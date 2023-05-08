Андрей Мостовой о памятнике Семаку за чемпионства с «Зенитом»: «Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом»

Андрей Мостовой высказался о чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 64 очка после 26 туров Мир и гарантировал себе первое место по итогам сезона.

– Этот сезон – лучший в твоей карьере?

– По цифрам – наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон.

Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня. Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

– Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

– Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

– Сергей Богданович [ ] пять лет в «Зените» и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

– Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом, – сказал полузащитник « ».