Маслов о работе Кукуяна в матче с «Зенитом»: «Всегда можно сказать, что виноваты судьи. Говорим только о своей игре»

Павел Маслов не стал оценивать работу судей в матче «Зенит» – «Спартак» (3:2) в Мир РПЛ.

Игру обслуживал арбитр .

«Не хочу комментировать работу судей. Они стараются делать свою работу, как и мы все. Возможно, ошибаются, возможно, они делают не все правильно. Но это остается на их совести, и я говорить об этом не хочу.

Всегда можно сказать, что виноваты судьи или кто-либо еще. Но мы говорим только о себе и своей игре», — сказал защитник « ».

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!