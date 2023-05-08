Зобнин о критике Орлова: «Его мнение для меня ничего не значит. Он просто меня не любит, всегда жестко проходится. Я уже привык»

Роман Зобнин ответил на критику со стороны Геннадия Орлова.

Перед матчем «Спартака» против «Зенита» в 26-м туре Мир (2:3) Орлов раскритиковал , назвав его худшим полузащитником ведущих клубов России и заявив, что «Спартаку» стоит вывести его из основного состава.

– Вас регулярно критикует комментатор , это произошло и перед матчем с «Зенитом». Это немного удивило. Как к этому относитесь?

– Он просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит, – сказал полузащитник « ».