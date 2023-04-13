Спаллетти пригрозил уйти с ответного матча ЛЧ с «Миланом», если фанаты «Наполи» не будут поддерживать команду: «Я пойду домой. Нас взяли в заложники»

Теги Милан Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти пригрозил уйти с матча «Наполи», если фанаты не начнут поддерживать клуб.

Во время домашнего матча Серии А с «Миланом» (4:0) фанаты неаполитанцев молчали, выражая таким образом протест против работы президента Аурелио Де Лаурентиса и руководства команды.

Тренер «Наполи» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1) заявил, что не хочет видеть подобное в ответной игре.

«Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче, но вы можете себе представить, как я был расстроен, увидев такой стадион против «Милана». Мы выигрываем чемпионат Италии после 33 лет ожидания. То, что я увидел во время важного матча, я не смогу понять никогда. Это навсегда останется со мной.

Если то же самое произойдет во время ответного матча Лиги чемпионов, я покину скамейку запасных и пойду домой. Потому что это что-то необъяснимое.

Парни чувствительны к тому, что происходит вокруг них, и против «Милана» дома мы играли в абсурдной атмосфере. Нас взяли в заложники», – заявил Спаллетти.

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14 комментариев

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Amalfitano
Ответ 10ztv
через два сезона будут опять 5 в серии А. Будут опять жаловатся
Через 2 сезона? Это случится уже в следующем сезоне.
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Amalfitano
Ответ ConorNite
Никаких шансов на ЛЧ у Наполи нет. А акция протеста связана с тем, что дядюшка Аурелио хочет извлечь выгоду из ситуации с возможным чемпионством, повысив цены на билеты, а еще усилив меры безопасности на стадионе (запрет на баннеры и флаги), против чего тиффози и выступают
Неаподитанский фан-айди.
0
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Павел Варламов
А что им не нравится в политике клуба, клуб на вершине, впервые за 30 лишним лет скудетто наконец возьмут, то что игроков могут распродать это уж в межсезонье выражайте недовольство а сейчас как никогда нужно поддерживать
+2
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+2
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Amalfitano
Я думал, что эти приёмчики у Спаллети начнутся в следующем сезоне когда результаты станут сильно хуже. А он решил уже сейчас зайти с козырей. Лучано себе не изменяет.😁😁
0
-1
-1
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инок
Если Осимхен вернётся в строй, то болелы вас поддержат и шансы конечно будут. Тем более, что преимущество лишь в один мяч.
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ConorNite
Ответ Ебздрогыч
Странные болелы у Наполи. Команда впервые за треть века берет скудетто, наголову разбив всех остальных, имеет реальные шансы на ЛЧ, а они недовольны руководством! Охренеть! Ну будет у вас руководитель типа Терюшкова, будете вспоминать
Никаких шансов на ЛЧ у Наполи нет. А акция протеста связана с тем, что дядюшка Аурелио хочет извлечь выгоду из ситуации с возможным чемпионством, повысив цены на билеты, а еще усилив меры безопасности на стадионе (запрет на баннеры и флаги), против чего тиффози и выступают
+3
-1
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Алексей Ненахов
Ответ дронреш
он абсолютно прав. Фанаты как будто в театр приходят
Просто они наш фан-айди очень хотят
+3
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дронреш
он абсолютно прав. Фанаты как будто в театр приходят
+2
0
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xa-xa
Ответ Ебздрогыч
Странные болелы у Наполи. Команда впервые за треть века берет скудетто, наголову разбив всех остальных, имеет реальные шансы на ЛЧ, а они недовольны руководством! Охренеть! Ну будет у вас руководитель типа Терюшкова, будете вспоминать
🤡ны....
0
0
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10ztv
Ответ Ебздрогыч
Странные болелы у Наполи. Команда впервые за треть века берет скудетто, наголову разбив всех остальных, имеет реальные шансы на ЛЧ, а они недовольны руководством! Охренеть! Ну будет у вас руководитель типа Терюшкова, будете вспоминать
через два сезона будут опять 5 в серии А. Будут опять жаловатся
+2
0
+2
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red hikkikomori
Поплыл лысый
0
-3
-3
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Ебздрогыч
Странные болелы у Наполи. Команда впервые за треть века берет скудетто, наголову разбив всех остальных, имеет реальные шансы на ЛЧ, а они недовольны руководством! Охренеть! Ну будет у вас руководитель типа Терюшкова, будете вспоминать
+27
-4
+23
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10ztv
в зенит приходи
+2
-2
0
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ТрактоПоктер
Спаллети - дома буду сидеть, ёпта....
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