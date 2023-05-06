Президент «Наполи»: «Не продам Осимхена этим летом. Контракт со Спаллетти продлен на следующий сезон»

Президент «Наполи» заявил, что не продаст форварда Виктора Осимхена по окончании сезона.

«Я не продам этим летом, ни в коем случае.

Я уже активировал опцию продления контракта со на следующий сезон», – сказал в эфире Rai.

Президент «Наполи» о скудетто: «Для меня это отправная точка, а не конечная. Нужно выигрывать снова и снова. Нам не хватает победы в ЛЧ»

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