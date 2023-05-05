Президент «Наполи» о скудетто: «Для меня это отправная точка, а не конечная. Нужно выигрывать снова и снова. Нам не хватает победы в ЛЧ»

Теги Лучано Спаллетти Эдинсон Кавани Фабио Куальярелла серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Наполи Гонсало Игуаин Аурелио Де Лаурентис Эсекиэль Лавесси Лоренцо Инсинье Дрис Мертенс Калиду Кулибали Футбол

Президент «Наполи» обратился к болельщикам после победы в Серии А.

Неаполитанский клуб набрал 80 очков после 33 туров и досрочно стал чемпионом Италии. 

«Вы всегда говорили мне: «Мы хотим побеждать». И мы победили! Мы все победили вместе. А в воскресенье против «Фиорентины» все собираемся на большую вечеринку. Спасибо вам всем!

Сегодняшний день является венцом ожиданий, которые длились 33 года. Когда я приехал, я сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдет 10 лет – мы сделали это раньше. Я сказал, что нужно еще 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы снова добились цели на пару лет раньше.

Теперь нам нужно выигрывать его снова, снова и снова. И, конечно, нам не хватает победы в Лиге чемпионов

Эта команда была отягощена ответственностью, а нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно легким, чтобы взлететь, и без отдельных людей, которые действовали бы как тормоза.

Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. В следующем сезоне мы со Спаллетти возобновим работу», – сказал Аурелио Де Лаурентис

Когда президента «Наполи» спросили, внесли ли вклад в нынешний успех бывшие игроки клуба, например, Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали, он ответил:

«Кавани, Лавесси, Куальярелла, Игуаин. Я думаю, что мы работали над завоеванием скудетто все эти годы. Je ne regrette rien (я ни о чем не жалею – Sports.ru), как сказали бы французы», – заявил Де Лаурентис.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Все подзабыли, но Де Лаурентис - главный творец успеха Наполи. Спас клуб, когда тот обанкротился и прекратил существование
+123
-2
+121
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korsantes Ber
Ответ Burel
Все подзабыли, но Де Лаурентис - главный творец успеха Наполи. Спас клуб, когда тот обанкротился и прекратил существование
100% вытащил команду из 3 го дивизиона!
+70
-1
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Наполи командно взял этот трофей. Осимхен, Ким и Хвича провели супер сезон!
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jeckk
Ответ Stormbringer
Инсинье, Мертенса и Кулибали жаль, конечно. Особенно Лоренцо. Отпахали по 8-12 лет в клубе и долгожданное чемпионство на следующий год после ухода
Может в них и была проблема... Поменяли и успех
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stormbringer
Инсинье, Мертенса и Кулибали жаль, конечно. Особенно Лоренцо. Отпахали по 8-12 лет в клубе и долгожданное чемпионство на следующий год после ухода
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Гамшика забыл …
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cdsocer
Понесли ботинки Митю!) завоевать мир, покорить космос)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Достойный босс.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Ответ Stormbringer
Инсинье, Мертенса и Кулибали жаль, конечно. Особенно Лоренцо. Отпахали по 8-12 лет в клубе и долгожданное чемпионство на следующий год после ухода
С ними никакого скудетто и не было бы скорее всего. Его завоевали другие игроки. Другие игроки дали настоящий результат
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скорый поезд
Достойная речь!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Ответ Газонокосильщик Хави
Комментарий удален модератором
хорошо хоть не написал что и Спаллетти воспитанник РПЛ, как сказал бы Геннадий Орлов - Лучано набрался опыта тренируя Зенит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korsantes Ber
Ответ twentyone21
+ Лободка
+Ди Лоренцо! + Ангисса
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ubAA
Что-бы взять ЛЧ нужно очень серьезное усиление в центре поля и это при том, что надо удержать Осимена в составе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воробей джек
Ох,боюсь,что на больше нынешняя команда не способна. По весне команда явно выдохлась. На эмоциях много не наиграешь. Де Лаурентис конечно заслужил чемпионство своей команды,он проделал тяжелый путь,но чтобы побеждать постоянно нужно гораздо больше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
twentyone21
Ответ Granero-24
Наполи командно взял этот трофей. Осимхен, Ким и Хвича провели супер сезон!
+ Лободка
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
За старого радостно, как и за Спаллетти, в общем. Столько лет идти и наконец дойти – красивая история. А Спаллетти ещё и в Удине чемпионом стал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Gibert
Ответ Stormbringer
Инсинье, Мертенса и Кулибали жаль, конечно. Особенно Лоренцо. Отпахали по 8-12 лет в клубе и долгожданное чемпионство на следующий год после ухода
Гамшик…(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Гамзаев
Многим не хватает победы в ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mercucio
Ответ Granero-24
Наполи командно взял этот трофей. Осимхен, Ким и Хвича провели супер сезон!
Пора двум на выход
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Наполи с победой, жаль только что летом всех раскупят, Осимхен в МЮ, Ким в МС ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Хорошие амбиции у этого дядьки. И терпения хватает! ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bam bam
успокойте его ) слили лч Милану в свой лучший сезон , и он планирует что то дальше )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlados 86
Остапа понесло канеш. Помимо состава, для ЛЧ нужно характер иметь, чтоб не сливать в одну калитку Милану например.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Vlados 86
Остапа понесло канеш. Помимо состава, для ЛЧ нужно характер иметь, чтоб не сливать в одну калитку Милану например.
☝️👏👏👏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Теннисный абсолют
Хвича - воспитанник русского футбола. Удар по щеневмерлыкам его успехи.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий