Быстров о Семаке: «Говорят: «Дайте мне такую же команду, я буду чемпионом». Нет, это непросто. В «Зенит» приезжали великие тренеры и не выигрывали с такими же составами»
Владимир Быстров высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».
«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.
Это пятое подряд чемпионство и 9-й трофей сине-бело-голубых за 5 лет под руководством Сергея Семака.
«Вторая звезда – знаковое событие. Стратегия клуба была направлена на то, чтобы завоевать ее.
Семак – молодец. Слушаешь некоторых специалистов, которые говорят: «Дайте мне такую же команду, я буду чемпионом». Нет! Это непросто. Удержать равновесие в коллективе. Все это нужно делать, и Семаку это удается.
В «Зенит» приезжали великие тренеры и с такими же составами не выигрывали. Более качественные были иностранцы, но не было чемпионских титулов. А Семаку это удается. Молодец!» – сказал бывший игрок «Зенита».
Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка
Наконец, решили сделать ставку на своего в доску тренера, который завоёвывал чемпионства в Зените ещё игроком. И это правильное, системное решение, которое даёт плоды пятый год, и будет давать в дальнейшем.
И относительно той отсечки, Зенит даже усилил команду, а вот остальные конкретно просели. Семак работает хорошо.
Но, правды ради, условия у него совсем тепличные.
Манчини сильнее Семака как тренер но чемпионом с «Зенитом» не стал.
Другой человек построил Уфу и который это умеет делать это почти с нуля.
Ганчаренко построил много команд- БАТЭ,Кубань,Уфу,ЦСКА,Краснодар и сейчас строит Урал.
Кстати 3 его команды играют фактически в финале кубка- ЦСКА,Краснодар и Урал, фактически им постороенны- Обляков,Дивеев,Сперцын,Черников у него заиграли, как сейчас Каштанов,Помазун,Бивеев в Урале.
А Семак все показал в лиге чемпионов с отличным набором игроков- одно очко и вылет от Брюгге дважды, а ЦСКА с Ганчаренко две победы над Реалом, с детьми в составе и инвалидом в воротах, как говорится почувствуй разницу.
С Быстрова мягко говоря был удивлен, это все равно что от Мостового услышать научное обоснование теории относительности
Или, так... ляпнул по неосторожности?