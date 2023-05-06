Только клубы из Англии могут позволить себе трансфер Неймара.

Такое мнение выразил журналист ESPN Жюльен Лоран.

«ПСЖ» пытался продать Неймара прошлым летом и попытается продать его снова этим летом.

Мы знаем, что несколько раз разговаривал с президентом парижан о и возможности его трансфера в « ».

Я не знаю, возможно ли это, учитывая, что Неймар все еще восстанавливается после операции, у него огромный контракт с « », который рассчитан еще на четыре года.

Единственное, что мы знаем сейчас, это то, что только клуб Премьер-лиги может позволить себе Неймара», – сказал французский репортер в эфире Sky Sports News.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать 31-летнего бразильского форварда в аренду с правом выкупа.

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