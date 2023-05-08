Быстров о Семаке: «Говорят: «Дайте мне такую же команду, я буду чемпионом». Нет, это непросто. В «Зенит» приезжали великие тренеры и не выигрывали с такими же составами»

Теги Зенит Владимир Быстров Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.

Это пятое подряд чемпионство и 9-й трофей сине-бело-голубых за 5 лет под руководством Сергея Семака.

«Вторая звезда – знаковое событие. Стратегия клуба была направлена на то, чтобы завоевать ее.

Семак – молодец. Слушаешь некоторых специалистов, которые говорят: «Дайте мне такую же команду, я буду чемпионом». Нет! Это непросто. Удержать равновесие в коллективе. Все это нужно делать, и Семаку это удается.

В «Зенит» приезжали великие тренеры и с такими же составами не выигрывали. Более качественные были иностранцы, но не было чемпионских титулов. А Семаку это удается. Молодец!» – сказал бывший игрок «Зенита».

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

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33 комментария

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Black Phoenix
С приходом Семака в Зенит петербуржцы, наконец, поняли - не всегда тренер с мировым именем именно залог успеха. Не всегда вливание денег именно в тренерское имя - гарантия побед. Не всегда зарубежный тренер за огромную личку принесёт чемпионство на блюдечке.
Наконец, решили сделать ставку на своего в доску тренера, который завоёвывал чемпионства в Зените ещё игроком. И это правильное, системное решение, которое даёт плоды пятый год, и будет давать в дальнейшем.
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AIBOLIT66
Дайте мне эту команду на час, в следующем матче, сразу после игры и я стану чемпионом!
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Доктор Броманталь
Ответ TheSportNik
Да ладно дурака включать, дайте Семаку например Торпедо и он его отправит также в ФНЛ и поставьте любого тренера, да хоть Миллера посадите в тренерское кресло, будет хлопать в ладоши и также забивать будут, если премиальные платить будут.
Семак доказал свой тренерский потенциал когда «Уфу» в еврокубки вывел.
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Кирилл.С-Пб
Володька хрени не скажет
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Wesley
Да, Манчини не даст соврать
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Nick Crosier
Здравая мысль от Быстрова.Не часто это бывает.
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Алексей Иванов
Какая то доля логики в этом есть как и есть большая заслуга Семака в первом чемпионстве,но сейчас конкуренции нету совсем,вот прямо вообще,она просто нулевая
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Честный контроль
Тем,кто говорит о Семаке, как о физруке, стоит вспомнить про 90е. И тогда Романцев, при ручном судействе, процветающей Хусаиновщине с их прейскурантом цен на матчи и "берущим" Колосковым будет выглядеть полным фуфлом, а не тренером.
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Ксяоми Ноутов
европейские тренеры в Зенит приезжали когда РПЛ была намного сильнее по уровню, была серьёзная конкуренция и не было такого разрыва в уровне игроков.
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Мельников Михаил
Манчини отбывал номер. Луческу не обладал лучшими исполнителями в лиге. Тогда конкуренция была выше. Сильные составы были у Локо, Спартака и ЦСКА.
И относительно той отсечки, Зенит даже усилил команду, а вот остальные конкретно просели. Семак работает хорошо.
Но, правды ради, условия у него совсем тепличные.
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MosesPray
Кстати, на примере Спартака мы видим, что и деньги не очень то помогают
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Доктор Броманталь
Быстров браво. Все правильно.

Манчини сильнее Семака как тренер но чемпионом с «Зенитом» не стал.
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МБ14
Царь не одобряет такой комментарий
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TC@ER18
Быстров: «Я говорил: « Покажите мне место где гей бар и я стану одним из них. Слава яйцам- я один из них».
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Радонежский
Когда в зените был тот же Луческу, то Спартак, Локомотив и ЦСКА были конкурентоспособны. Сейчас соперники самоустранились, они стали слабее благодаря своему безграмотному менеджменту
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Ростов-на-Дону
Володька, как уж на сковородке!
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Эльхан Алиев
Семак физрук и колхозник
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mot1v
Мостового в ассистенты!
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TheSportNik
Ответ Доктор Броманталь
Семак доказал свой тренерский потенциал когда «Уфу» в еврокубки вывел.
Ну ну пошли сказки от болельщиков Зенита, а Семак хотел там порулить в Уфе и команда стала проигрывать и Газизов его припугнул, чтоб нечего не трогал, что было до него , как Ганчаренко построил, так и Уфа должна играть.
Другой человек построил Уфу и который это умеет делать это почти с нуля.
Ганчаренко построил много команд- БАТЭ,Кубань,Уфу,ЦСКА,Краснодар и сейчас строит Урал.
Кстати 3 его команды играют фактически в финале кубка- ЦСКА,Краснодар и Урал, фактически им постороенны- Обляков,Дивеев,Сперцын,Черников у него заиграли, как сейчас Каштанов,Помазун,Бивеев в Урале.
А Семак все показал в лиге чемпионов с отличным набором игроков- одно очко и вылет от Брюгге дважды, а ЦСКА с Ганчаренко две победы над Реалом, с детьми в составе и инвалидом в воротах, как говорится почувствуй разницу.
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BaltikaSPb
Ответ Nick Crosier
Здравая мысль от Быстрова.Не часто это бывает.
Послушал сегодня Быстрова, Бегемота и Дорского
С Быстрова мягко говоря был удивлен, это все равно что от Мостового услышать научное обоснование теории относительности
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Максим Викторов
Ответ Новокули26
Уровень Семака показала Лига Чемпионов,где он три года подряд занимал последние места,в не самых сильных группах.Вот там нужно показывать свой уровень,а не в чемпионате где уже заранее расписан чемпион!
Готов показать, когда Зенит три года подряд занимал последние места в группе?
Или, так... ляпнул по неосторожности?
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