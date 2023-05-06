«Соболев должен быть Стрельцовым, Пеле или Месси, чтобы он был каждый месяц». Кавазашвили о выборе Облякова игроком апреля в РПЛ

Анзор Кавазашвили согласен, что игрок месяца в РПЛ – Иван Обляков, а не Александр Соболев.

– Это достойная кандидатура. давно уже играет. Его и в сборную привлекают, он и в основном составе ЦСКА постоянно, он и агрессивно в хорошем плане этого слова играет, он уже и голы забивать научился. Это все говорит о его восхождении к пику своего совершенства. Я его от души поздравляю!



– Не был ли лучшим в этом месяце ?

– Я могу всех бразильцев и южноамериканцев « » называть лучшим в каждом месяце сезона по очереди. Мы ищем талантов среди своих футболистов на сегодняшний день. Среди россиян Обляков стал лучшим в этом месяце.



– Он отыграл даже лучше Соболева?

– уже был лучшим в каком-то месяце. Чтобы его выбирали каждый месяц, он должен быть Стрельцовым, Пеле или Месси, – сказал бывший голкипер « » и экс-член комитета по этике.

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