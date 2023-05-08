Спаллетти о новом контракте: «Благодарен «Наполи» за то, что предупредили меня об активации опции продления»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти благодарен «Наполи» за то, что его предупредили о продлении контракта.

Сообщалось, что на самом деле главный тренер неаполитанцев недоволен отношением к нему со стороны президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

«Проблемы нет. У них была опция [продления контракта], они ее активировали. Я благодарен им за то, что предупредили меня об активации.

Еще будет время [обсудить будущее], сезон ведь еще не завершился», – сказал Спаллетти.

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12 комментариев

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SaH4r.
звучит как сарказм
+39
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+39
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Bashibuzuck
👍👍👍💪
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untilofend
Ответ ya_za_ac_milan
Наполи и в прошлом году имел сильный состав, который мог бы взять чемпионство. Предпрложу, что дай такой состав Де Дзерби, Индзаги или Пиоли- они тоже без проблем взяли скудетто.
у интера не хуже состав даже лучше
+3
-1
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Тиджани Бабангида
Конечно обставить продление можно было-бы более торжественно.
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nugoboss
А я бы и зарплату удвоил бы, за такую хороший результат. 👍🏻🎉
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Karl_Ivanovich
Довольно странно слышать о неудовольствии сторон, как Спаллетти, так и президента клуба - сеньор Лучано, конечно сделал всё возможное, но не надо сбрасывать со счетов судебный отъём очков у Ювентуса, а уж руководство клуба могло бы хотя бы сделать вид, что признательно довольно обычному тренеру, выигравшему чемпионат с весьма средним составом - этот результат выдающийся по критерию "стоимость-эффективность" (руководство клуба это "про деньги"?).
Чемпионство впервые за долгие годы взято без существенных затрат как на состав, так и на тренера.
+1
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Dasein
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Артем Хан
Вчера был на стадионе и на празднике по случаю чемпионства , так вот именно Спалетти трибуны встречали лучше всего !!! Именно он удостоился максимальных оваций, а это о многом говорит . Так что я думаю он ещё в Неаполе поработает и возможно не один год . А по поводу активации пункта в договоре, так это нормально, просто договор то у него был не слишком жирный, вот и президент решил ещё годик ему не слишком жирно платить , а там уж и посмотреть что дальше получится . А если начать разговоры, то тут и з.п. уже другую надо обсуждать и новый контракт и т.д. в он экономит и не хочет пока этого.
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Lux_Vid Александров
Ответ SaH4r.
звучит как сарказм
Конечно сарказм, они могли активировать ещё зимой, может увереннее в ЛЧ бы команда сыграла. А так лысый уже и вещички потихоньку собирал, контракты рассматривал, новое место проживания выбирал. А тут как снег на голову....
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ster3
Ответ Karl_Ivanovich
Довольно странно слышать о неудовольствии сторон, как Спаллетти, так и президента клуба - сеньор Лучано, конечно сделал всё возможное, но не надо сбрасывать со счетов судебный отъём очков у Ювентуса, а уж руководство клуба могло бы хотя бы сделать вид, что признательно довольно обычному тренеру, выигравшему чемпионат с весьма средним составом - этот результат выдающийся по критерию "стоимость-эффективность" (руководство клуба это "про деньги"?). Чемпионство впервые за долгие годы взято без существенных затрат как на состав, так и на тренера.
Ювентусу вернули очки
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