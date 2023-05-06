Президент «Наполи»: «Не продам Осимхена этим летом. Контракт со Спаллетти продлен на следующий сезон»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

Президент «Наполи» заявил, что не продаст форварда Виктора Осимхена по окончании сезона.

«Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае.

Я уже активировал опцию продления контракта со Спаллетти на следующий сезон», – сказал Аурелио Де Лаурентис в эфире Rai.

Президент «Наполи» о скудетто: «Для меня это отправная точка, а не конечная. Нужно выигрывать снова и снова. Нам не хватает победы в ЛЧ»

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54 комментария

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Футбол_это_жизнь
Не продам.
Но за деньги - Да!
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Ahmet Sahetmyradow
Это же классика не продам этим летом и мааленькими буквами "меньше 150 лямов"
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Давид Agabekyan
Ответ Максим Прокофьев
А какая мотивация должна быть? Он чемпион Италии, участник ЛЧ, что больше? Клуб топ-5 АПЛ и место там на лавке но с большой зарплатой?
А переход в топ 5 АПЛ, игра в старте с большой зарплатой не рассматриваем?
+24
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Максим Прокофьев
Ответ Tun
Опять передержат, игрок потеряет мотивацию, сбавит требования к себе, уйдёт ближе к концу контракта за копейки
А какая мотивация должна быть? Он чемпион Италии, участник ЛЧ, что больше? Клуб топ-5 АПЛ и место там на лавке но с большой зарплатой?
+26
-10
+16
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Tun
Опять передержат, игрок потеряет мотивацию, сбавит требования к себе, уйдёт ближе к концу контракта за копейки
+17
-7
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Питер Пэн
Ответ jonnysilverhand01
Дешевле 150 млн. не продам, добавил Де Лаурентис, когда хмель выветрился …
Помнится как Аякс Тен Хага, который дошёл до полуфинала ЛЧ продал топ-клубам 7 игроков основного состава, а потом и тренера. Будем надеяться, что с Наполи это не произойдет. Будет жаль, если самобытную и яркую команду разберут на запчасти
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Владимир Георгия
Правильно думает Лаурентис , с Осименом и Хвичей они могут взять скудетто ещё несколько лет, что важно. Он может получать доход от реклам, трансляций , билетов итд не меньше. Осимен и Хвича сделали 49 голов и более если подсчитать предголевые и отскоки от ударов. Впечатляет.
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haibr
Просто Хвичу, Кима и Осимхена не нужно в одно ТО продавать. А по отдельности на пике (Осимхена этим летом) и с заменой на другого игрока.
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xa-xa
Ответ Tun
Опять передержат, игрок потеряет мотивацию, сбавит требования к себе, уйдёт ближе к концу контракта за копейки
Нет , ну тут вопрос в другом, а хочет ли он САМ , уйти щас , новая команда , притирка с новыми игроками , а тут Хвича ..
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Один живой
Редкий шанс сохранить чемпионскую команду, замахнуться еще на одно скудетто (более чем реально) и зайти на финал ЛЧ. Нельзя сейчас распродавать этот состав.
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Bashibuzuck
Нужно защитить титул и пошуметь в ЛЧ, полуфинал как минимум✊✊✊
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Wild Plum
Ответ Один живой
Редкий шанс сохранить чемпионскую команду, замахнуться еще на одно скудетто (более чем реально) и зайти на финал ЛЧ. Нельзя сейчас распродавать этот состав.
Да не будет уже финала ЛЧ. Наполи — команда-эмоция, которой, при всём уважении к её игре, ещё и повезло выстрелить в год, когда у Ювентуса кризис, а Милан штормит. Если бы они выстрелили в сезоне 20/21, то очень маловероятно, что смогли бы опередить Интер. Обратная ситуация в АПЛ — там аналог Наполи, Арсенал, не выиграет чемпионство, т к Сити не в кризисе.
В следующем году эмоций будет меньше, против лидеров Наполи научатся играть, а глубины, чтобы их заменить, будет не хватать. И Де Лаврентия это понимает, так что, Наполи станет Аяксом образца 18/19 2.0, отпустит лидеров за дорого и ещё лет 10-15 будет ждать нового шанса.
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Dima
Ответ Bashibuzuck
Нужно защитить титул и пошуметь в ЛЧ, полуфинал как минимум✊✊✊
Если хорошо закупятся и постараются сохранить состав то шансы на защиту будут
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jexOn
Пока есть спрос надо продавать, как сделал Интер с Лукаку.
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jonnysilverhand01
Дешевле 150 млн. не продам, добавил Де Лаурентис, когда хмель выветрился …
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whereissuso
Ответ Ahmet Sahetmyradow
Это же классика не продам этим летом и мааленькими буквами "меньше 150 лямов"
Где-то плачут Кулибали, Гамшик, Инсинье. Проблема ДеЛаура в том, что он всегда будет хотеть чуть больше, чем ему дают. Хотя, не столько его проблема, сколько игроков
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Tun
Ответ trav
Почему ты решил, что им надо двигаться дальше? А если им там хорошо и всё устраивает?
Потому что стоять на месте в нынешнем футболе - шаг назад. Если ему норм и хочет потоптаться на месте, то под этот вариант выше написал - мб захочет остаться
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diger499
Ответ Alex Alex
Лучше бы продал. А вдруг травма или спад формы? Сейчас он на пике своих возможностей. Если бы продал за 100+ вместе с титулом = просто гением признать можно (учитывая его ценник гигантский при покупке, которому он тогда не соответствовал)
Но зачем ему эти 100+ лямов, когда у него есть идеальный игрок для этой команды, а в перед ЛЧ? Да и, в целом, Наполи только перестройку закончили. Состав на очень низких ЗП и с экономикой все более чем в порядке
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Tun
Ответ Максим Прокофьев
А какая мотивация должна быть? Он чемпион Италии, участник ЛЧ, что больше? Клуб топ-5 АПЛ и место там на лавке но с большой зарплатой?
В топ 5 апл он лишь под Холландом сидеть будет
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Эльдар Гаджиев
Ответ xa-xa
Нет , ну тут вопрос в другом, а хочет ли он САМ , уйти щас , новая команда , притирка с новыми игроками , а тут Хвича ..
последнее слово это главный аргумент чтобы остаться этим летом и готовится на следующий с участием в лч
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Антон
Ответ jexOn
Пока есть спрос надо продавать, как сделал Интер с Лукаку.
Да, афёра века )). Может Ромелу в доле был, и всё это хитрый план...
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nick-basil
Наполи буксанул в конце сезона. Забуксовали и лидеры. Но все это ерунда в свете великого достижения клуба. След сезон должен пройти в лучах славы!
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deadjoker
С Кулибали также было пока не пришел Боули и не кинул мешок с баблом :))
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nick-basil
Протагонисты итальянского чемпионата, такие как Юве , Милан и Интер, всегда первые претенденты на скудетто. Наполи же совершили просто чудо в этом сезоне.
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Брулин
Такой Наполи может продолжать набирать силу, особенно с учётом потенциального усиления грядущим летом
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