Президент «Наполи» об ЛЧ: «Мы были сильнейшими в этом сезоне, но из-за плохого судейства в двух матчах выбыли»

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Аурелио Де Лаурентис посетовал на плохое судейство в матчах Лиги чемпионов.

Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2 по сумме двух матчей) в полуфинале турнира.

В нынешнем сезоне «Наполи» досрочно выиграл чемпионский титул в Серии А.

«Теперь мы должны выиграть Лигу чемпионов.

Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.

Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем еще раз в следующем сезоне и еще в последующие годы», – сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

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43 комментария

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vladimir.kostrichko
При всей моей любви к Кваре,даже наши коментаторы походу игры говорили,что Пиоли в чистую обыграл Спалетти....
Да Наполи был круче на других этапах,но в конкретных 2-ух матчах Милан прошел заслуженно.
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Этот Райола хочет денег
Это похоже его взяли на праздновании чемпа под коксом. Наполи вылетел заслуженно и даже до сильнейших и близко не дошел
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vel
Ответ vladimir.kostrichko
При всей моей любви к Кваре,даже наши коментаторы походу игры говорили,что Пиоли в чистую обыграл Спалетти.... Да Наполи был круче на других этапах,но в конкретных 2-ух матчах Милан прошел заслуженно.
Милан забил свои моменты, а Наполи нет - вот и весь сказ. Абсолютно равное противостояние.
Пиоли, безусловно молодец, что смог навязать борьбу этому Наполи, но все сошлось к реализации. Ну и индивидуальном перфомансе Леау. Чел от своей штрафной в одиночку решающий гол сделал.
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London.is.blue
Судья помог Леау пройти 50 метров на дриблинге.
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vladimir.kostrichko
Ответ vel
Милан забил свои моменты, а Наполи нет - вот и весь сказ. Абсолютно равное противостояние. Пиоли, безусловно молодец, что смог навязать борьбу этому Наполи, но все сошлось к реализации. Ну и индивидуальном перфомансе Леау. Чел от своей штрафной в одиночку решающий гол сделал.
Да но скажем так,что 100 %-их моментов у Наполи не было особо много....
Когда Наполи доминировал в других играх,то они просто уничтожали соперников,а тут Милан закрыл Квару и плохо выглядел Осимхен(которого Спалетти не ерег почему то)....
Очень жаль,что Наполи вылетел...
Было бы прекрасное противостояние в финале Реал-Наполи или мс- Наполи....Даже не представляю чтобы было бы в Неаполе ,если бы комана взяла бы ЛЧ....
Пришлось бы сносить город.
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aci2003@yandex.ru
Наполи не заслуживает таких низкопробных высказываний от своего президента.
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dutchtrio
Из-за плохого судейства Наполи обыграл Милан в первом круге. Остальное ложь
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+16
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old folk
Вы не играли с Реалом, Баварией и Сити, так что сильнейшие вы или нет, мы в этом году так и не узнали)
+14
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+14
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Jan Paskel
да что Вы тоже ребята... отметил человек, пробило на тему "если бы да кабы". Еслибыдакабы не было, пошёл в мыслях исквть причины, придумал судейство :) Ничего страшного, всем же и ьак понятно, что Милан прошёл по делу
+10
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+8
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Kirkoroff
Ответ Burel
в смысле близко не дошёл ? Дошли до чф и были в топ-3 лучших команд по игре
Что значит лучших по игре? Условные Боруссия, Аякс и какая нибудь Бенфика из года в год в числе лучших по игре, ну а толку то? Наполи проиграл потому что был слабее.
+10
-3
+7
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Kirkoroff
Не похмелился после вчерашнего походу
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lampard4ever
МанСити: "ну да, ну да, пошли мы...".
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Alexandr Sokolov
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В первом матче Милан победил заслуженно, Наполи не хватило Осимхена в атаке(а Квичу легко закрыли в обоих матчах) Ну а во второй игре Осимхен был лишь своей тенью после возвращения, плюс не было Ангииса и Кима, да ещё и травму получил в начале матча Руй, и тем не менее этот матч они могли выиграть.
Забей Хвича пенальти, но там вроде и Жиру тоже промазал
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arspurs9
Что за чушь? Там и близко не было вопросов к судейству. Конкретно по ЛЧ ему стоит задавать вопросы к своим футболистам. Тот же Хвича вообще растворился на поле.
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distress of ignorance
Отметил хорошо чемпионство, видиимо
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Мужанов Дмитрий Александрович
В первом матче Милан победил заслуженно, Наполи не хватило Осимхена в атаке(а Квичу легко закрыли в обоих матчах) Ну а во второй игре Осимхен был лишь своей тенью после возвращения, плюс не было Ангииса и Кима, да ещё и травму получил в начале матча Руй, и тем не менее этот матч они могли выиграть.
+2
0
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Миланбот
Ответ vladimir.kostrichko
При всей моей любви к Кваре,даже наши коментаторы походу игры говорили,что Пиоли в чистую обыграл Спалетти.... Да Наполи был круче на других этапах,но в конкретных 2-ух матчах Милан прошел заслуженно.
А приходил Пиоли в Милан как альтернатива в случае неудачных переговоров со Спаллетти)
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deadjoker
От Каталонских создателей: мы играли лучше баварии :))
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Rina Rian
нужно ещё учесть мощную игру Меньяна, топчик
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artem saribekyan
Теперь попробуете только через 30 лет...
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Футбол, хоккей итд
Аурелио! Радуйся выигранному Скудетто. Хорошего понемногу...😉
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Егор Крид58
Ответ vladimir.kostrichko
При всей моей любви к Кваре,даже наши коментаторы походу игры говорили,что Пиоли в чистую обыграл Спалетти.... Да Наполи был круче на других этапах,но в конкретных 2-ух матчах Милан прошел заслуженно.
согласен с вами, плюс у Наполи наступил спад
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Плацкарт Вагоныч
Милан удачно поймал момент. Все сошлось. Вот только команда Пиоли - это унылый и скучный отстой, в котором иногда что-то придумывают Жиру, Леао и Диас. Уверен, что любую миланскую команду вынесут в финале.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ arspurs9
Что за чушь? Там и близко не было вопросов к судейству. Конкретно по ЛЧ ему стоит задавать вопросы к своим футболистам. Тот же Хвича вообще растворился на поле.
левое удаление Ангисса, чистый пенальти на Лосано . Уже 2 грубейшие ошибки
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Vlados 86
Требл сорвался вообщем. С Миланом внаглую засудили, и в кубке мощнейшему Кремонезе только в серии пенальти уступили.
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