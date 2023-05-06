«Боули говорил о Неймаре с Аль-Хелайфи. Только клуб АПЛ может позволить себе его». Журналист ESPN о желании «ПСЖ» продать форварда
Только клубы из Англии могут позволить себе трансфер Неймара.
Такое мнение выразил журналист ESPN Жюльен Лоран.
«ПСЖ» пытался продать Неймара прошлым летом и попытается продать его снова этим летом.
Мы знаем, что Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи о Неймаре и возможности его трансфера в «Челси».
Я не знаю, возможно ли это, учитывая, что Неймар все еще восстанавливается после операции, у него огромный контракт с «Пари Сен-Жермен», который рассчитан еще на четыре года.
Единственное, что мы знаем сейчас, это то, что только клуб Премьер-лиги может позволить себе Неймара», – сказал французский репортер в эфире Sky Sports News.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать 31-летнего бразильского форварда в аренду с правом выкупа.
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