Спаллетти пригрозил уйти с ответного матча ЛЧ с «Миланом», если фанаты «Наполи» не будут поддерживать команду: «Я пойду домой. Нас взяли в заложники»
Лучано Спаллетти пригрозил уйти с матча «Наполи», если фанаты не начнут поддерживать клуб.
Во время домашнего матча Серии А с «Миланом» (4:0) фанаты неаполитанцев молчали, выражая таким образом протест против работы президента Аурелио Де Лаурентиса и руководства команды.
Тренер «Наполи» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1) заявил, что не хочет видеть подобное в ответной игре.
«Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче, но вы можете себе представить, как я был расстроен, увидев такой стадион против «Милана». Мы выигрываем чемпионат Италии после 33 лет ожидания. То, что я увидел во время важного матча, я не смогу понять никогда. Это навсегда останется со мной.
Если то же самое произойдет во время ответного матча Лиги чемпионов, я покину скамейку запасных и пойду домой. Потому что это что-то необъяснимое.
Парни чувствительны к тому, что происходит вокруг них, и против «Милана» дома мы играли в абсурдной атмосфере. Нас взяли в заложники», – заявил Спаллетти.
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