«Боули говорил о Неймаре с Аль-Хелайфи. Только клуб АПЛ может позволить себе его». Журналист ESPN о желании «ПСЖ» продать форварда

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Нассер Аль-Хелайфи Тодд Боули Футбол

Только клубы из Англии могут позволить себе трансфер Неймара.

Такое мнение выразил журналист ESPN Жюльен Лоран.

«ПСЖ» пытался продать Неймара прошлым летом и попытается продать его снова этим летом.

Мы знаем, что Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи о Неймаре и возможности его трансфера в «Челси».

Я не знаю, возможно ли это, учитывая, что Неймар все еще восстанавливается после операции, у него огромный контракт с «Пари Сен-Жермен», который рассчитан еще на четыре года.

Единственное, что мы знаем сейчас, это то, что только клуб Премьер-лиги может позволить себе Неймара», – сказал французский репортер в эфире Sky Sports News.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать 31-летнего бразильского форварда в аренду с правом выкупа.

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46 комментариев

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Теннисный абсолют
Боули напоминает школьника, который играет в ФИФА
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Val Smith
Ответ Bashibuzuck
Неймар в АПЛ это конечно круто, но ему нужно разобраться в себе и изменить отношение к делу
Если убрать за скобки поездки к сестре, у него вполне нормальное отношение. Парень отлично играет в футбол и отрабатывает в обороне в отличии от остальных звёзд, я вот не поклонник ПСЖ и Барселоны, но никогда не понимал всего этого негатива к Нею. Его реально постоянно бьют по ногам в Лиге 1. Того же Азара один раз сломали раз, а Ней каждый раз возвращается может не на прежний, но высокий уровень.
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<~Inter~>
Ответ Bashibuzuck
Неймар в АПЛ это конечно круто, но ему нужно разобраться в себе и изменить отношение к делу
Проблема лишь в травмах, а это мало зависит от него самого
+15
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2vdhrvmmzf
Ответ Теннисный абсолют
Боули напоминает школьника, который играет в ФИФА
Так школьников ещё не оскорбляли
+12
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Arman Markosyan 25
Ответ Теннисный абсолют
Боули напоминает школьника, который играет в ФИФА
Школьники умнее)
+10
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Bashibuzuck
Неймар в АПЛ это конечно круто, но ему нужно разобраться в себе и изменить отношение к делу
+13
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Tun
Нынешнего Нея в Европе с его зп и окружением только Челси и додумается подписать
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<~Inter~>
Ответ Виталий Ушаков
окружение тоже достаточно плохо влияет на него
Он никогда из-за окружения не пропускал ключевые матчи сезона. Просто у Неймара не лучший имидж и то который сложился во время ухода из Барсы. А так каждый раз он пропускал плей офф ЛЧ из-за серьёзной травмы и странно винить в этом его самого и окружение
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ChelseaFanKZ
Его окружение тупо не поместится в раздевалку
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ура! Наконец-то у челси будет нормальный левый вингер. А то мудрики да стерлинги с пулищичами бестолковыми только. Но на замену Неймару обязательно надо брать Леао, а то бразил уже не молод
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Deeeemayo
Ответ TJ tigra
🤦 писец. Хрусталя хочет взять... На огромную зп. Уже жалко Челси
Неймар > 99% игроков апл
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Isshin88
Боули слышал про финансовый фэйр плэй? Может хоть краем уха?
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Петя Петров
Казалось куда ещё больше можно закопать клуб, но ...
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Vlados 86
Неймар поможет поднять Челси из шипа.
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кто-то
Интересно, что будет делать ПСЖ только с Мбаппе в атаке + Солер, Ренату Саншеш и Экитик
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mqh9pzrxgf
Ответ Теннисный абсолют
Боули напоминает школьника, который играет в ФИФА
Мне бы хотелось глянуть как Неймар возит защей в апл
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Febos_
не слишком ли поздно для переезда в апл , ещё и в клуб который не будет выступать в Лч следующем году . фейк ньюс чтобы фанаты псж остыли свои недовольства , к тому же упомянули Боули чтобы все сразу поверили в эту абсурд))
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Висита Эльмурзаев
Ответ Tun
Нынешнего Нея в Европе с его зп и окружением только Челси и додумается подписать
Идеальный игрок для Ювентуса, с ним точно выиграет лч, как и с Роналду
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Акира_1
Что-то слишком мелко для Боэли. Давай сразу Месси. 👍
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Эразм
У Челси на лето другая проблема, распродать неликвид, ибо доходы от ЕК обломились намертво.
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donatodonatore
Побыстрей бы уже его сплавили из ПСЖ вместе с коротышкой и макаронником
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Yerbo
Ответ Tun
Нынешнего Нея в Европе с его зп и окружением только Челси и додумается подписать
фанаты Челси будут рады такому подписанию , это игрок который делает разницу , проблема его в травмах , ну и надо конечно состав огромный почистить
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Игорь Климов
Ответ Phantomm
в Саудовской Аравии получит огромные деньги и будет суперзвездой
Неймар и в топ-5 Европы является суперзвездой.
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HellLight
боули продолжает закапывать челси
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