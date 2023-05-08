Андрей Мостовой о памятнике Семаку за чемпионства с «Зенитом»: «Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 64 очка после 26 туров Мир РПЛ и гарантировал себе первое место по итогам сезона.

– Этот сезон – лучший в твоей карьере?

– По цифрам – наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон.

Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня. Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

– Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

– Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

– Сергей Богданович [Семак] пять лет в «Зените» и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

– Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом, – сказал полузащитник «Зенита».

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17 комментариев

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zanuda59
До возможной установки памятника Семаку ещё жить и жить много лет. Рано такие разговоры заводить.
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.ru
Медный Конь, без всадника... я только за
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svft
Ответ Red Wings the best
Представляю,стоит статуя Сергея Богдановича. В одной руке мяч,в другой лук парей. И надпись:"Зелень полезна для постоянного чемпионства."
пОрей. лук-пОрей.
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Red Wings the best
Ответ svft
пОрей. лук-пОрей.
Спасибо, буду знать.
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Спартак Уокер
Памятник это лишнее
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А я ясные дни оставляю себе
Уровень абсурда в норме. Только так можно еще хотя бы на сутки привлечь внимание к судейскому чемпионству.
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qw14qw
🤣🤣🤣😂😂😂 из фанеры
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Данил Кублицкий
Ответ Древний спартач
Памятник-не памятник , но Миллер обратится к Путину , чтобы Семаку присвоили звание Героя России .
И вручит ему повестку на передовую 😂😂😂
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