на трибунах, она не могла в это поверить.

Эта группа игроков сборной борется за болельщиков. Мы связаны. Мы поем их песни в отеле и в автобусных поездках.

Прослушивание песен во время разминки подталкивает нас вперед. Болельщики помогли нам добиться всего», – сказал вратарь « » и сборной Аргентины в интервью Behind The Game.

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