Зобнин о критике Орлова: «Его мнение для меня ничего не значит. Он просто меня не любит, всегда жестко проходится. Я уже привык»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин ответил на критику со стороны Геннадия Орлова.

Перед матчем «Спартака» против «Зенита» в 26-м туре Мир РПЛ (2:3) Орлов раскритиковал Зобнина, назвав его худшим полузащитником ведущих клубов России и заявив, что «Спартаку» стоит вывести его из основного состава.

– Вас регулярно критикует комментатор Орлов, это произошло и перед матчем с «Зенитом». Это немного удивило. Как к этому относитесь?

– Он просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит, – сказал полузащитник «Спартака».

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36 комментариев

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vallabaza
Ответ Игорь Пичугин
Скажу тебе больше Рома, ты хоть и ни девка, но ты мне тоже нравишся, недоразумение кривоногие, при каждом прикосновении рукой падаешь.
Нельзя же так палиться))))) нравится он тебе ахахахха
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Женька Овомоела
«Кто меня не любит - вы просто мне завидуете» добавил Роман
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Evgeny Valyaev
Зобнин топовый по российским меркам опорник или бокстубокс. Барриос много забил? 3 мяча за более чем сотню матчей. Зобнин круто продвигает мяч, хорошо отбирает и прессингует, очень стабилен. С пасом всё ок у него. По воротам бьёт не часто, но каждый сезон у него и голевые передачи, и мячи забитые есть.
+19
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waleri
— То есть вы за введение градации на профи и не профи?
— Да. Вот смотрите, как Малком играет за «Зенит». Да, у него контракт выше, чем у других, но все равно… И в «Спартаке» есть те, кто достоин называться профи. А тот же Зобнин — худший полузащитник из всех наших ведущих клубов.
— Почему вы так негативно настроены по отношению к Роману?
— Он хороший парень и он не виноват, что так происходит. Проблема в том, что партнеры не могут его переиграть и играет именно он.
— В «Зените» есть такие игроки?
— Нет, в «Зените» таких нет. Если посмотреть статистику Зобнина, у него четыре забитых и одна голевая передача, а Роман играет все время в основе. Где хитрые и остроумные передачи, где точный удар по воротам? Удар не поставлен и пас не развит. Он - рабочая лошадка, бегает, тренерам это нравится. А мастерства не появляется. Не дано, наверное. Этот игрок занимает место в «Спартаке» и зарплату получает высокую. На его месте должен играть кто-то другой. Это проблема «Спартака», когда ведущие, казалось бы, игроки, не являются ведущими по мастерству в нашем футболе. Хотя в «Спартаке» исторически были лучшие по качеству игроки. Потому и «Спартак» до сих пор так популярен.
То-то "Зеня" вытащил из "Спартака" такую суперзвезду отечественного розлива, как Зеля Бакаев!
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RAMIK
До травмы последней был лучше. Он страдает от того,что у него нет определённой позиции. В своём лучшем состоянии он топ для РПЛ. Без него намного хуже чем с ним.
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Торна
Странно было бы реагировать на давно выжившего из ума неадеквата
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Василь Васильевич
Орлов, а не пойти ли тебе на 3 буквы! Советуй жене как щи варить, если она у тебя есть!
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AIBOLIT66
А вы пересмотрите видео с Кузяевым, Рома добежал до линии штрафной после падения, встал и смотрел футбол секунд 10 до гола. Так? А теперь вспоминается история тоже с Зенитом, Рома бежал с мячом, стал упускать его, остановился, потерял и получили гол. А потом объяснял, что специально остановился чтобы игру остановили и оказали помощь зенитовцу. Потом долго ещё обсуждали, почему Зобнин встал. Это в этом сезоне. Есть ощущение что он включает обиженку или что-то такое. Не добегать это для него нормально.
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aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Aleex Trianon
Роман, дорогой вы мой человек, я вам открою секрет, но после продления контракта, на улучшенных условиях, при сопоставлении игра и зп, вас не любит не только ГСО но очень очень много поклонников Спартака, в частности периодически, частенько в том числе Кузьмич и Борзыкин. Вы уж извините, но уж лучше горькая правда
Зобнин конечно не самый выдающийся полузащитник в РПЛ, но уж точно не самый худший. По функционалу он вообще один из самых лучших. Ну смотрите футбол объективно, прошу.
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Сергей Орлов
"А кто меня не любит – вы просто мне завидуете".
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Гриша
А я согласен с Орловым - феерически бесполезный игрок, от защитников и то больше ассистов и голов
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Aleex Trianon
Роман, дорогой вы мой человек, я вам открою секрет, но после продления контракта, на улучшенных условиях, при сопоставлении игра и зп, вас не любит не только ГСО но очень очень много поклонников Спартака, в частности периодически, частенько в том числе Кузьмич и Борзыкин. Вы уж извините, но уж лучше горькая правда
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sergei_saenko77@mail.ru
Рома не обращай внимания на него.
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aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Юрий Кечко
Он 3 миллиона получает ало Половина топ игроков серии а поперхнулось просто
Нехорошо чужии деньги считать. Я в сов

Не хорошо чужие деньги считать. Я в своё время за двести пятьдесят рублей играл и что? В тридцать два закончил без особых сбережений, а через некоторое время начались проблемы со здоровьем. А знаете сколько стоит протез на сустав? Короче не стоит считать чужие деньги ,не очень это хорошо.
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реймс29
Ответ Evgeny Valyaev
Зобнин топовый по российским меркам опорник или бокстубокс. Барриос много забил? 3 мяча за более чем сотню матчей. Зобнин круто продвигает мяч, хорошо отбирает и прессингует, очень стабилен. С пасом всё ок у него. По воротам бьёт не часто, но каждый сезон у него и голевые передачи, и мячи забитые есть.
У него пас на три мера
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wlad wasew
Ответ Evgeny Valyaev
Зобнин топовый по российским меркам опорник или бокстубокс. Барриос много забил? 3 мяча за более чем сотню матчей. Зобнин круто продвигает мяч, хорошо отбирает и прессингует, очень стабилен. С пасом всё ок у него. По воротам бьёт не часто, но каждый сезон у него и голевые передачи, и мячи забитые есть.
Зобнин мощь и сила !!! Ни за что не продавайте в Европы !!!
И в Азии !!!
И в Африки. Особенно в Африки, не продавайте !!!
Будете локти кусать, без такого голеадора.
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реймс29
Ответ Aleex Trianon
Роман, дорогой вы мой человек, я вам открою секрет, но после продления контракта, на улучшенных условиях, при сопоставлении игра и зп, вас не любит не только ГСО но очень очень много поклонников Спартака, в частности периодически, частенько в том числе Кузьмич и Борзыкин. Вы уж извините, но уж лучше горькая правда
Ни разу не жалел, когда он уходил из Динамо
Уже тогда было всё понятно. Типо Обляков
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6Al6ex6
Зоба -дерево)))
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Григорий Гашников
Зобнин старательный и искренний парень. Его самоотдача и заряженность не вызывает вопросов. Но к сожалению у него нет качеств разрушителя, нет качеств бокс ту бокс, нет качеств завершителя атак, чтобы стать настоящей легендой и мастером.
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sp.msk.86
У Ромы всё практически на хорошем уровне, но футбольный интеллект всё рушит
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arspurs9
Ну хоть один игрок откровенно сказал что думает о мнении слабоумных ветеранов или комментаторов.
По Орлову давно уже дурка плачет
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Олимпионик
Критика Зобнина позволяет ГСО зарабатывать к пенсии. Зобнин не отвечает.
+2
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