Спаллетти о новом контракте: «Благодарен «Наполи» за то, что предупредили меня об активации опции продления»

Лучано Спаллетти благодарен «Наполи» за то, что его предупредили о продлении контракта.

Сообщалось, что на самом деле главный тренер неаполитанцев недоволен отношением к нему со стороны президента клуба .

«Проблемы нет. У них была опция [продления контракта], они ее активировали. Я благодарен им за то, что предупредили меня об активации.

Еще будет время [обсудить будущее], сезон ведь еще не завершился», – сказал .