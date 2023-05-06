«Соболев должен быть Стрельцовым, Пеле или Месси, чтобы он был каждый месяц». Кавазашвили о выборе Облякова игроком апреля в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Пеле Анзор Кавазашвили Эдуард Стрельцов Малком Иван Обляков Александр Соболев Футбол

Анзор Кавазашвили согласен, что игрок месяца в РПЛ – Иван Обляков, а не Александр Соболев.

– Это достойная кандидатура. Обляков давно уже играет. Его и в сборную привлекают, он и в основном составе ЦСКА постоянно, он и агрессивно в хорошем плане этого слова играет, он уже и голы забивать научился. Это все говорит о его восхождении к пику своего совершенства. Я его от души поздравляю!

– Не был ли лучшим в этом месяце Малком?

– Я могу всех бразильцев и южноамериканцев «Зенита» называть лучшим в каждом месяце сезона по очереди. Мы ищем талантов среди своих футболистов на сегодняшний день. Среди россиян Обляков стал лучшим в этом месяце.

– Он отыграл даже лучше Соболева?

Соболев уже был лучшим в каком-то месяце. Чтобы его выбирали каждый месяц, он должен быть Стрельцовым, Пеле или Месси, – сказал бывший голкипер «Спартака» и экс-член комитета по этике.

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11 комментариев

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Николай Овечкин
Соболев должен вести себя нормально на поле для начала, что бы за него голосовать хотелось….
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Честный контроль
Дельфина уже выбирали лучшим в месячнике, когда комиссия по выбору лучшего состояла ради эксперимента из судей по фигурному катанию. Наметанный глаз знатоков не мог пройти мимо такого артистизма.
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Фантом
А что, "игрок месяца" должен быть обязательно российским?
+15
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thesuperdrum
Ответ Николай Овечкин
Соболев должен вести себя нормально на поле для начала, что бы за него голосовать хотелось….
Сложно не согласиться. Игрок должен показывать пример не только своей игрой, забитыми мячами, но и поведением на поле и за его пределами
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zanuda59
Ответ Зелёный гопник
Привезите Анзору таблеток, видимо закончились. Ставить Соболева в один ряд с Пеле и Месси недопустимо!
Наоборот. Он говорит, что Соболеву далеко до них.
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Зелёный гопник
Привезите Анзору таблеток, видимо закончились.
Ставить Соболева в один ряд с Пеле и Месси недопустимо!
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Владимир Эльперин
Облаков спокойный без понтов, чего нельзя сказать о Соболеве….
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Vatikan
Что то бред он какой то наговорил)
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Виталик Украинский
Похоже, рассматривают кандидатов только столичных клубов?
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Шухрат Казыев
Так смешно! Вы ещё сравните Соболева с лучшими из лучших игроков Спартака.
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Михаил 1974
Соболев??? Да вы смеётесь))) Скромнее надо быть мальчику
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