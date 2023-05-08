Маслов о работе Кукуяна в матче с «Зенитом»: «Всегда можно сказать, что виноваты судьи. Говорим только о своей игре»
Павел Маслов не стал оценивать работу судей в матче «Зенит» – «Спартак» (3:2) в Мир РПЛ.
Игру обслуживал арбитр Павел Кукуян.
«Не хочу комментировать работу судей. Они стараются делать свою работу, как и мы все. Возможно, ошибаются, возможно, они делают не все правильно. Но это остается на их совести, и я говорить об этом не хочу.
Всегда можно сказать, что виноваты судьи или кто-либо еще. Но мы говорим только о себе и своей игре», — сказал защитник «Спартака».
И все равно «кукукун - спартак»🙈
В вашу сторону, конечно же, ошибок не допускают))
Страшнейшее нарушение на Зобнине просмотрели.
Тут ничего необычного.
Соболев в это же время в телеге Шнякина : "Это другое"))
ПС это не претензия к Маслову, если что. Просто забавный момент)
Это счас что-то говорит человек, болеющий за команду, где играла Вернблуниха? Адский костолом, никогда не получавший красных?
Но очень мило питерским жалуетесь:)))
Что там у вас распыляют, я не пойму, что люди в интервью говорят одно, а питерские выдумывают другое, и тут же в этом обвиняют????