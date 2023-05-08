Спаллетти о новом контракте: «Благодарен «Наполи» за то, что предупредили меня об активации опции продления»
Лучано Спаллетти благодарен «Наполи» за то, что его предупредили о продлении контракта.
Сообщалось, что на самом деле главный тренер неаполитанцев недоволен отношением к нему со стороны президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.
«Проблемы нет. У них была опция [продления контракта], они ее активировали. Я благодарен им за то, что предупредили меня об активации.
Еще будет время [обсудить будущее], сезон ведь еще не завершился», – сказал Спаллетти.
Чемпионство впервые за долгие годы взято без существенных затрат как на состав, так и на тренера.