Зобнин о критике Орлова: «Его мнение для меня ничего не значит. Он просто меня не любит, всегда жестко проходится. Я уже привык»
Роман Зобнин ответил на критику со стороны Геннадия Орлова.
Перед матчем «Спартака» против «Зенита» в 26-м туре Мир РПЛ (2:3) Орлов раскритиковал Зобнина, назвав его худшим полузащитником ведущих клубов России и заявив, что «Спартаку» стоит вывести его из основного состава.
– Вас регулярно критикует комментатор Орлов, это произошло и перед матчем с «Зенитом». Это немного удивило. Как к этому относитесь?
– Он просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит, – сказал полузащитник «Спартака».
— Да. Вот смотрите, как Малком играет за «Зенит». Да, у него контракт выше, чем у других, но все равно… И в «Спартаке» есть те, кто достоин называться профи. А тот же Зобнин — худший полузащитник из всех наших ведущих клубов.
— Почему вы так негативно настроены по отношению к Роману?
— Он хороший парень и он не виноват, что так происходит. Проблема в том, что партнеры не могут его переиграть и играет именно он.
— В «Зените» есть такие игроки?
— Нет, в «Зените» таких нет. Если посмотреть статистику Зобнина, у него четыре забитых и одна голевая передача, а Роман играет все время в основе. Где хитрые и остроумные передачи, где точный удар по воротам? Удар не поставлен и пас не развит. Он - рабочая лошадка, бегает, тренерам это нравится. А мастерства не появляется. Не дано, наверное. Этот игрок занимает место в «Спартаке» и зарплату получает высокую. На его месте должен играть кто-то другой. Это проблема «Спартака», когда ведущие, казалось бы, игроки, не являются ведущими по мастерству в нашем футболе. Хотя в «Спартаке» исторически были лучшие по качеству игроки. Потому и «Спартак» до сих пор так популярен.
То-то "Зеня" вытащил из "Спартака" такую суперзвезду отечественного розлива, как Зеля Бакаев!
Не хорошо чужие деньги считать. Я в своё время за двести пятьдесят рублей играл и что? В тридцать два закончил без особых сбережений, а через некоторое время начались проблемы со здоровьем. А знаете сколько стоит протез на сустав? Короче не стоит считать чужие деньги ,не очень это хорошо.
И в Азии !!!
И в Африки. Особенно в Африки, не продавайте !!!
Будете локти кусать, без такого голеадора.
Уже тогда было всё понятно. Типо Обляков
По Орлову давно уже дурка плачет