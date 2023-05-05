Президент «Наполи» об ЛЧ: «Мы были сильнейшими в этом сезоне, но из-за плохого судейства в двух матчах выбыли»

Аурелио Де Лаурентис посетовал на плохое судейство в матчах Лиги чемпионов.

Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2 по сумме двух матчей) в полуфинале турнира.

В нынешнем сезоне «Наполи» досрочно выиграл чемпионский титул в Серии А.

«Теперь мы должны выиграть .

Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.

Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем еще раз в следующем сезоне и еще в последующие годы», – сказал президент « » .

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