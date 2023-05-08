Быстров о Семаке: «Говорят: «Дайте мне такую же команду, я буду чемпионом». Нет, это непросто. В «Зенит» приезжали великие тренеры и не выигрывали с такими же составами»

Владимир Быстров высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.

Это пятое подряд чемпионство и 9-й трофей сине-бело-голубых за 5 лет под руководством Сергея Семака.

«Вторая звезда – знаковое событие. Стратегия клуба была направлена на то, чтобы завоевать ее.

Семак – молодец. Слушаешь некоторых специалистов, которые говорят: «Дайте мне такую же команду, я буду чемпионом». Нет! Это непросто. Удержать равновесие в коллективе. Все это нужно делать, и Семаку это удается.

В «Зенит» приезжали великие тренеры и с такими же составами не выигрывали. Более качественные были иностранцы, но не было чемпионских титулов. А Семаку это удается. Молодец!» – сказал бывший игрок «Зенита».

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка