Эмилиано Мартинес: «В Европе ребенку дарят игровую приставку, а в Аргентине – мяч и футболку Месси. Футбол там везде»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал о разнице в воспитании детей в Европе и Аргентине.

«В Европе ребенку дарят игровую приставку, а в Аргентине дарят мяч, фигурки и футболку Месси. Футбол там везде.

Моя жена пошла на стадион «Бока Хуниорс» и увидела, как 7-летний мальчик перелезает через проволочные заграждения на трибунах, она не могла в это поверить.

Эта группа игроков сборной борется за болельщиков. Мы связаны. Мы поем их песни в отеле и в автобусных поездках.

Прослушивание песен во время разминки подталкивает нас вперед. Болельщики помогли нам добиться всего», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины в интервью Behind The Game.

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21 комментарий

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Aleksey Yashin
В России ребёнку теперь нужно оформлять Fun ID
+24
-2
+22
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Chuha-Motibg
Ответ Granero-24
А Кокорину в детстве подарили наверно стул...
Дзюбе видеокамеру
+19
-2
+17
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Granero-24
А Кокорину в детстве подарили наверно стул...
+13
-5
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Абдул Абакаев
футбол в Аргентине как целый культ
+7
0
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Эми Мартинес вне сомнении должен быть в тройке ЗМ, Нойер претендовал на ЗМ за ЧМ играя в топовой Баварии, Куртуа, Буффон, Кас вратарей года брали тоже играя за топов. И только Мартинес тащит среднюю Астон Виллу в еврокубки попутно забрав Кубок Мира, выдав невиданный вратарский перформанс, Лучший, тащить Виллу это вам не халяву ловить на воротах топ клубов.
🤦🤦играет в среднем уровне для вратаря.
2,7сейва за игру
72% сейвов.
для сравнения Давид Рая из брентфорда 4,1сейва за игру
76%сейвов.
а почему не тащил пока не пришёл Эмери?
+9
-6
+3
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Pb-SE
Ответ Chuha-Motibg
Дзюбе видеокамеру
Сапогову- майку Ювентуса
+2
0
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Oleg
Ответ Granero-24
А Кокорину в детстве подарили наверно стул...
Кокорину сразу подарили детские нары)
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Oleg
Кокорину сразу подарили детские нары)
Кубики из мякиша🤓
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андрей кольцов
В Саудовской Аравии дарят футбольный клуб
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Алексей Ненахов
И они прикладывают ее к паху , по примеру Мартинеса
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Экспертное мнение
Эми Мартинес вне сомнении должен быть в тройке ЗМ, Нойер претендовал на ЗМ за ЧМ играя в топовой Баварии, Куртуа, Буффон, Кас вратарей года брали тоже играя за топов. И только Мартинес тащит среднюю Астон Виллу в еврокубки попутно забрав Кубок Мира, выдав невиданный вратарский перформанс, Лучший, тащить Виллу это вам не халяву ловить на воротах топ клубов.
+11
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Добрый Ретроград
Ответ Chuha-Motibg
Дзюбе видеокамеру
И член. И руку.
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Granero-24
Ответ Chuha-Motibg
Дзюбе видеокамеру
Ручной венчик для взбивания.
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Экспертное мнение
Ответ Rees's Eye
Жесть, что за бред
По существу нечего ответить, вот и приходится возмущаться в пустоту, так как я всё по фактам раскидал. А теперь, пересмотри жест Эми после награждения перчаткой, более доходчивый ответ для хейтеров)
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Экспертное мнение
Ответ Фанат спорта01
🤦🤦играет в среднем уровне для вратаря. 2,7сейва за игру 72% сейвов. для сравнения Давид Рая из брентфорда 4,1сейва за игру 76%сейвов. а почему не тащил пока не пришёл Эмери?
А чего Нойер претендовал на ЗМ за одну игру с Алжиром? Неужели за сейвы против Гройтеров и Майнцов?))) Нойер и близко не выдавал такого перформанса на ЧМ-2014.
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градус ненависти
Ответ Экспертное мнение
Эми Мартинес вне сомнении должен быть в тройке ЗМ, Нойер претендовал на ЗМ за ЧМ играя в топовой Баварии, Куртуа, Буффон, Кас вратарей года брали тоже играя за топов. И только Мартинес тащит среднюю Астон Виллу в еврокубки попутно забрав Кубок Мира, выдав невиданный вратарский перформанс, Лучший, тащить Виллу это вам не халяву ловить на воротах топ клубов.
У него ниже среднего стата, что в Вилле, что на ЧМ
+2
-2
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ Экспертное мнение
Эми Мартинес вне сомнении должен быть в тройке ЗМ, Нойер претендовал на ЗМ за ЧМ играя в топовой Баварии, Куртуа, Буффон, Кас вратарей года брали тоже играя за топов. И только Мартинес тащит среднюю Астон Виллу в еврокубки попутно забрав Кубок Мира, выдав невиданный вратарский перформанс, Лучший, тащить Виллу это вам не халяву ловить на воротах топ клубов.
дружище, в золотой бразилии-2002 основым кипером являлся маркос из палмейраса, задумывался ли ты над тем, что он несправедливо пролетел мимо зм? вот и я тоже нет.
мартинес классный кипер, но он не новатор как нойер (вратарь-плеймейкер), не выделяется пластикой как яшин и не удерживает топ-уровень годами как буффон
он может и должен попасть в расширенный список, но даже для топовейших по статусу киперов топ-3 это редкость
плюс что аргентина, что вилла - чисто тренерские команды в этом году, где все игроки выжимают максимум из себя, и хотя я не дрокаю на циферки, но абсолютно в тему приведена статистика райи в сравнении с эми. он играет на неплохом уровне в команде где все играют на неплохом уровне за счет талантливого тренера
может чет упустил, но по всем моментам дал аргументы
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Caterina
Ответ МОСКВА
он когда нибудь перестанет упоминать Месси? Лео сам уже испанский стыд испытывает по-любому. этого клоуна о погоде спроси - он Месси приплетет. типа "погода такая, какую бог послал. надеюсь Лео не подкачал и будет солнечно"
Вы кроме заголовка прочитайте, что он говорит - совсем о другом.
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