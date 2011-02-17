Месси и Хэмилтон поделили приз лучшему спортсмену года Laureus World Sports Awards

Стало известно, кто стал обладателем награды Laureus World Sports Awards.

Ее поделили нападающий «Барселоны» Лионель Месси и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Помимо Месси и Хэмилтона на награду были номинированы теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге, а также мотогонщик Марк Маркес.

Месси стал первым представителем командных видов спорта, который удостоился этого приза.

В прошлом году Месси выиграл свой 6-й «Золотой мяч», а Хэмилтон в 6-й раз стал чемпионом «Формулы-1».