Президент «Наполи» о скудетто: «Для меня это отправная точка, а не конечная. Нужно выигрывать снова и снова. Нам не хватает победы в ЛЧ»

Президент «Наполи» обратился к болельщикам после победы в Серии А.

Неаполитанский клуб набрал 80 очков после 33 туров и досрочно стал чемпионом Италии.

«Вы всегда говорили мне: «Мы хотим побеждать». И мы победили! Мы все победили вместе. А в воскресенье против «Фиорентины» все собираемся на большую вечеринку. Спасибо вам всем!

Сегодняшний день является венцом ожиданий, которые длились 33 года. Когда я приехал, я сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдет 10 лет – мы сделали это раньше. Я сказал, что нужно еще 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы снова добились цели на пару лет раньше.

Теперь нам нужно выигрывать его снова, снова и снова. И, конечно, нам не хватает победы в .

Эта команда была отягощена ответственностью, а нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно легким, чтобы взлететь, и без отдельных людей, которые действовали бы как тормоза.

Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. В следующем сезоне мы со возобновим работу», – сказал .

Когда президента « » спросили, внесли ли вклад в нынешний успех бывшие игроки клуба, например, Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали, он ответил:

« , Лавесси, Куальярелла, Игуаин. Я думаю, что мы работали над завоеванием скудетто все эти годы. Je ne regrette rien (я ни о чем не жалею – Sports.ru), как сказали бы французы», – заявил Де Лаурентис.

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