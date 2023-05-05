Президент «Наполи» об ЛЧ: «Мы были сильнейшими в этом сезоне, но из-за плохого судейства в двух матчах выбыли»
Аурелио Де Лаурентис посетовал на плохое судейство в матчах Лиги чемпионов.
Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2 по сумме двух матчей) в полуфинале турнира.
В нынешнем сезоне «Наполи» досрочно выиграл чемпионский титул в Серии А.
«Теперь мы должны выиграть Лигу чемпионов.
Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.
Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем еще раз в следующем сезоне и еще в последующие годы», – сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Да Наполи был круче на других этапах,но в конкретных 2-ух матчах Милан прошел заслуженно.
Пиоли, безусловно молодец, что смог навязать борьбу этому Наполи, но все сошлось к реализации. Ну и индивидуальном перфомансе Леау. Чел от своей штрафной в одиночку решающий гол сделал.
Когда Наполи доминировал в других играх,то они просто уничтожали соперников,а тут Милан закрыл Квару и плохо выглядел Осимхен(которого Спалетти не ерег почему то)....
Очень жаль,что Наполи вылетел...
Было бы прекрасное противостояние в финале Реал-Наполи или мс- Наполи....Даже не представляю чтобы было бы в Неаполе ,если бы комана взяла бы ЛЧ....
Пришлось бы сносить город.