Маслов о работе Кукуяна в матче с «Зенитом»: «Всегда можно сказать, что виноваты судьи. Говорим только о своей игре»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Павел Маслов Павел Кукуян Спорт-Экспресс Футбол

Павел Маслов не стал оценивать работу судей в матче «Зенит» – «Спартак» (3:2) в Мир РПЛ.

Игру обслуживал арбитр Павел Кукуян.

«Не хочу комментировать работу судей. Они стараются делать свою работу, как и мы все. Возможно, ошибаются, возможно, они делают не все правильно. Но это остается на их совести, и я говорить об этом не хочу.

Всегда можно сказать, что виноваты судьи или кто-либо еще. Но мы говорим только о себе и своей игре», — сказал защитник «Спартака».

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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53 комментария

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Nekrasof
А то что Селихов нагадил, Дуарте вперед ногами влетел, тоже куянчик в этом виноват, давно пора разобраться в себе, найти причины слабой селекции и мотивации игроков!!!!
+50
-15
+35
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ТрактоПоктер
Ответ Petr Denisov
Кукуян чемпион, за Зенит играет он.
Подгорает?)
+32
-11
+21
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MstAndreev
Нетушки. Зарема сказала - заговор. Значит, заговор!
+24
-5
+19
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Ильдар Фарукшин
И правильно. Вчера дали бой. Молодцы. Что Селя натворил не здались, после красной тоже. Рыжий молодец. Проигрыш не заслуживали
+23
-8
+15
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Доктор Верховцев
Что на этот-то раз с судьями? Не хотел без ВАР удалять игрока КБ? Мало пенальти поставил? Заставил Селихова пнуть мяч в Клаудиньо? Что?
+13
-5
+8
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pogbadrogba
Ответ Petr Denisov
Да, ребята молодцы! Вперёд Спартак! Кукукун - Спартак - 3 : 2.
Вот даже ваш игрок сказал «хватит сетовать на судейство»
И все равно «кукукун - спартак»🙈
В вашу сторону, конечно же, ошибок не допускают))
+9
-2
+7
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trav
Но судья отсудил прекрасно. Красная по делу, пенальти по делу. Спартак пропустил три, забил два. Зенит чемпион
+22
-16
+6
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Андрей Ткаченко
Очень правильно, уважаю, все бы так только об игре и о своих ошибках.
+6
-1
+5
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pogbadrogba
Ответ Ильдар Фарукшин
И правильно. Вчера дали бой. Молодцы. Что Селя натворил не здались, после красной тоже. Рыжий молодец. Проигрыш не заслуживали
«Здались» - это какая то пасхалка к сво?
+11
-6
+5
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притвиц
Молодец парнишка , в себе нужно искать причину проигрыша , в данной игре еще и во вратаре , но сама игра по содержанию была отличная , настоящий был футбол и если бы , хотя бы команды четыре оказывали такое сопротивление Зениту , то о досрочном чемпионстве никто бы и не говорил.
+5
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Спартак Уокер
Наконец то адекватный комментарий про судей
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schwein
Не знаю, вон всю камарилью болельщиков-блогеров вчера порвало.
Страшнейшее нарушение на Зобнине просмотрели.
+6
-2
+4
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Nekrasof
Ответ Алексей Мясников
Админресурс Газпрома вышел на новый уровень!
Ну при чем здесь ресурс, кроме ресурса у нас своих проблем хватает, ну не Газпром же назначил спортдиром проходимца, не миллер же покупает такой шлак
+4
-1
+3
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belikovda.90
Ответ Petr Denisov
Кукуян чемпион, за Зенит играет он.
Опять убили Спартак. Хотя постойте. +15 же
+5
-2
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schwein
Ответ pyritanza
"говорим только о своей игре" Соболев в это же время в телеге Шнякина : "Это другое")) ПС это не претензия к Маслову, если что. Просто забавный момент)
Это ж дельфин. Тот который исподтишка не бьёт.
Тут ничего необычного.
+4
-1
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Сибирский литовец
Подвергает сомнение чемпионство Спартака ? Предательство налицо )
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Konstantin Zorin
Где ты был, когда третий забивали?
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murzzzzzilka
Ответ belikovda.90
Опять убили Спартак. Хотя постойте. +15 же
Тебе забыли заплатить?
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pyritanza
"говорим только о своей игре"
Соболев в это же время в телеге Шнякина : "Это другое"))
ПС это не претензия к Маслову, если что. Просто забавный момент)
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Tpy6kaMerlina
Там у вас вратарь гол в свои привёз, но виноваты, конечно, арбитры. Когда футболисты мажут с 2-х метров, или вратарь в свои привозит, или (фантастическая ситуация, абсолютно вымышленная) защитник останавливается посреди поля и не бежит за игроком атаки, а тот пробежав полполяны кладёт в дальний - тоже реф накосячил. Понимаю. Понимаю.
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murzzzzzilka
Ответ Nekrasof
А то что Селихов нагадил, Дуарте вперед ногами влетел, тоже куянчик в этом виноват, давно пора разобраться в себе, найти причины слабой селекции и мотивации игроков!!!!
Поражаюсь иногда. Ну, ладно, один человек дочитать даже до конца заголовка не может. Но чтоб 30….
+2
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инок
Молодец, Павел, есть адекватные люди в Спартаке. К сожалению, среди болел Спартака таких почти не встретишь
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Дима Зезуль
Спартак. Спартак never change.
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murzzzzzilka
Ответ Евгений Цыбулин
Самое обидное,что ВАР смотрели,потому,что,против Зенита нарушение было.В других играх-Спартачам можно все и безнаказанно!Вспомним первый круг и шипы Соболихи на лице Шунина?)Да и в играх с Зенитом,не все гладко-вчера,например,Зобнин в колено встречал игроков соперника-из наказаний:"Ай-яй-яй" от Кукуяна)И потом Спартачи минусуют,когда говоришь,что Хусаиновщина возвращается!)))
👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Это счас что-то говорит человек, болеющий за команду, где играла Вернблуниха? Адский костолом, никогда не получавший красных?
Но очень мило питерским жалуетесь:)))
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murzzzzzilka
Ответ заблокированному пользователю
Судья всегда виноват, когда твоя команда проигрывает 😅
Можно цитату Маслова, где он судью обвиняет?
Что там у вас распыляют, я не пойму, что люди в интервью говорят одно, а питерские выдумывают другое, и тут же в этом обвиняют????
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