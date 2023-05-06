Президент «Наполи»: «Не продам Осимхена этим летом. Контракт со Спаллетти продлен на следующий сезон»
Президент «Наполи» заявил, что не продаст форварда Виктора Осимхена по окончании сезона.
«Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае.
Я уже активировал опцию продления контракта со Спаллетти на следующий сезон», – сказал Аурелио Де Лаурентис в эфире Rai.
Президент «Наполи» о скудетто: «Для меня это отправная точка, а не конечная. Нужно выигрывать снова и снова. Нам не хватает победы в ЛЧ»
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Но за деньги - Да!
В следующем году эмоций будет меньше, против лидеров Наполи научатся играть, а глубины, чтобы их заменить, будет не хватать. И Де Лаврентия это понимает, так что, Наполи станет Аяксом образца 18/19 2.0, отпустит лидеров за дорого и ещё лет 10-15 будет ждать нового шанса.